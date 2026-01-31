Triệu chứng nguy hiểm bị bỏ qua, chàng trai 20 tuổi tử vong vì 'vi khuẩn ăn thịt người'

Tòa án Northampton (Anh) mới đây mở cuộc điều tra liên quan đến cái chết của Luke Abrahams (20 tuổi), do viêm cân mạc hoại tử, hay còn gọi là "bệnh vi khuẩn ăn thịt người".

Một tuần trước khi qua đời, Abrahams nhiều lần liên hệ với nhân viên y tế theo đường dây nóng. Ban đầu, anh được chẩn đoán viêm amidan và nhận đơn thuốc kháng sinh. Tuy nhiên, tình trạng của anh không những không cải thiện mà xấu đi.

Abrahams còn có cơn đau dữ dội ở chân khiến anh không thể cử động. Ba ngày trước khi qua đời, anh tham gia buổi khám trực tuyến cùng bác sĩ, được chẩn đoán đau thần kinh tọa, biểu hiện bởi tình trạng đau lan theo đường đi của dây thần kinh từ mông xuống chân.

Luke Abrahams khi còn khỏe mạnh. (Ảnh: SWNS)

Dù có triệu chứng sốt cao, đội xe cấp cứu được gia đình gọi tới sau đó 12 giờ vẫn cho rằng Abrahams không cần nhập viện. Phải đến hai ngày sau, anh mới được đưa vào khoa cấp cứu và qua đời với chẩn đoán viêm cân mạc hoại tử, biến chứng nhiễm khuẩn huyết. Trước khi mất, các bác sĩ cố gắng cứu Abrahams bằng cách cắt bỏ một chân nhằm ngăn nhiễm trùng lan ra toàn thân.

Theo Cleveland Clinic, viêm cân mạc hoại tử là bệnh nhiễm khuẩn hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm, thường được nhắc tới với tên gọi "bệnh vi khuẩn ăn thịt người". Vi khuẩn ban đầu xâm nhập qua các vết trầy xước nhỏ, sau đó lan tỏa theo mặt phẳng cân cơ, gây tổn thương diện rộng nhưng biểu hiện không rõ ràng trên bề mặt da, khiến bác sĩ gặp khó khăn trong việc chẩn đoán.

Sau khoảng 3 - 5 ngày, lớp da bên trên mới bắt đầu chuyển sang đỏ tía hoặc xám, có dấu hiệu hoại tử kèm bọng nước. Lúc này, hy vọng duy nhất của bệnh nhân là các loại kháng sinh mạnh và phẫu thuật loại bỏ mô tổn thương.

Phát biểu trước tòa, gia đình của Luke Abrahams cho rằng anh có thể được cứu sống nếu chẩn đoán ban đầu chính xác. "Chúng tôi muốn biết sai sót ở đâu, cũng như sự trung thực và trách nhiệm để con tôi có thể được yên nghỉ", bà Julie Abrahams, mẹ bệnh nhân, cho biết.

Cũng tại phiên điều trần, bà Susan Jevons, Trưởng Bộ phận An toàn người bệnh và Dịch vụ Pháp y của Cơ quan Cấp cứu Đông Midlands, thừa nhận rằng Abrahams nên được chuyển tới bệnh viện sớm hơn. "Biểu hiện của bệnh nhân không bình thường, chỉ số xét nghiệm và mức độ đau cho thấy đây là ca bệnh rất nặng", bà nói.

Một báo cáo điều tra nội bộ trước đó cũng đánh giá tổ cấp cứu không tuân thủ đúng hướng dẫn và bỏ lỡ "cơ hội vàng" để cứu sống Abrahams.