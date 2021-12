Say rượu bia nhớ ăn những "món" này để giảm khó chịu, nôn nao

Thứ Hai, ngày 27/12/2021 19:01 PM (GMT+7)

Những thực phẩm này sẽ giúp bảo vệ cơ thể khỏi những tổn thương do uống rượu.

1. Bột yến mạch

Bột yến mạch là thức ăn dễ tiêu hóa và tạo cảm giác no lâu. Hãy luôn “thủ” sẵn bên mình một gói yến mạch ngày Tết để giảm các triệu chứng khó chịu do rượu bia mang lại. Bạn cũng có thể ăn kèm yến mạch với các loại hoa quả để tăng độ ngon cho món ăn này.

2. Cam, chanh

Trái cây họ cam quýt rất giàu vitamin C, kích thích gan để loại bỏ các chất độc ra khỏi cơ thể. Vitamin C cũng là một chất chống oxy hóa tuyệt vời, rất thích hợp với những người có dấu hiệu say xỉn.

3. Cà rốt, củ cải đường, cà chua

Cà rốt, củ cải đường và cà chua có chứa glutathione – một chất chống oxy hóa cần thiết cho cơ thể. Nó cải thiện khả năng miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các gốc tự do. Glutahione sẽ tiếp cận các chất độc hại và trung hòa nó.

4. Bánh quy làm từ lúa mì nguyên cám

Carbs trong bánh quy nguyên cám có tác dụng hấp thụ cồn rất hiệu quả. Ngũ cốc nguyên hạt sẽ bổ sung vitamin B bị thâm hụt do uống rượu. Lưu ý, không chấm bánh quy với sữa, mayo hay bơ đậu phộng vì những thực phẩm này có hàm lượng chất béo cao, không tốt cho người say.

5. Táo

Pectin và các hợp chất trong táo giúp giải độc gan và làm sạch hệ tiêu hóa. Đường tiêu hóa lúc này sẽ phải “cảm ơn” bạn vì táo làm giảm viêm ruột do uống rượu.

6. Trà xanh

Trà xanh là thức uống hoàn hảo để thải độc và chống lại các gốc tự do bởi có nguồn chất chống oxy hóa vô cùng dồi dào. Ngoài ra, trà xanh cũng thức đẩy chức năng gan, giúp gan giải độc nhanh hơn.

7. Chuối

Chuối là một thực phẩm bạn nên ăn trong và sau khu uống rượu. Loại trái cây giàu kali này sẽ giúp cơ thể phục hổi và bổ sung dưỡng chất bị thâm hụt.

8. Tỏi

Tỏi có chứa lưu huỳnh, giúp cơ thể hồi phục và thải bỏ độc tố ra ngoài. Hơn nữa, lưu huỳnh còn thúc đẩy sản xuất enzyme trong gan. Selenium và allicin trong tỏi cũng giúp gan giải độc hiệu quả.

Nguồn: http://danviet.vn/say-ruou-bia-nho-an-nhung-mon-nay-de-giam-kho-chiu-non-nao-50202127121924756.htm