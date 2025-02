Diễn viên 'Gossip Girl' qua đời ở tuổi 39

Người đại diện của diễn viên, Gary Mantoosh, thông báo với The Post hôm thứ Tư: "Chúng tôi vô cùng thương tiếc xác nhận rằng Michelle Trachtenberg đã qua đời. Gia đình mong muốn được riêng tư trong lúc mất mát này".

Nữ diễn viên Michelle Trachtenberg. Ảnh: FilmMagic

Theo các nguồn tin, mẹ của Michelle phát hiện thi thể con gái vào khoảng 8 giờ sáng (giờ địa phương) tại căn hộ của cô ở One Columbus Place, một khu chung cư cao cấp 51 tầng tại khu Central Park South của Manhattan. Sở Cảnh sát New York cho biết cô "bất tỉnh và không phản ứng" khi các sĩ quan và nhân viên y tế đến nơi. Michelle được tuyên bố là đã chết tại hiện trường.

Nguyên nhân Michelle qua đời hiện vẫn chưa được công bố, tuy nhiên các nguồn tin nói rằng cô gặp vấn đề về sức khỏe. Page Six đưa tin Michelle đã trải qua một ca ghép gan vào năm ngoái và có khả năng cơ thể của cô đã đào thải gan ghép.

Michelle Trachtenberg trên thảm đỏ năm 2020, được cho là gặp vấn đề sức khỏe trước khi mất. Ảnh: FilmMagic

Michelle Trachtenberg từng khiến fan lo ngại sau khi xuất hiện nhợt nhạt, ốm yếu vào đầu năm ngoái. Tuy nhiên khi ấy, diễn viên phủ nhận gặp vấn đề sức khỏe. Lần cuối cùng cô đăng ảnh mới nhất của mình trên Instagram là vào ngày 13/2.

Diễn viên đăng ảnh selfie vào ngày 13/2. Ảnh: Instagram

Michelle Trachtenberg sinh ngày 11/10/1985 tại New York. Gia đình cô là người Do Thái nhập cư, cha cô đến từ Đức và mẹ từ Nga. Michelle bộc lộ năng khiếu diễn xuất từ nhỏ và đóng phim đầu tiên lúc mới ba tuổi. Michelle từng là sao nhí trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh dành cho thiếu nhi như The Adventures of Pete & Pete (từ 1991 đến 1996), Harriet the Spy (1996), Can't Be Heaven (1999), Buffy the Vampire Slayer (2000 -2003)... Từ năm 2008 đến 2012, cô tham gia 28 tập phim truyền hình ăn khách Gossip Girl, trong vai Georgina Sparks. Cô cũng tiếp tục có vai chính trong các bộ phim như EuroTrip, Ice Princess và 17 Again.