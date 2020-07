Loại lá rẻ bèo, vài ngàn một bó được chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra 6 lợi ích thần kỳ

Thứ Tư, ngày 22/07/2020 19:00 PM (GMT+7)

Từ củ cho tới lá của loại cây này đều chứa rất nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Giá thành của nó cũng khá rẻ mà lại dễ dàng chế biến thành nhiều món ngon.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Đài Loan Stella, lá khoai lang thực sự là một loại thực phẩm rẻ tiền nhưng lại chứa vô vàn những giá trị dinh dưỡng. Khoai lang cũng là loại cây rất dễ trồng, ít chịu ảnh hưởng nhiều từ môi trường bên ngoài. Khi giá thành các loại rau khác tăng lên, giá của nó vẫn tương đối ổn định, đặc biệt là mọi người có thể trồng chúng tại nhà và có thể hái bất cứ lúc nào.

Stella giải thích rằng các loại rau lá như lá khoai lang và rau dền thường co lại khi nấu chín. Lá khoai lang đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng các loại rau phổ biến có chứa lutein và zeaxanthin, đứng đầu là cải bó xôi. Ngoài ra, nó còn chứa nhiều chất xơ, vitamin A, sắt và nhiều chất dinh dưỡng khác. Sau đây là 6 lợi ích chính mà lá khoai lang mang lại cho cơ thể.

1. Tốt cho sức khỏe của mắt

Trong lá khoai lang chứa nhiều vitamin A, rất tốt cho việc giữ ẩm của nhãn cầu, giúp ngăn ngừa chứng khô mắt và quáng gà. Lutein và zeaxanthin đặc biệt giúp hấp thụ ánh sáng xanh của các sản phẩm điện tử, ngăn chặn được võng mạc bị tổn thương.

Đối với mắt, chất chống oxy hóa có trong lá khoai cũng rất quan trọng. Khi mắt bị tổn thương bởi các gốc tự do có trong ánh sáng, mắt có thể chuyển sang màu trắng đục do bị oxy hóa, nguy cơ dẫn tới đục thủy tinh thể cao. Do đó, các chất chống oxy hóa khác nhau bao gồm lutein và zeaxanthin rất cần thiết để giúp trung hòa các gốc tự do khiến tinh thể bị oxy hóa.

2. Ngăn ngừa các bệnh mãn tính

Lá khoai lang chứa nhiều chất dinh dưỡng chống oxy hóa như beta carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, zeaxanthin và nhiều loại polyphenol. Các chất dinh dưỡng chống oxy hóa có thể bảo vệ các tế bào cơ thể khỏi tác hại của gốc tự do. Vì vậy, nó ngoài giúp cơ thể chống lão hóa, thì còn ngăn ngừa ung thư và các bệnh mãn tính.

3. Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Lá khoai lang là thực phẩm chứa nhiều kali. Kali có thể giúp giảm huyết áp, bài tiết natri và bảo vệ hệ tim mạch hiệu quả. Tuy nhiên, nếu là người đang mắc bệnh thận thì càng nên hạn chế thực phẩm chứa kali.

Stella nhắc nhở rằng hàm lượng kali trong thực phẩm có thể giảm bằng cách đun sôi vì các ion kali có thể dễ dàng hòa tan trong nước.

Ngoài ra, các chất dinh dưỡng chống oxy hóa có thể bảo vệ các mạch máu khỏi tổn thương gốc tự do, chất xơ có thể hấp thụ cholesterol và bài tiết vào phân, do đó giúp hạ cholesterol nhanh.

4. Duy trì làn da và niêm mạc khỏe mạnh

Vitamin A có thể duy trì sức khỏe của da và niêm mạc, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch.

5. Ngăn ngừa táo bón

Lá khoai lang rất giàu chất xơ, có thể thúc đẩy nhu động ruột và giúp đại tiện dễ dàng hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khi bổ sung nhiều chất xơ, bạn nên uống thêm nhiều nước nếu không sẽ bị táo bón.

6. Bổ sung sắt và canxi

Mặc dù sắt và canxi của lá khoai lang không quá cao, nhưng chúng vẫn có một hàm lượng nhất định. Tiêu thụ thường xuyên rất tốt cho những người đang thiếu hụt canxi và sắt.

