Diễn viên Ngọc Trinh đột ngột qua đời sau khi thể dục, bác sĩ khuyến cáo gì?

Ngày 1/9, NSUT Ngọc Trinh phim "Mùi ngò gai" đột ngột qua đời ở tuổi 51. Nguyên nhân tử vong là do đột quỵ sau khi tập thể dục, được đưa đi cấp cứu nhưng không kịp.

Trong thời gian vừa qua cũng đã xảy ra rất nhiều trường hợp đột ngột tử vong trong và sau khi chơi thể thao.

Tháng 4/2025, một người đàn ông sinh năm 1984 tại Hà Nội sau trận tennis, vừa rời khỏi sân ít phút thì đột ngột ngã quỵ, mất ý thức. Mọi người xung quanh nhanh chóng cấp cứu ngừng tuần hoàn, gọi xe cấp cứu 115 đưa anh vào viện trong tình trạng đã ngừng tim, ngừng thở.

Tại Bệnh viện E, bác sĩ đã nỗ lực thực hiện các biện pháp hồi sức tích cực, nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi.Theo người nhà, người đàn ông này có tiền sử tăng huyết áp nhưng không tuân thủ điều trị thường xuyên. Trước khi xảy ra sự cố, anh vẫn sinh hoạt bình thường, không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

NSUT Ngọc Trinh đột ngột qua đời.

Hay cùng thời điểm đó, Bệnh viện E cũng tiếp nhận một bác sĩ 68 tuổi đang đi bộ thì đột ngột ngã quỵ. Dù được cấp cứu, bệnh nhân vẫn không qua khỏi.

Trước đó, một người đàn ông đang chạy bộ tại một Công viên ở Hà Nội thì bất ngờ ngã gục. Ngay sau đó, người này đã được người nhà và những người có mặt tại công viên gọi xe cấp cứu. Theo thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, thời điểm tiếp nhận, nạn nhân được xác định đã tử vong ngoại viện.

Trao đổi với PV VietNamNet, Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh Mạch máu Việt Nam, cho biết thực tế từng ghi nhận các trường hợp đột quỵ khi đang đi bộ, chạy bộ, chơi pickleball, tennis...

Theo bác sĩ Mạnh, việc tập luyện, thể dục giúp tăng cường sức khỏe nhưng tiềm ẩn nguy cơ nếu không đảm bảo an toàn. Việc không kiểm tra sức khỏe, không điều trị triệt để các bệnh lý tim mạch, huyết áp hoặc chấn thương trước khi tập luyện có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như nhồi máu cơ tim, tăng huyết áp, xuất huyết não, hoặc thậm chí đột tử.

Khoảng 80% trường hợp đột tử khi chơi thể thao liên quan đến bệnh lý tim mạch tiềm ẩn, nhiều người chủ quan hoặc không biết mình mắc bệnh do chưa khám đúng chuyên khoa.

Đột quỵ não, một nguy cơ lớn khi tập luyện quá sức, gồm hai thể chính: Nhồi máu não và xuất huyết não.

- Nhồi máu não xảy ra khi mạch máu não bị tắc, làm thiếu máu, gây hoại tử vùng não, dẫn đến đột quỵ hoặc tử vong.

- Xuất huyết não là tình trạng mạch máu vỡ, máu tràn vào mô não, gây tổn thương nghiêm trọng. Khi chơi các môn cường độ cao như bóng đá, nhịp tim và huyết áp tăng đột ngột, có thể kích hoạt cơn thiếu máu não, đặc biệt ở những người có bệnh lý nền.

Để phòng tránh, bác sĩ Mạnh cho biết, mọi người cần kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt với người trên 40 tuổi hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch, huyết áp.

Các triệu chứng cảnh báo đột quỵ bao gồm: Mất thăng bằng, chóng mặt, đau đầu dữ dội, giảm thị lực (mờ hoặc mất thị lực một/both mắt), yếu hoặc tê một bên cơ thể, khó nói hoặc mất khả năng phối hợp vận động.

Khi phát hiện người đang chơi thể thao bị đột quỵ, cần nhanh chóng gọi xe cấp cứu để đưa đến bệnh viện sớm nhất. Trong thời gian chờ xe cấp cứu, cần cho bệnh nhân nằm nghiêng trên nền phẳng, nới lỏng quần áo thoáng mát...

Tuyệt đối không cho bệnh nhân ăn uống hay dùng thuốc, không áp dụng các phương pháp dân gian như cạo gió, chích 10 đầu ngón tay hay vắt chanh vào miệng.

Bác sĩ khuyến cáo, việc lắng nghe cơ thể và tuân thủ hướng dẫn y tế là yếu tố then chốt. Người tập nên khám sức khỏe định kỳ, gặp bác sĩ thể thao hoặc huấn luyện viên thể lực để được tư vấn, khám sàng lọc xem có bệnh lý gì tiềm tàng.

Việc chọn môn thể thao phù hợp và duy trì lối sống lành mạnh để giảm thiểu nguy cơ, tận hưởng lợi ích của thể thao một cách an toàn. Trước khi tham gia thể thao, nên khởi động kỹ, lựa chọn môn phù hợp với thể trạng, tránh tập luyện quá sức.