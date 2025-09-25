Thai phụ gặp tai nạn được ghép tay vào cẳng chân chờ nối lại

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương ngày 24/9 thông tin bệnh nhân 20 tuổi, mang song thai 23 tuần, gặp tai nạn trong lúc làm việc ở nhà máy, khiến vùng 1/3 cẳng tay phải bị dập nát và bàn tay đứt lìa hoàn toàn. Được chuyển từ cơ sở y tế đến bệnh viện hôm 14/9, thai phụ trong tình trạng sốc nhưng hoàn toàn tỉnh táo. Đội ngũ y bác sĩ thuộc các khoa Hồi sức cấp cứu, Phụ Sản, Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Huyết học - Truyền máu và Chấn thương chỉnh hình đã lập tức hội chẩn để đánh giá tình hình và đưa ra phương án can thiệp tối ưu. Mục tiêu hàng đầu là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người mẹ và hai thai nhi.

Các y bác sĩ tiến hành ghép tay cho thai phụ Bình Dương. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trước mong muốn của thai phụ là được giữ lại bàn tay để chăm sóc hai con trong tương lai, các bác sĩ quyết định sẽ bảo tồn bàn tay đứt lìa bằng cách ghép tạm thời vào cẳng chân phải kèm nối mạch vi phẫu, che phủ đầu gần cẳng tay vào vạt da ngẫu nhiên vùng bụng. Cách này nhằm duy trì tuần hoàn máu và giữ nguyên cấu trúc mô trong thời gian chờ nối lại tay.

TS.BS Lê Ngọc Long, đại diện ekip phẫu thuật, cho biết: "Đây là một ca mổ đặc biệt phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và liên tục giữa nhiều chuyên khoa, đồng thời phải đảm bảo ổn định sức khỏe của cả mẹ và thai nhi".

Trong suốt ca mổ kéo dài 3 giờ, các bác sĩ vừa thực hiện nối mạch để ghép tạm bàn tay vào chân, vừa theo dõi sát tình trạng thai nhi, không để xảy ra biến chứng ngoài ý muốn. Sau phẫu thuật, tình trạng sản phụ ổn định, song thai phát triển bình thường và bàn tay được bảo tồn đang tiến triển tốt.

Dự kiến, khi thai lớn trên 32 tuần, các bác sĩ sẽ xem xét phương án tiến hành phẫu thuật nối lại bàn tay cho người bệnh.