Thu mua móng tay người giá cao để làm thuốc cổ truyền

Back China ngày 23/9 đưa tin một người phụ nữ ở Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, gây chú ý trên mạng xã hội nước này khi tiết lộ từ lâu đã có thói quen thu gom móng tay của mình và người thân. Mới đây, cô bất ngờ khi có chủ một cơ sở sản xuất thuốc cổ truyền sẵn sàng mua chúng với giá 300 nhân dân tệ (hơn 1,1 triệu đồng) cho khoảng 500 gram.

Người này cho biết thay vì vứt bỏ, cô nâng niu gom móng tay, chia thành từng đợt, cất trong lọ thủy tinh kín suốt nhiều năm để tích góp đủ một kg. Theo cô, khâu bảo quản cực kỳ quan trọng nếu muốn bán được giá. Móng tay phải sạch sẽ, khô ráo, tuyệt đối không dính dầu mỡ, bụi bẩn hay sơn, nếu không sẽ bị từ chối vì coi là "hàng bẩn".

Khi thông tin trên được lan truyền, nhiều người tếu táo nói: "Tôi đã vứt quá nhiều móng tay nên đã lỡ mất cơ hội tự do tài chính rồi". Nhiều người khác lại tỏ ra tiếc nước.

Móng tay người được sử dụng như một vị thuốc trong y học cổ truyền Trung Quốc. Ảnh: Douyin

Trong y học cổ truyền Trung Quốc, móng tay người, còn gọi jin tui, được cho là có tác dụng thanh nhiệt, giải độc và hỗ trợ vết thương mau lành. Sách y học Thiên kim yếu phương của danh y Tôn Tư Mạc (581-682) đời Đường cũng ghi chép việc dùng móng tay người làm vị thuốc chữa chứng trướng bụng ở trẻ em. Người ta thường đốt móng tay thành tro rồi bôi lên ngực mẹ, để trẻ bú cùng với sữa.

He Lan, bác sĩ y học cổ truyền tại Bệnh viện số 3 Đại học Bắc Kinh, cho biết móng tay từng được kê đơn trong các bệnh viện vào những năm 1960. Tuy nhiên, khi nhiều dược liệu khác có tác dụng tương tự được tìm ra, việc sử dụng móng tay dần mai một. Ông cũng nhấn mạnh, móng tay rất khó thu thập bởi trung bình một người trưởng thành chỉ mọc khoảng 100 gram mỗi năm.

Tuy nhiên, năm 2018, dư luận từng xôn xao khi phát hiện thuốc đông y How Yan Wan - bài thuốc trị viêm họng - có thành phần là móng tay người.

Giáo sư Li Jimin, thuộc Đại học y dược cổ truyền Thành Đô, nói với Kankan News rằng các công ty dược mua móng tay từ trường học và làng quê. Nguyên liệu sau đó được làm sạch, khử trùng, rồi đem nhiệt chế và nghiền thành bột. Trước việc một số người bày tỏ lo ngại về nguồn gốc của nguyên liệu, ví dụ như có người bán cả móng chân, giáo sư Li khẳng định điều đó không xảy ra. Theo ông, các nguyên liệu và thuốc thành phẩm đều được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đưa ra thị trường.

Móng tay không phải là thành phần duy nhất được dùng làm thuốc. Răng, tóc và thậm chí cả gàu cũng được liệt kê là nguyên liệu của Y học cổ truyền Trung Quốc. Trong cuốn Bản thảo cương mục do danh y Lý Thời Trân biên soạn vào thế kỷ 16, người ta có thể trộn gàu sót lại trên lược với cháo loãng hoặc rượu để chữa chứng đau đầu.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của dược lý học hiện đại và sự thay đổi trong quan niệm chăm sóc sức khỏe, những dược liệu có nguồn gốc từ cơ thể người hầu như đã không còn được sử dụng, chỉ lác đác một vài hiệu thuốc Đông y lưu giữ lại.

Các bác sĩ y học cổ truyền Trung Quốc cũng cảnh báo không nên chạy theo trào lưu lưu giữ móng tay chỉ vì nó có thể đem bán kiếm lời. Họ nhấn mạnh, mặc dù móng tay là một loại thuốc Đông y, việc sử dụng nó làm nguyên liệu trong các sản phẩm dược cần sự đánh giá chuyên môn và quy trình sắc thuốc phức tạp. Nếu bảo quản không đúng cách, móng tay có thể chứa vi khuẩn hoặc các chất gây ô nhiễm khác, có khả năng gây hại cho cơ thể nếu nuốt phải.