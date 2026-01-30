Khát đến mấy cũng đừng uống 5 loại nước này khi bụng đói

Nước chanh đậm đặc hoặc quá nhiều đường

Nước chanh chứa hàm lượng axit citric cực cao, khi đi vào dạ dày trống rỗng sẽ trực tiếp bào mòn lớp niêm mạc mỏng manh. Nếu bạn duy trì thói quen này thường xuyên, axit sẽ gây ra các cơn đau thắt, xót ruột và dẫn đến viêm loét dạ dày mãn tính. Thay vì uống đậm đặc, bạn nên pha thật loãng với nước ấm và thêm một chút mật ong để làm dịu dạ dày sau khi đã ăn nhẹ.

Trà xanh đặc

Trà xanh là thức uống chống lão hóa tuyệt vời, nhưng chất tannin và caffeine trong đó lại là "kẻ thù" của dạ dày lúc đói. Khi bụng rỗng, các hoạt chất này kích thích tiết axit dư thừa, dẫn đến hiện tượng "say trà" với biểu hiện chóng mặt, buồn nôn và bủn rủn chân tay. Để tận dụng lợi ích của trà xanh, bạn nên thưởng thức chúng sau bữa ăn ít nhất 60 phút để hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.

Cà phê đen

Uống cà phê khi chưa ăn sáng là thói quen của rất nhiều người, nhưng nó lại khiến nồng độ axit clohydric (HCl) tăng vọt một cách bất thường Việc thiếu thức ăn để trung hòa lượng axit này sẽ khiến thành dạ dày bị tổn thương, gây ra tình trạng đầy hơi, ợ chua và khó tiêu suốt cả ngày. Cách tốt nhất là hãy lót dạ bằng một vài miếng bánh mì hoặc ngũ cốc trước khi nhâm nhi ly cà phê yêu thích của bạn.

Nước ép cam, bưởi, dứa

Dù chứa nhiều Vitamin C và khoáng chất, nhưng nước ép từ các loại quả chua lại chứa nhiều axit hữu cơ gây kích ứng màng nhầy. Lượng đường tự nhiên trong nước ép khi vào cơ thể lúc đói cũng làm tăng gánh nặng cho tuyến tụy, dễ gây rối loạn đường huyết đột ngột. Bạn hãy coi nước ép trái cây như một món tráng miệng sau bữa chính để cơ thể hấp thụ dinh dưỡng một cách an toàn và hiệu quả nhất.

Nước uống có gas (soda, nước ngọt)

Khí CO2 trong các loại nước có gas khi gặp dạ dày rỗng sẽ tạo ra áp lực lớn, gây giãn nở dạ dày và kích thích phản ứng ợ hơi liên tục. Điều này không chỉ gây khó chịu mà còn làm giảm khả năng co bóp của dạ dày, khiến việc tiêu hóa thức ăn ở bữa kế tiếp trở nên trì trệ. Lời khuyên từ chuyên gia là hãy thay thế chúng bằng một ly nước lọc ấm để thanh lọc cơ thể và khởi động hệ tiêu hóa nhẹ nhàng.