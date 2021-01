Quý cô khi làm "chuyện ấy" cần đi khám gấp nếu thấy 5 dấu hiệu này

Thứ Hai, ngày 04/01/2021 12:00 PM (GMT+7)

Có rất nhiều dấu hiệu “bất thường” ở nữ giới trong các "cuộc yêu" nhưng họ không nhận ra. Coi nhẹ những vấn đề này có thể gây ra các chứng bệnh hết sức nguy hiểm ảnh hưởng tới chuyện chăn gối của các cặp đôi, thậm chí là sức khỏe sinh sản của phụ nữ.

1. Ham muốn thấp

Theo nghiên cứu, vấn đề sức khỏe tình dục phổ biến nhất đối với phụ nữ là ham muốn thấp. Nếu chuyện này diễn ra trong thời gian ngắn và không ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn thì không cần phải lo lắng. Nhưng nếu nó kéo dài (ít nhất 6 tháng) và gây ra những tổn hại về tinh thần cho cả 2 thì bạn nên đi khám bác sĩ để tìm hiểu các vấn đề đang xảy ra với mình.

Ham muốn thấp có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau – do thể chất, tình cảm, văn hóa hoặc do sự không hòa hợp với đối phương. Bên cạnh đó, nó có thể xuất phát từ các vấn đề về hormone, chẳng hạn như mức estrogen hoặc hormon tuyến giáp ở mức không bình thường. Nó cũng có thể xảy ra khi bạn gặp các bệnh như tiểu đường, lạm dụng thuốc trầm cảm hoặc thuốc tránh thai. Hút thuốc và uống rượu cũng là một trong những “thủ phạm” gây ra vấn đề “giảm ham muốn” với bạn tình.

2. Đau và khó chịu

Bạn không cô đơn khi gặp vấn đề này! Gần 75% phụ nữ cảm thấy đau khi giao hợp ở một vị trí nào đó. Nó có thể là bên trong âm đạo hoặc ngoài âm hộ, một số người đau bên trong xương chậu.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng này. Đôi khi bạn cảm thấy không thoải mái do bạn chưa đủ hưng phấn với cuộc yêu, hoặc do bạn bị nhiễm trùng âm đạo, dị ứng hoặc vẩy nến. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy bạn có nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng như viêm vùng chậy, lạc nội mạc tử cung, u xơ, u nang buồng trứng, thậm chí là ung thư.

Nếu bạn đã đến tuổi mãn kinh, khi quan hệ có thể đau do bị teo âm đạo. Đó là khi các mô xung quanh âm đạo hoặc âm hộ bị khô đi do mất estrogen.

Nếu bạn cảm thấy vùng xung quanh âm đạo bị căng phồng và khó đi tiểu, đó có thể là dấu hiệu cho thấy bàng quang hoặc các cơ quan khác trong vùng xương chậu bị tụt xuống một vị trí bất thường và đang đẩy vào âm đạo. Hiện tượng này được gọi là sa cơ quan vùng chậu, có thể được điều trị bằng các bài tập kegel hoặc phẫu thuật.

3. Chảy máu bất thường

Nếu quý cô đã qua thời kỳ mãn kinh và bị chảy máu âm đạo, hãy đến gặp bác sĩ càng sớm càng tốt. Khi gặp hiện tượng này, rất có thể bạn đang gặp các vấn đề như nhiễm trùng, u xơ tử cung hoặc ung thư.

Nếu bạn vẫn trong thời gian có kinh, hãy để ý đến thời gian ra máu giữ các kỳ kinh. Nếu chúng kéo dài hơn bình thường hoặc chảy máu sau khi quan hệ thì cũng có thể cơ quan sinh dục của bạn đang không ổn.

4. Khí hư bất thường

Nếu khí hư của bạn có sự thay đổi về màu sắc, mùi hôi hoặc lượng dịch tiết ra nhiều hơn bình thường thì có thể bạn đang bị nhiễm trùng do vi khuẩn hoặc nấm men. Đây cũng là dấu hiệu của một số bệnh tình dục như bệnh lậu hoặc chlamydia.

5. Khối u, phát ban và vết loét

Nếu bạn nhận thấy bất kỳ sự thay đổi nào trên da ở khu vực dưới eo, chẳng hạn như một vết nốt ruồi khác thường hoặc vết sưng gây ngứa, đau, thì hãy đến gặp bác sĩ để kiểm tra ngay nhé.

Những nốt mụn này có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, từ lông mọc ngược đến các bệnh sinh dục như mụn cóc hoặc mụn rộp. Nghiêm trọng hơn là ung thư âm hộ, một tình trạng hiếm gặp có thể xuất hiện dưới dạng một cục u, vết sưng hoặc vết loét gây ngứa và đau.

Nguồn: http://danviet.vn/quy-co-khi-lam-chuyen-ay-can-di-kham-gap-neu-thay-5-dau-hieu-nay-5020214111582...Nguồn: http://danviet.vn/quy-co-khi-lam-chuyen-ay-can-di-kham-gap-neu-thay-5-dau-hieu-nay-5020214111582484.htm