Nóng: WHO chính thức đánh giá nguy cơ lây lan virus Nipah ra ngoài Ấn Độ

Biểu tượng của Tổ chức Y tế Thế giới. Ảnh RIA

Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Nga cho biết với RIA Novosti rằng hiện tại nguy cơ virus Nipah lây lan ra ngoài Ấn Độ ở mức thấp.

"Cả hai trường hợp đều đã được cách ly, việc truy vết tiếp xúc đã được tiến hành rộng rãi, và gần 200 người tiếp xúc đã được xác định có kết quả xét nghiệm âm tính. Dựa trên thông tin hiện có, WHO đánh giá nguy cơ lây lan thêm dịch bệnh từ các trường hợp này, kể cả ra ngoài Ấn Độ, là thấp", cơ quan này được thông báo.

Vào giữa tháng 1, các nhà chức trách ở bang Tây Bengal, miền đông Ấn Độ, đã báo cáo hai trường hợp nhiễm virus Nipah trong số các nhân viên y tế. Những người nhiễm bệnh đang được điều trị tại bệnh viện Barasat nơi họ làm việc và được cách ly trong phòng bệnh riêng, có hỗ trợ máy thở. Mặc dù truyền thông phương Tây đưa tin về sự gia tăng số ca mắc bệnh, nhưng chính quyền Ấn Độ vẫn chưa báo cáo bất kỳ trường hợp lây nhiễm mới nào.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) coi virus Nipah là một trong những loại virus nguy hiểm nhất thế giới; hiện chưa có thuốc chữa hay vắc-xin nào cho nó. Virus Nipah gây sốt và bệnh não – tổn thương và chết tế bào não – với tỷ lệ tử vong từ 40 đến 75%. Virus này lây lan qua dơi và chuột; con người thường bị nhiễm bệnh do ăn trái cây bị nhiễm nước bọt của động vật bị nhiễm bệnh. Virus cũng có thể lây truyền qua vật nuôi. Tuy nhiên, virus Nipah hầu như không bao giờ lây truyền qua đường không khí và cần tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của người bị nhiễm bệnh.

Ngày 25 tháng 1, Rospotrebnadzor báo cáo rằng họ đang theo dõi tình hình và chưa ghi nhận trường hợp nào bệnh này được nhập khẩu vào Nga. Cơ quan này lưu ý rằng Liên bang Nga có đủ bộ dụng cụ xét nghiệm để chẩn đoán virus kịp thời trong phòng thí nghiệm, và hệ thống thông tin tự động Perimeter đang hoạt động tại các điểm cửa khẩu biên giới. Hệ thống này cho phép xác định kịp thời những công dân có triệu chứng bệnh truyền nhiễm và ngăn chặn sự lây lan thêm của bệnh trong nước.