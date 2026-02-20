Những tai nạn 'khó nói' khiến nhiều quý ông mất Tết

Theo TS.BS Lê Vũ Tân, Bệnh viện Bình Dân, bên cạnh niềm vui đoàn viên ngày Tết, quý ông cũng đối mặt với không ít rủi ro "khó nói" từ những tai nạn nam khoa.

Tai nạn phòng the

Sử dụng rượu bia và thiếu kiểm soát hành vi trong ngày Tết khiến các chấn thương dương vật rất dễ xảy ra. Điển hình là tình trạng vỡ bao trắng thể hang (gãy dương vật), thường do quan hệ sai tư thế hoặc quá thô bạo.

Dấu hiệu nhận biết là người bệnh nghe thấy tiếng "cụp" hoặc "rắc" tại thời điểm chấn thương. Ngay sau đó, dương vật đau dữ dội, sưng to, bầm tím, biến dạng.

Đơn cử, nam bệnh nhân 40 tuổi vào viện ngày mùng Ba Tết do kín sưng to, tím bầm và biến dạng. Hai ngày trước, anh quan hệ trong cơn say bất ngờ nghe tiếng "rắc". Biết có bất thường nhưng ngại vào viện ngày đầu năm, anh tự chườm đá, khi sưng nề hơn mới đi cấp cứu. Do nhập viện muộn, máu tụ đã đông, phẫu thuật khó khăn hơn. Ca mổ thành công, song bác sĩ cảnh báo trì hoãn điều trị có thể dẫn đến biến chứng cong vẹo hoặc rối loạn cương về sau.

Xoắn dây tinh - cấp cứu tối khẩn

Đây là một cấp cứu nam khoa rất nguy hiểm, xảy ra khi tinh hoàn tự xoay quanh trục, thừng tinh bị thắt và ngắt nguồn cung cấp máu. Bệnh thường gặp nhất ở lứa tuổi dậy thì (12-18 tuổi) nhưng cũng có thể gặp ở người lớn. Triệu chứng đặc trưng là đau bìu dữ dội, đột ngột, không sốt, bìu sưng to và có thể kèm nôn ói.

"Giờ vàng" để phẫu thuật tháo xoắn cứu tinh hoàn là 6 giờ đầu. Sau 24 giờ, nguy cơ hoại tử rất cao, buộc phải cắt bỏ tinh hoàn.

Trong dịp Tết, nếu có dấu hiệu đau bìu đột ngột, dữ dội mà không sốt, bác sĩ khuyên tuyệt đối không được tự ý dùng thuốc giảm đau mà cần đến ngay bệnh viện có chuyên khoa nam học hoặc ngoại niệu.

Bùng phát viêm nhiễm và bệnh xã hội

Uống nhiều rượu bia, ăn uống thất thường và hậu quả của những cuộc vui "tới bến" là cơ hội cho các bệnh viêm nhiễm vùng kín gia tăng.

Viêm tinh hoàn - mào tinh hoàn: Biểu hiện bìu sưng, nóng, đỏ, đau âm ỉ tăng dần, kèm sốt cao, mệt mỏi, tiểu buốt. Nếu không điều trị dứt điểm có thể dẫn đến áp xe (mưng mủ) phải phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn hoặc gây tắc ống dẫn tinh, dẫn đến vô sinh.

Lậu: Quan hệ không an toàn trong các buổi tiệc tùng cuối năm thường để lại hậu quả sau 3-5 ngày. Triệu chứng điển hình của bệnh lậu là lỗ tiểu chảy mủ vàng, tiểu buốt, tiểu gắt. Người bệnh tuyệt đối không tự mua kháng sinh uống để tránh kháng thuốc.

Viêm quy đầu: Lơ là vệ sinh cá nhân khi trời lạnh hoặc lịch trình du xuân bận rộn dễ gây viêm quy đầu. Mồ hôi, bã nhờn tích tụ tạo điều kiện cho nấm và vi khuẩn phát triển gây ngứa ngáy, nổi mẩn đỏ và mùi hôi.

Bác sĩ Tân thăm khám bệnh nhân. Ảnh: Tân Lê

Rối loạn cương

Rượu bia là tác nhân gây ức chế hệ thần kinh trung ương. Nhiều người lầm tưởng rượu giúp tăng hưng phấn, song thực tế nó làm giảm khả năng dẫn truyền thần kinh cần thiết cho quá trình cương dương. Uống quá nhiều cồn dẫn đến tình trạng "trên bảo dưới không nghe", gây tâm lý tự ti ngay đầu năm mới.

Với các cặp vợ chồng đang mong con, Tết có thể là "người bạn không tốt" của tinh trùng. Rượu bia, thuốc lá, stress và thiếu ngủ làm rối loạn testosterone, suy giảm đáng kể số lượng và chất lượng tinh binh.

Bệnh tật và tai nạn không kiêng ngày Tết. Bác sĩ khuyến cáo nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào như đau, sưng, chảy máu hoặc biến dạng vùng kín, bạn cần gạt bỏ tâm lý ngại ngùng để đi cấp cứu ngay. Xử lý càng sớm, khả năng bảo tồn chức năng sinh lý càng cao.