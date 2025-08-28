Ăn hàu sống, hai người tử vong do nhiễm 'vi khuẩn ăn thịt'

Thông tin được Sở Y tế Louisiana chia sẻ hôm 26/8, theo đó từ đầu năm đến nay, bang này ghi nhận 22 ca nhập viện, 6 người tử vong (gồm hai bệnh nhân kể trên).

Jennifer Armentor, đại diện Sở Y tế, xác nhận một số ca tử vong có liên quan đến việc tiêu thụ hàu nhưng từ chối công bố địa điểm cụ thể nơi nạn nhân dùng bữa. Cơ quan chức năng vẫn điều tra 4 ca tử vong còn lại để xác định nguyên nhân nhiễm trùng qua vết thương hở hay do ăn hải sản sống. Tình trạng nhiễm trùng Vibrio tại Louisiana năm nay tăng bất thường so với mức trung bình hàng năm.

Tiến sĩ Salvador Almagro-Moreno, chuyên gia nhiễm trùng Vibrio, Bệnh viện Nhi St. Jude, cho biết dù số ca mắc thường thấp nhưng xu hướng tăng đều trong vài thập kỷ qua rất rõ ràng. Vi khuẩn này hoạt động mạnh nhất vào mùa hè khi nước ấm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển.

Hàu được đánh bắt ngoài khơi bờ biển Louisiana. Ảnh: Elise Plunk/Louisiana Illuminator

Giáo sư danh dự Paul Gulig, Đại học Florida, giải thích Vibrio vulnificus được gọi là "ăn thịt người" vì khả năng gây hoại tử nghiêm trọng. Triệu chứng ban đầu gồm buồn nôn, nôn mửa và rùng mình, sau đó vết thương có thể đỏ sưng trầm trọng đến mức bệnh nhân phải cắt cụt chi để cứu mạng.

Phân tích 22 ca nhập viện cho thấy vết thương hở là nguyên nhân lây nhiễm chính với 18 trường hợp tiếp xúc trực tiếp nước lợ qua vết thương. Các yếu tố làm trầm trọng tình trạng nhiễm trùng bao gồm bệnh dạ dày, gan, hệ miễn dịch suy yếu và thai kỳ. Mitch Jurisich, chủ tịch Lực lượng Đặc nhiệm Hàu Louisiana, nhấn mạnh người tiêu dùng cần nhận thức đầy đủ về rủi ro, đặc biệt những người có vấn đề sức khỏe nên tránh hải sản sống.

Giáo sư Antarpreet Jutla, chuyên ngành kỹ thuật tại Đại học Florida, người nghiên cứu về vi khuẩn Vibrio, cho biết các ca nhiễm Vibrio vulnificus vẫn hiếm gặp, nhưng xu hướng gia tăng sau các cơn bão. Tại Mỹ, khoảng 150-200 ca nhiễm được báo cáo mỗi năm.

Bác sĩ khuyến cáo mọi người nên che chắn mọi vết thương hở trước khi xuống biển. Nếu nghi ngờ nhiễm bệnh, người dân nên đi khám ngay lập tức. Việc trì hoãn điều trị có thể là yếu tố quyết định giữa một ca bệnh nhẹ và một biến chứng nghiêm trọng.

"Chậm trễ trong việc đến cơ sở y tế là lý do khiến nhiều người gặp biến chứng nặng hơn, trong khi những người được điều trị kháng sinh ngay trong ngày đầu tiên xuất hiện triệu chứng có khả năng hồi phục tốt và tránh được hậu quả nặng nề", Norman Beatty, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại hệ thống y tế Đại học Florida, nói.