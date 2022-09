Siêu bão Noru tiến sát miền Trung: Mỗi bệnh viện lớn cử 20-30 y bác sĩ sẵn sàng hỗ trợ

Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) có công văn gửi Sở Y tế các địa phương và bệnh viện/ Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế triển khai hỗ trợ khám chữa bệnh, khắc phục hậu quả bão lũ.

Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị tại các địa bàn không bị ảnh hưởng của bão lũ; các bệnh viện/Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế trên địa bàn Hà Nội, TP HCM như Bệnh viện: Bạch Mai, Chợ Rẫy, Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Dược TP.HCM... khẩn trương chuẩn bị phương án tham gia hỗ trợ các địa phương ảnh hưởng cơn bão số 4 - siêu bão Noru.

(Ảnh minh họa).

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện cử 20-30 người, thành phần gồm: bác sỹ, điều dưỡng/kỹ thuật viên chuyên ngành cấp cứu, hồi sức tích cực, ngoại, chấn thương, kiểm soát nhiễm khuẩn... sẵn sàng đến hỗ trợ cho các đơn vị tại miền Trung khôi phục hoạt động khám chữa bệnh khi được lệnh điều động từ Ban Chỉ huy Bộ Y tế.

Ngoài ra, các bệnh viện, viện cũng phải chuẩn bị cơ số thuốc, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cấp cứu, hồi sức tích cực, ngoại chấn thương và nhu cầu khám chữa bệnh của người dân sau bão lũ.

Riêng các đơn vị tại địa bàn chịu ảnh hưởng của bão lũ gồm các tỉnh/thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận được yêu cầu khẩn trương thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế.

Cụ thể, các đơn vị cần di chuyển, sơ tán các đơn vị cấp cứu, hồi sức tích cực, người bệnh nặng cần thở máy, chạy thận...; vận chuyển di dời các máy móc, thiết bị y tế cấp cứu, hồi sức, hồ sơ bệnh án... đến khu vực cao, tránh bị ngập lụt.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các đơn vị bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ; bảo đảm nguồn điện nước dự phòng, bảo đảm thông suốt về thông tin liên lạc với các đơn vị hỗ trợ và cơ quan quản lý trực tiếp.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 4 vẫn đang tiếp tục tăng cấp khi tiến đến quần đảo Hoàng Sa, gây mưa to, gió giật mạnh, sóng biển cao 9-11 mét.

Từ chiều 27/9, vùng biển ven bờ khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có gió mạnh cấp 9-10, sau tăng lên cấp 11-12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 16; sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 6-8m. Khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi nước dâng do bão cao 1,0-1,5m; mực nước tổng cộng (nước dâng bão kết hợp với thủy triều) cao 2,0-2,5m, nguy cơ cao ngập úng tại khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông do nước dâng do bão và sóng lớn.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/sieu-bao-noru-tien-sat-mien-trung-moi-benh-vien-lon-cu-20-30-y-bac-s...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/sieu-bao-noru-tien-sat-mien-trung-moi-benh-vien-lon-cu-20-30-y-bac-si-san-sang-ho-tro-1399979.ngn