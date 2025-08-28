Phẫu thuật thành công cho cụ bà gần 100 tuổi mắc ung thư trực tràng

Vừa qua, các bác sĩ khoa Ngoại bụng I, Bệnh viện K đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cho cụ bà 96 tuổi mắc ung thư trực tràng. Đây cũng là một trong những bệnh nhân cao tuổi có tình trạng sức khỏe phức tạp, tuy nhiên đã phục hồi rất tốt sau phẫu thuật tại Bệnh viện K.

Ở tuổi 96, cụ Hà Thị V. (Hưng Yên) phải đối mặt với căn bệnh ung thư trực tràng – một trong những bệnh ung thư đường tiêu hóa có tỷ lệ tử vong đứng thứ 5 tại Việt Nam.

Cụ bà 96 tuổi vừa được phẫu thuật thành công.

Kể về diễn biến bệnh tình của cụ V., người nhà bệnh nhân cho biết: “Cụ nhà tôi có tiền sử đái tháo đường, đang điều trị được 1 năm nay. Thời gian gần đây cụ thường xuyên rối loạn đại tiện, đi ngoài phân nhầy có lẫn máu, ăn uống kém. 5 ngày nay, cụ bị chướng bụng nhiều, đau bụng và buồn nôn, không đại tiện được. Gia đình lo lắng nên đã đưa cụ đi khám và được chẩn đoán ung thư trực tràng.”

Cụ Hà Thị V. đã được chẩn đoán bệnh bằng phương pháp nội soi trực tràng, kết quả u sùi gây hẹp lòng trực tràng, ống soi không qua được. Chụp cắt lớp vi tính cho kết quả dày thành trực tràng, chỗ dày nhất 20mm trên đoạn dài 50mm.

Do tuổi già, sức khỏe kém, có tiền sử đái tháo đường, thể trạng béo, thành bụng rất dày nên việc hạn chế tối đa tổn thương phẫu thuật là ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, các bác sĩ khoa Ngoại bụng I đã lựa chọn phương pháp phẫu thuật nội soi cho người bệnh.

Dựa trên tình trạng sức khỏe, kết quả giải phẫu bệnh là ung thư trực tràng của cụ Hà Thị V., các bác sĩ đã lựa chọn phương pháp phẫu thuật Hartmann nội soi - phương pháp phổ biến và hiệu quả giúp loại bỏ phần trực tràng và khối u, sử dụng hậu môn nhân tạo.

Phương pháp phẫu thuật thường được chỉ định trong mổ cấp cứu tắc ruột do khối u vùng trực tràng ở người bệnh già yếu. Đối với trường hợp này, các bác sĩ ứng dụng phẫu thuật nội soi, giảm tổn thương, giảm đau sau mổ cho người bệnh.

Sau khoảng 1 tiếng 30 phút, kíp phẫu thuật đã thực hiện loại bỏ tổn thương cắt đoạn trực tràng, đóng đầu dưới, đưa đầu trên ra ngoài làm hậu môn nhân tạo, cầm máu kỹ. Ca mổ diễn ra thành công, bệnh nhân hồi phục tốt. Việc loại bỏ khối u ngoài hạn chế được tình trạng chảy máu của u còn giúp kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân.

Người bệnh gần như không mất máu trong mổ cho thấy sự cẩn trọng và chuyên nghiệp của các bác sĩ đối với một trường hợp người bệnh cao tuổi.

Sau ca mổ, người bệnh được chuyển đến khu vực Hồi sức tích cực. Ngày thứ 2, bệnh nhân đã có thể ăn nước cháo và ngày thứ 3 đi lại được với sự hỗ trợ của người nhà. Sự hồi phục nhanh chóng này khiến bản thân người nhà người bệnh cũng không khỏi ngạc nhiên.

Hiện tại hậu phẫu ngày thứ 7, người bệnh tỉnh táo, phục hồi tốt sau mổ. Người bệnh đã có thể ăn được cháo, hậu môn nhân tạo lưu thông tốt và đã được xuất viện. Với sự can thiệp kịp thời và một đội ngũ y bác sĩ tận tâm, người bệnh 96 tuổi đã vượt qua ca phẫu thuật một cách tốt đẹp. Khi đã tỉnh táo hơn, cụ V. chia sẻ: “Tôi rất cảm ơn các bác sĩ đã giúp tôi có ca phẫu thuật thành công.”

PGS.TS Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc chuyên môn, Trưởng khoa Ngoại bụng I, Bệnh viện K cho biết, ung thư trực tràng là một vấn đề sức khỏe đáng lo ngại, nhất là đối với người cao tuổi. Đây là một trong những bệnh ung thư phổ biến và có tỷ lệ tử vong cao ở nhóm tuổi này. Mặc dù thường gặp ở người trên 50 tuổi, nhưng tỷ lệ trẻ hóa ung thư trực tràng đang gia tăng. Việc phát hiện sớm thông qua tầm soát định kỳ là rất quan trọng để giảm thiểu nguy cơ và tăng cơ hội điều trị thành công.

Trường hợp của cụ Hà Thị V. không chỉ là một trong những ca bệnh được điều trị thành công, đây còn là lời nhắc nhở về ý nghĩa của tầm soát ung thư sớm, tránh để bệnh diễn tiến nặng và khó điều trị khi tuổi đã cao.