Nữ sinh 17 tuổi đã bị đột quỵ não

Thứ Ba, ngày 13/04/2021 09:51 AM (GMT+7)

N.T.A.H, 17 tuổi được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp trong tình trạng nói khó và liệt hoàn toàn nửa người phải, méo miệng, được chẩn đoán nhồi máu não giờ thứ 3.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp vừa cấp cứu một trường hợp người bệnh N.T.A.H (17 tuổi) ở Hải Phòng.

Bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp trong tình trạng nói khó và liệt hoàn toàn nửa người phải, méo miệng, được chẩn đoán nhồi máu não giờ thứ 3.

Điều đáng nói ở đây là em H. chỉ đang ở độ tuổi cắp sách tới trường, tuổi nhỏ hơn so với tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân (≥18 tuổi) để được thực hiện chỉ định thuốc tiêu sợi huyết kèm theo tình trạng mất máu sinh lý do em đang trong thời gian kinh nguyệt. Nếu không được can thiệp, gần như chắc chắn em sẽ phải chịu những di chứng nặng nề về vận động, ngôn ngữ, cả cuộc đời có thể phải gắn liền với xe lăn. Điều đó sẽ ảnh hưởng vô cùng lớn đến tương lai, cuộc sống của em sau này.

Bệnh nhân N. T. A. H .

Đứng trước việc lựa chọn một bên là tính mạng, sự hồi phục của người bệnh, một bên là những nguyên tắc nên hay không nên dùng thuốc tiêu sợi huyết, ngay trong đêm, Khoa Thần kinh cùng bác sĩ trực Nguyễn Thị Thu Thuỷ đã khẩn trương hội chẩn, cân nhắc kỹ càng, thống nhất quyết định dùng thuốc tiêu sợi huyết cho em và đặc biệt không thể để chậm trễ mất đi cơ hội “giờ vàng” tái thông mạch não khiến di chứng thêm nặng nề hơn.

Sau khi được sự đồng ý của gia đình và người bệnh, các bác sĩ đã tập trung cao độ, cẩn thận từng thao tác thực hiện kỹ thuật tiêm thuốc tiêu sợi huyết.

Lo lắng cho sức khỏe của bệnh nhân, các y, bác sĩ tại Khoa đã luôn bên cạnh theo dõi sát động viên em và gia đình.

Sau 15 phút dùng thuốc, cơ lực của bệnh nhân được cải thiện tốt, có thể cử động được nửa người phải. Khoảng thời gian sau đó các triệu chứng được cải thiện tốt dần, em có thể đứng, tập đi lại và không gặp biến chứng nào.

Mẹ của bệnh nhân cho biết: “Khi đưa con gái vào nhập viện, gia đình chúng tôi đã nghĩ sẽ luôn tin tưởng và giao phó hoàn toàn cuộc sống của con mình cho các y, bác sĩ tại đây. Đến thời điểm này, tôi muốn gửi đến các y, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp lời cảm ơn chân thành nhất bởi lẽ tôi cảm thấy con mình như được sinh ra một lần nữa.”

Theo các bác sĩ, người bệnh N. T. A. H đã vô cùng may mắn khi được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp kịp thời. Các y, bác sĩ đã can thiệp thành công, mang lại kết quả tốt đẹp. Các y, bác sĩ sẵn sàng nhận về phía mình rủi ro về pháp lý chỉ để tâm niệm một điều, phải làm điều tốt nhất, giành lấy cơ hội cứu sống người bệnh.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cho biết: “Đột quỵ não hay còn gọi là tai biến mạch máu não, là tình trạng máu cung cấp cho một phần não bị gián đoạn hoặc giảm nặng khiến cho vùng não đó bị thiếu oxy và dinh dưỡng. Mỗi phút trôi qua sẽ có gần 2 triệu tế bào não bị chết. Nếu vùng tế bào não bị tổn thương nặng hoặc lan rộng, đột quỵ có thể đưa đến tử vong hoặc để lại những di chứng nặng nề về rối loạn vận động, nhận thức, ngôn ngữ, thị giác,…

Trước đây đột quỵ não thường xảy ra ở những người cao tuổi, nhưng ngày nay đột quỵ ở người trẻ đang có chiều hướng gia tăng đáng báo động.

Mặc dù đột quỵ là bệnh gây tử vong và tàn phế cao nhưng có thể phòng ngừa và điều trị được nếu chúng ta có thói quen sống tích cực, lành mạnh, kiểm soát tốt các bệnh lý nền, yếu tố nguy cơ; phát hiện triệu chứng và nhanh chóng kịp thời đến các trung tâm y tế có khả năng điều trị.

