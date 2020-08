Nỗ lực cứu chữa bệnh nhân COVID-19 nặng, chống tắc động mạch phổi

Thứ Sáu, ngày 07/08/2020 08:14 AM (GMT+7)

Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2 ngày 30/7/2020 được chẩn đoán mắc COVID-19 và luôn trong tình trạng rất nặng.

Sáng 7/8, nhóm chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Hà Nội do PGS. TS. Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc bệnh viện làm trưởng nhóm vừa phối hợp với các bác sỹ Bệnh viện Trung ương Huế hội chẩn, làm can thiệp tim mạch (đặt filter tĩnh mạch chủ dưới) để cấp cứu người bệnh mắc COVID-19 đang được cấp cứu tích cực tại bệnh viện.

Người bệnh được cấp cứu và thực hiện can thiệp mạch là người bệnh số 456, nữ, 55 tuổi; Ngụ tại địa chỉ K14/18 Hải Phòng, Hải Châu, Đà Nẵng.

Vào nhập viện Trung ương Huế cơ sở 2 ngày 30/7/2020 được Chẩn đoán: COVID - 19/ Suy hô hấp cấp/ Hội chứng ARDS tiến triển nhanh/ Tăng huyết áp, huyết khối tĩnh mạch chi dưới (chân trái), tiên lượng rất nặng.

Trước đó, Bệnh nhân có tiền sử chăm sóc người nhà điều trị tại khoa Nội tổng hợp tầng 3, Bệnh viện thành phố Đà Nẵng, sau đó bệnh nhân về quê tại Điện Tiến - Điện Bàn - Quảng Nam. Trong thời gian này, bệnh nhân không có triệu chứng gì, sinh hoạt bình thường.

Ngày, 20/07/2020, bệnh nhân bắt đầu có các triệu chứng sốt, ho, đau ngực, khó thở, ho có đàm trắng. Bệnh nhân có khám và điều trị tại khoa cấp cứu BV Quận Hải Châu ngày 24/07.

Triệu chứng không giảm nên ngày 28/7/2020, bệnh nhân đến khám tại BV Hoàn Mỹ, TP. Đà Nẵng. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán mắc viêm phế quản cấp và lấy xét nghiệm COVID-19. Sáng 29/07, bệnh nhân mệt nhiều, ho có đàm trắng, khó thở, đau ngực, bệnh nhân được nhập viện tại cấp cứu lưu khu cách ly riêng với chẩn đoán: Viêm phổi nặng chưa loại trừ COVID-19, bệnh kèm tăng huyết áp/ suy hô hấp.

Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2, ngày 30/7/2020, được chẩn đoán mắc COVID-19. Bệnh nhân luôn trong tình trạng rất nặng.

Ngày 4/8/2020, qua thăm khám lâm sàng và làm siêu âm tim và mạch máu, các bác sỹ phát hiện huyết khối tĩnh mạch sâu từ khoeo đến tĩnh mạch chậu ngoài bên trái.

Các chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã phối hợp với các bác sỹ Bệnh viện Trung ương Huế hội chẩn

Các chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã phối hợp với các bác sỹ Bệnh viện Trung ương Huế hội chẩn gấp và đã quyết định làm can thiệp đặt filter tĩnh mạch chủ dưới để cấp cứu, phòng ngừa biến chứng tắc mạch phối cho bệnh nhân.

Các chuyên gia tim mạch nhận định, huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới có thể lan rộng tới tĩnh mạch chậu và cao hơn. Một biến chứng rất nguy hiểm của huyết khối tĩnh mạch đó là tắc động mạch phổi làm tăng nguy cơ tử vong, đặc biệt ở bệnh nhân COVID-19 có tổn thương phổi và mắc kèm nhiều bệnh nền như bệnh nhân số 456. Người bệnh có huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới đòi hỏi phải điều trị thuốc chống đông đường uống kéo dài, tuy nhiên có tới 33% số bệnh nhân huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới vẫn gây tắc động mạch phổi thứ phát mặc dù đã được dùng chống đông đủ liều, hơn nữa khi dùng thuốc chống đông làm tăng nguy cơ chảy máu đặc biệt ở nhóm nguy cơ cao như mắc Covid-19. Biện pháp đặt Filter tĩnh mạch chủ giúp chủ động dự phòng tắc động mạch phổi cho bệnh nhân.

Bệnh nhân được chuẩn bị kỹ lưỡng, tuy nhiên biện pháp này mặc dù không phải là kỹ thuật quá khó, nhưng là thủ thuật lần đầu tiên can thiệp trên bệnh nhân Covid -19 đang có diễn biến nặng. Các thiết bị sử dụng làm can thiệp này không có sẵn ở Huế. Vì vậy, nhóm chuyên gia Bệnh viện Trường Đại học Y Hà Nội phải cấp tốc huy động và chuyển thiết bị này từ Hà Nội vào qua đường vận chuyển hàng không.

Lúc 13h00 ngày 5/8/2020 chuyến bay đã mang các thiết bị từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vào Huế, các phương tiện và thiết bị cần thiết khác đã sẵn sàng, công tác hội chẩn chuyên môn gấp đã hoàn tất.

Kíp can thiệp tim mạch mang trang phục bảo hộ đặc biệt cho phòng chống COVID-19, với sự phối hợp chỉ đạo của PGS. TS Nguyễn Lân Hiếu và GS.TS Phạm Như Hiệp đã can thiệp đặt filter tĩnh mạch chủ dưới cho bệnh nhân. Sau khoảng 45 phút khá căng thẳng, ca can thiệp tim mạch trong điều kiện đặc biệt này đã thành công. Ngay trong đêm 5/8/2020 bệnh nhân đã được chụp CT phổi để kiểm tra tổn thương phổi và theo dõi kỹ diễn biến lâm sàng. Hiện tại, Bệnh nhân vẫn trong tình trạng nặng và được chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm cách ly và điều trị COVID-19, Bệnh viện Trung ương Huế (Cơ sở 2).

Nguồn: http://danviet.vn/no-luc-cuu-chua-benh-nhan-covid-19-nang-chong-tac-dong-mach-phoi-5020207881516...