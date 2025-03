Thải ghép gan - biến chứng có thể khiến diễn viên Gossip Girl qua đời

Diễn viên phim "Buffy the Vampire Slayer" và "Gossip Girl" được cảnh sát tìm thấy trong tình trạng "bất tỉnh và không phản ứng" tại căn hộ ở thành phố New York, sáng 26/2. Nhà chức trách chưa kết luận về nguyên nhân cái chết, song thông báo cô có thể đã qua đời vì nguyên nhân tự nhiên hoặc sức khỏe, chờ kết quả pháp y.

Thông tin cho thấy Trachtenberg đã trải qua ca ghép gan vài tháng trước đó và đang uống thuốc chống thải ghép. Nữ diễn viên chưa từng công khai chia sẻ về tình trạng sức khỏe của mình. Tuy nhiên, vào tháng 1/2024, cô trả lời một số bình luận trên Instagram, cho biết bản thân cảm thấy không khỏe.

Ghép gan là phẫu thuật thay thế gan bị bệnh bằng gan khỏe mạnh từ người hiến tặng. Đây là phương pháp điều trị cứu sống người mắc bệnh gan giai đoạn cuối hoặc xơ gan. Trong một ca ghép gan truyền thống, bác sĩ sẽ loại bỏ gan tổn thương của người bệnh và ghép phần gan mới khỏe mạnh vào nối với mạch máu và ống dẫn mật bệnh nhân.

Ghép gan được bác sĩ chỉ định khi gan của bệnh nhân bị tổn thương đến mức không thể thực hiện các chức năng bình thường. Bệnh nhân thường bị suy gan hoặc mắc bệnh gan giai đoạn cuối. Sử dụng thuốc có thể giúp giảm các triệu chứng do suy gan gây ra, song ghép gan là phương pháp chữa trị duy nhất.

Một số tình trạng có thể cần ghép gan bao gồm bệnh gan giai đoạn cuối; xơ gan; teo đường mật; bệnh gan do rượu; bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD); viêm gan B và C; suy gan cấp tính; bệnh Wilson; bệnh Hemochromatosis; rối loạn chuyển hóa; ung thư gan.

Nữ diễn viên Michelle Trachtenberg dự Lễ trao giải Herve Leger tại Bryant Park, năm 2008. Ảnh: WireImage

Ghép gan tiềm ẩn nhiều rủi ro, như nhiễm trùng do thuốc ức chế miễn dịch, đào thải cơ quan (thải ghép), biến chứng chảy máu trong khi phẫu thuật, biến chứng ống dẫn mật, cục máu đông, suy ghép (gan ghép không hoạt động bình thường), tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, các vấn đề về thận, huyết áp cao và cần phẫu thuật thêm để xử lý các biến chứng. Đây đều là những vấn đề nghiêm trọng, cần theo dõi chặt chẽ sau khi ghép.

Trong các biến chứng, thải ghép là tình trạng thường gặp nhất. Thải ghép mạn tính khi hệ miễn dịch tấn công gan ghép vì cho rằng đây là yếu tố độc hại được đưa vào cơ thể. Điều này đôi khi xảy ra dù bệnh nhân đã uống thuốc đầy đủ. Nếu không uống thuốc theo chỉ định, nguy cơ đào thải sẽ cao hơn.

Bệnh nhân dễ bị thải ghép nhất trong 6 tháng kể từ khi phẫu thuật. Sau thời gian này, hệ miễn dịch ít có khả năng nhận ra gan mới là từ người khác. Tuy nhiên, đào thải mạn tính vẫn có thể xảy ra sau 6 tháng. Đây là tình trạng suy giảm chức năng gan ghép kéo dài, đôi khi không thể đảo ngược, do phản ứng miễn dịch của người nhận với cơ quan ghép.

Đào thải mạn tính xảy ra ở một số ít người ghép gan (tỷ lệ khoảng 2 trên 100 người), có thể dẫn đến mất ống mật. Chính vậy, người ghép gan nói riêng, người ghép tạng khác nói chung, đều phải uống thuốc chống thải ghép suốt đời.

Người ghép gan cũng có thể gặp một số biến chứng khác như chảy máu, nhiễm trùng, xuất hiện cục máu đông trong hoặc sau mổ, biến chứng ống mật, suy ghép, ung thư và tác dụng phụ của thuốc ức chế miễn dịch.