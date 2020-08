Quả na rất tốt nhưng chỉ nên ăn vào khung giờ này, lưu ý những người này cần tránh

Thứ Ba, ngày 25/08/2020 16:00 PM (GMT+7)

Mặc dù quả na rất tốt cho sức khỏe, nhưng để đạt được những lợi ích tối ưu, bạn không cần ăn quá nhiều hay thường xuyên, cứ duy trì 3 lần/tuần vào khung giờ này là tốt nhất.

Khi ăn bất cứ một loại trái cây nào, ngoài công dụng chính là để tráng miệng hay chống đói, bạn nên tìm hiểu xem chúng có những lợi ích nào, tác dụng phụ là gì và bản thân có phải là đối tượng phù hợp để ăn hay không. Chẳng hạn như quả na (mãng cầu), mặc dù đây là loại trái cây lành tính, chứa nhiều dưỡng chất, nhiều tác dụng tốt cho cơ thể nhưng nó vẫn có một số điểm cần lưu ý.

Lâm Mộng Vũ, chuyên gia dinh dưỡng tại Bệnh viện Zhenxing, Đài Loan cho biết: "So với một số loại trái cây khác, quả na rất giàu chất xơ, nhưng hàm lượng kali, canxi và magiê thấp hơn".

Những điều cần chú ý khi ăn na

Mặc dù quả na có nhiều lợi ích đối với sức khỏe, nhưng nó cũng chứa một lượng nhỏ các chất gây hại. Đó là chất annonacin, một chất độc có thể ảnh hưởng đến não và hệ thần kinh. Chất này tập trung nhiều nhất ở hạt và vỏ. Vì vậy, để ăn quả na một cách an toàn, bạn nên loại bỏ 2 bộ phận này trước khi ăn.

Trên thực tế, từ những nghiên cứu quan sát được ở khu vực nhiệt đới, việc tiêu thụ nhiều quá na sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh Parkinson hoặc bệnh thần kinh.

Quả na là loại trái cây tốt cho sức khỏe, nhưng những người mắc bệnh tiểu đường hoặc bệnh thận mãn tính cần đặc biệt chú ý. Lâm Mộng Vũ giải thích rằng: "Trong quả na chứa hàm lượng kali và phốt pho cao, lại có nhiều protein hơn các loại trái cây thông thường, nên những bệnh nhân mắc bệnh thận mãn tính cần hạn chế. Những người đang phải kiểm soát lượng đường trong máu và cân nặng cũng cần đặc biệt chú ý".

Mặc dù ăn hoa quả trước bữa ăn có nhiều lợi ích nhưng nếu bạn bị viêm ruột, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày…, cố gắng không ăn hoa quả trước bữa ăn, đặc biệt là những loại quả quá chua hoặc ngọt.

Bác sĩ dinh dưỡng Triệu Cường của Bệnh viện Mackay Memorial Đài Bắc cho hay: "Những loại quả quá ngọt như vải, xoài, na nếu ăn trước bữa ăn sẽ dễ kích thích tiết axit dạ dày, có thể gây ra trào ngược dạ dày thực quản".

Ngoài ra, ăn quả na khi bụng đói sẽ khiến dạ dày hấp thụ nhiều đường và làm tăng lượng đường trong máu. Do đó, những bệnh nhân có vấn đề về đường huyết hoặc tiểu đường tốt hơn nên ăn hoa quả sau bữa ăn.

Tuy nhiên, bác sĩ Triệu Cường nhắc nhở rằng tần suất ăn hoa quả sau bữa ăn là khác nhau ở mỗi người. Một số loại thuốc tiểu đường có tác dụng ngắn trong khoảng 2-4 giờ, thậm chí tác dụng cực ngắn trong 60 đến 90 phút. Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng sau khi tiêm trước bữa ăn. Tuy nhiên, nếu bạn ăn quả na sau bữa ăn vài giờ thì hiệu quả của thuốc sẽ giảm.

Quả na cũng như một số loại trái cây khác, nó không có câu trả lời chính xác tuyệt đối vào một khung giờ cụ thể và còn tùy thuộc vào thể trạng của từng người. Tuy nhiên, đối với người khỏe man thì nên ăn giữa bữa chính như 10 giờ, 11 giờ sáng hoặc 3 giờ, 4 giờ chiều. Vào bữa phụ, ăn hoa quả sẽ cho cảm giác no lâu, tốt cho sức khỏe hơn là bánh ngọt nhiều dầu, nhiều đường.

Ăn na 3 lần/tuần sẽ mang lại 8 lợi ích này cho cơ thể

Điều đáng chú ý là quả na có hàm lượng calo cao gấp đôi táo, gấp 3 lần ổi. Do đó, người lớn chỉ nên ăn 1 quả là đủ dưỡng chất cần cho cơ thể. Đối với những người yêu thích loại trái cây này, để tránh nạp quá nhiều đường vào cơ thể, chuyên gia dinh dưỡng Lâm Mộng Vũ gợi ý: "Có thể ăn luân phiên với các loại trái cây khác và nên ăn 3 lần/tuần". Nếu cứ duy trì ăn

1. Giảm nguy cơ mắc bệnh tim và ung thư

Trong quả na chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh mẽ như vitamin C và carotenoid, giúp chống lại các gốc tự do trong cơ thể. Nồng độ các gốc tự do cao có thể gây ra stress oxy hóa, có liên quan đến các bệnh mãn tính, bao gồm ung thư và bệnh tim.

2. Cải thiện tâm trạng

Quả na là một nguồn vitamin B6 tuyệt vời, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra các chất dẫn truyền thần kinh, bao gồm serotonin và dopamine, giúp điều chỉnh tâm trạng hiệu quả. Nếu tăng hàm lượng vitamin này, nó có thể giúp giảm thiểu nguy cơ bị trầm cảm.

3. Bảo vệ mắt

Lutein carotene là một trong những chất chống oxy hóa có tác dụng duy trì thị lực khỏe mạnh. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, nếu ăn nhiều thực phẩm có chứa lutein sẽ giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác, chống lại đục thủy tinh thể, giảm thị lực. Trong khi đó, quả na lại chứa rất nhiều lutein, do đó để bảo vệ mắt, bạn nên tăng cường ăn loại trái cây này.

4. Ngăn ngừa huyết áp cao

Kali và magiê có trong quả na giúp thúc đẩy sự giãn nỡ của các mạch máu, làm hạ huyết áp hiệu quả. Huyết áp cao là nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh về tim mạch và đột quỵ.

5. Thúc đẩy tiêu hóa

Chất xơ hòa tan có trong quả na có thể nuôi dưỡng những lợi khuẩn có trong ruột. Sau quá trình lên men, nó sẽ tạo ra các axit béo chuỗi ngắn (SCFA), đây là nguồn năng lượng cơ thể cần để chống lại tình trạng viêm gây ra một số căn bệnh như Crohn hay viêm loét đại tràng.

6. Chống ung thư

Trong quả na có chứa catechin, epicatechin và epigallocatechin. Những chất chống oxy hóa flavonoid này đã được chứng minh là có thể ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư như bàng quang, vú, dạ dày, ruột kết… Vậy nên, muốn ngăn ngừa các tế bào ung thư xuất hiện, mọi người nên bổ sung quả na vào thực đơn của mình nhiều hơn.

7. Chống viêm

Viêm mãn tính có liên quan đến một số bệnh nguy hiểm như bệnh tim và ung thư. Trong khi đó, quả na cung cấp một số hợp chất chống viêm như axit kaurenoic, catechin và epicatechin, được chứng minh làm giảm được những protein gây viêm, làm giảm nguy cơ mắc bệnh.

8. Tăng cường khả năng miễn dịch

Giống như các loại trái cây nhiệt đới khác, quả na chứa nhiều vitamin C, giúp tăng khả năng miễn dịch bằng cách chống lại việc nhiễm trùng, bảo vệ cơ thể trong mùa dịch này.

