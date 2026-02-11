Tết mà, hát cho vui... đến mức đột quỵ thanh quản vì 'Gánh mẹ' xuyên trưa

Trao đổi với PV VietNamNet, PGS.TS Phạm Thị Bích Đào, chuyên gia Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, mỗi dịp lễ Tết, các gia đình thường tụ họp ăn uống, hát karaoke. Nhiều “ca sĩ bất đắc dĩ” hát bất kể giờ giấc: Hát từ sáng, vắt qua trưa, xuyên chiều, kéo sang tối, có nhà còn hát… hết mấy ngày Tết.

“Gánh mẹ, Sầu tím thiệp hồng… là bài tủ của không ít người. Nhiều người nghĩ đơn giản: Tết mà, hát cho vui, có sao đâu. Nhưng thực tế, lúc bạn ‘phiêu’ thì cổ họng lại đang chịu đựng mà bạn không hề hay biết”, PGS Đào chia sẻ.

Một trường hợp mà PGS Đào từng tiếp nhận là anh V.V.M đến khám sau Tết năm 2025 với giọng thều thào, không ra hơi, mở miệng chỉ nghe thấy… gió.

Nhiều người phàn nàn tình trạng hàng xóm hát karaoke ồn ào, kéo dài. Ảnh chụp màn hình

Ngày Tết, người đàn ông này về quê, cả năm mới có dịp anh em đông đủ nên ăn uống suốt ngày. Dàn karaoke bật lên là mọi người thay nhau “gánh mic”. Bài nọ nối bài kia, cao trào có, gào thét cũng không thiếu.

Kết quả là sau Tết, anh M. phải đi khám vì khàn tiếng kéo dài cả tháng. "Giờ bệnh nhân muốn hát lại cũng… bất lực”, PGS Đào kể.

Theo bác sĩ Đào, hát karaoke liên tục nhiều giờ, nhiều ngày là “thủ phạm” âm thầm tàn phá họng và dây thanh quản. Người hát nhiều dễ gặp tình trạng khàn tiếng, nói nhanh mệt, hụt hơi, đau rát họng, cảm giác vướng cổ. Ban đầu có thể chỉ mất tiếng thoáng qua nhưng nếu cố gắng hát tiếp, tình trạng mất tiếng có thể kéo dài.

Nhiều người từng bị "đột quỵ" âm thanh vì hát xuyên trưa. Ảnh: Minh Quang

“Nguy hiểm hơn, dây thanh quản có thể bị phù nề, dày lên, hình thành hạt xơ hoặc polyp dây thanh. Một số trường hợp nặng còn có nguy cơ rách cơ dây thanh, gây biến chứng nghiêm trọng, thậm chí được ví như “đột quỵ thanh quản”. Nguy cơ càng cao nếu người hát liên tục gào to, rướn giọng trong phòng kín, đặc biệt khi đã sử dụng rượu bia. Men rượu khiến người hát 'sung' nhưng không biết giữ giọng”, PGS Đào cảnh báo.

Hạn chế vừa uống rượu bia vừa hát

Để tránh “cái kết đắng” sau những cuộc vui ngày Tết, PGS Đào khuyến cáo mọi người chỉ nên hát tối đa 1-2 tiếng mỗi ngày, cần nghỉ giữa các bài, uống đủ nước và hạn chế rượu bia khi hát.

Nếu tình trạng khàn tiếng kéo dài trên 2 tuần, người bệnh nên đến khám chuyên khoa Tai Mũi Họng để được kiểm tra và điều trị kịp thời.

“Tết là để vui, để sum họp. Mọi người hát karaoke cho vui thôi còn “gánh mẹ” xuyên trưa, xuyên Tết, rất có thể đến lúc hết Tết… cũng hết luôn giọng”, PGS Đào lưu ý.