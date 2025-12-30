Ba thói quen người dưới 30 tuổi nên bỏ sớm để tránh hệ lụy

Với nhiều người trẻ, giai đoạn trước 30 tuổi thường được xem là "thời kỳ vàng" của sức khỏe. Cơ thể ít bệnh tật, khả năng phục hồi tốt khiến không ít người chủ quan, duy trì những thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh trong thời gian dài. Theo chuyên trang y tế Verywell Health (Mỹ), chính những thói quen tưởng chừng vô hại này lại âm thầm tích lũy tác động xấu, làm tăng nguy cơ bệnh tật về sau.

Dưới đây là ba lối sống phổ biến người trẻ nên sớm điều chỉnh.

Coi thường giấc ngủ

Nhiều người trẻ chọn hy sinh giấc ngủ để có thời gian cho những thú vui riêng sau một ngày làm việc bận rộn.

Thiếu ngủ hoặc ngủ không đủ chất lượng không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi vào ngày hôm sau mà còn liên quan đến nhiều chỉ dấu bất lợi cho sức khỏe tim mạch và chuyển hóa. Các nghiên cứu cho thấy ngủ ít làm rối loạn điều hòa đường huyết, tăng cảm giác thèm ăn, khiến huyết áp dao động và làm nguy cơ thừa cân cao hơn.

Khi ngủ không đủ, cơ thể dễ rơi vào trạng thái căng thẳng sinh lý. Người trẻ vì mệt mỏi thường có xu hướng ăn nhiều hơn, lười vận động và sử dụng caffeine muộn trong ngày để chống buồn ngủ, từ đó tiếp tục làm giấc ngủ đêm sau kém chất lượng. Để tránh vòng luẩn quẩn này, các chuyên gia khuyến nghị duy trì giờ ngủ và thức dậy ổn định mỗi ngày. Nếu đã quen ngủ muộn, nên điều chỉnh dần dần, mỗi vài ngày đi ngủ sớm hơn khoảng 15 - 30 phút để cơ thể thích nghi.

Bỏ bữa hoặc ăn uống thất thường

Bỏ bữa, nhịn ăn hay ăn uống không đầy đủ dinh dưỡng không khiến người trẻ mệt mỏi ngay nhưng kéo theo hệ lụy sức khỏe lâu dài.

Nhịp sống bận rộn, dậy muộn, làm việc kéo dài hoặc thói quen ăn cho xong khiến nhiều người trẻ bỏ bữa sáng, ăn trễ bữa trưa và dồn nhiều năng lượng vào bữa tối. Ban đầu, cơ thể có thể chưa phản ứng rõ rệt, nhưng nếu kéo dài, thói quen này dễ gây rối loạn ăn uống và ảnh hưởng đến chuyển hóa.

Khi khoảng cách giữa các bữa ăn quá dài, tín hiệu đói tăng mạnh, khiến người ăn dễ ăn quá nhiều ở bữa sau, thường là các thực phẩm giàu năng lượng nhưng ít chất xơ. Hệ quả là đường huyết dao động lớn, việc kiểm soát cân nặng trở nên khó khăn hơn. Các chuyên gia khuyên người trẻ nên duy trì nhịp ăn đều đặn với ba bữa chính hoặc hai bữa chính kèm một bữa phụ lành mạnh. Trong những ngày bận rộn, chỉ cần chuẩn bị sẵn các thực phẩm tiện lợi nhưng tốt cho sức khỏe như trứng luộc, sữa chua không đường, trái cây để tránh bỏ bữa.

Sinh hoạt lệch giờ, rối loạn nhịp sinh học

Ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời có thể gây rối loạn nhịp sinh học, ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể.

Ngủ rất muộn, làm việc trong nhà cả ngày, ít tiếp xúc ánh sáng tự nhiên và sử dụng điện thoại, máy tính đến khuya là thực trạng phổ biến ở người trẻ. Thói quen này khiến cơ thể khó phân biệt rõ ban ngày và ban đêm, từ đó làm rối loạn nhịp sinh học.

Ánh sáng ban ngày đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập đồng hồ sinh học, giúp cơ thể tỉnh táo vào ban ngày và buồn ngủ đúng thời điểm vào ban đêm. Khi thiếu ánh sáng tự nhiên, cơ thể dễ buồn ngủ ban ngày nhưng lại khó ngủ vào ban đêm. Về lâu dài, tình trạng này ảnh hưởng đến tâm trạng, khả năng phục hồi của não bộ và cơ bắp, đồng thời làm tăng cảm giác buồn chán, giảm động lực và hứng thú trong cuộc sống. Nên cố gắng ra ngoài trời vào buổi sáng từ 10 đến 30 phút, kể cả chỉ là đi bộ ngắn. Bên cạnh đó, cần hạn chế tiếp xúc với ánh sáng mạnh từ màn hình vào buổi tối muộn để giúp cơ thể duy trì nhịp sinh học ổn định, bảo vệ sức khỏe lâu dài.