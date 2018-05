Quý ông bị xuất tinh sớm nên "cạch mặt" những thực phẩm này

Thứ Hai, ngày 21/05/2018 20:34 PM (GMT+7)

Sức khỏe tình dục Sự kiện:

Ít người đàn ông nào không trải qua ít nhất một lần xuất tinh sớm trong cuộc đời.

Lương y, chuyên gia tình dục Nguyễn Bá Toàn, Giám đốc Trung tâm tư vấn sức khỏe giới tính cho biết, xuất tinh sớm là hiện tượng thường gặp, ít người đàn ông nào trong suốt cuộc đời không trải qua ít nhất một lần xuất tinh sớm.

Theo chuyên gia Nguyễn Bá Toàn, nguyên nhân gây ra hiện tượng xuất tinh sớm phần lớn có thể do nguồn gốc tâm lý chẳng hạn như: Lo lắng, căng thẳng hoặc do những kích thích quá độ mà người nam không tự điều khiển được cảm xúc của mình, có thể do nguyên nhân thể lý do cơ thể suy yếu mệt mỏi.

Xuất tinh sớm làm giảm khoias cảm tình dục.

Xuất tinh sớm không hề có lợi, tác hại của nó khiến: giảm khoái cảm tình dục, gây liệt dương ở nam giới, dẫn đến cơ thể mệt mỏi và đặc biệt là không làm thỏa mãn được bạn tình, có thể dẫn đến phá vỡ hạnh phúc gia đình và hôn nhân nếu nam giới không khắc phục kịp thời tình trạng này.

Lương y Nguyễn Bá Toàn khuyến cáo các quý ông có dấu hiệu xuất tinh sớm, không thỏa mãn bạn tình nên cạch mặt những thực phấm sau:

Ớt, tiêu, quế, hồi, sa tế

Các loại gia vị này sẽ gây suy giảm nội tiết tố nam và tác động tiêu cực đến khả năng sinh tinh của tinh hoàn.

Nhãn, vải

Nhãn, vải chứa nhiều đường làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì, giảm lượng máu đến “cậu nhỏ”, giảm ham muốn trong mỗi cuộc yêu.

Nhục dung, tỏa dương, nhân sâm, nhung hươu

Những sản phẩm này chỉ dùng cho người trung tuổi và người già, người trẻ không được dùng.

Thịt mỡ

Ăn thịt mỡ làm tăng nguy cơ bị thừa cân, béo phì và cản trở đường lưu thông của máu đến các cơ quan sinh dục do loại thực phẩm này chứa nhiều chất béo bão hòa khó tiêu hóa khiến cậu nhỏ không được cung cấp đủ máu và xuất tinh sớm.

Ăn thịt mỡ làm tăng nguy cơ bị thừa cân, béo phì.

Rượu, bia

Rượu bia là một trong những thủ phạm gây ra chứng xuất tinh sớm. Khi uống rượu bia, cơ thể sẽ ức chế thần kinh trung ương làm suy giảm ham muốn tình dục, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm khi quan hệ.

Thuốc lá, ma túy

Chất kích thích này làm giảm ham muốn tình dục, giảm khoái cảm và gây rối loạn phóng tinh.