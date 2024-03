Có nên ăn trứng và thịt gà, thịt vịt khi có dịch cúm gia cầm?

Trứng và thịt gà là thực phẩm được nhiều gia đình sử dụng. Tuy nhiên, những ngày gần đây khi có thông tin một người bệnh 21 tuổi tử vong do mắc cúm A/H5N1 khiến nhiều người hoang mang. Một số người khi đi chợ mua thực phẩm rất e ngại khi đến gần quầy bán gia cầm thịt sẵn. Bác Lê K. (74 tuổi, Hải Phòng) cho biết, đang có dịch cúm gia cầm ở mấy tỉnh nên bác cũng sợ không dám mua gà dù đây là món ăn mà con cháu trong nhà thích nhất.

Nhiều người đi chợ cũng có tâm lý e ngại như bác K. quay sang mua thực phẩm khác chứ không chọn trứng và các loại gia cầm như gà, vịt, ngan.

Vậy, người dân có cần thiết phải loại bỏ thịt gia cầm và trứng ra khỏi thực đơn hằng ngày khi có dịch cúm gia cầm không, cách nào để ăn thịt gia cầm an toàn, đó là thắc mắc của rất nhiều người nội trợ. Dưới dây là một số giải đáp:

Không được ăn thịt gà sống hoặc thịt gà chưa chín kỹ vì gà sống có thể chứa vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm.

Tuyệt đối không ăn thịt gà sống hoặc nấu chưa chín hẳn

Bất kể vì lý do gì không bao giờ nên ăn thịt gà sống hoặc thịt gà "tái" vì gà sống có thể chứa vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm. Ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn phổ biến nhất từ gà bao gồm:

- Campylobacter.

- Salmonella.

- Clostridium perfringen.

- E.coli.

Các triệu chứng ngộ độc thực phẩm có thể bao gồm sốt, đau bụng, tiêu chảy và đôi khi buồn nôn và ói mửa có thể bắt đầu trong vòng vài giờ sau khi tiêu thụ thực phẩm và tùy thuộc vào vi khuẩn. Đã có nhiều trường hợp bị ngộ độc thực phẩm nặng từ thịt gà nhiễm khuẩn.

Nấu chín thịt gà ở nhiệt độ nào là an toàn?

Nhiệt độ bên trong của thực phẩm là nhiệt độ ở trung tâm phần dày nhất của nguyên liệu nấu ăn thô cần được nấu chín. Nhiệt độ bên trong là nhiệt độ cần thiết để làm nóng phần giữa của thực phẩm để đảm bảo rằng thực phẩm được nấu chín kỹ tất cả các phần ở mức nhiệt thích hợp.

Phần trung tâm của thực phẩm là phần nằm ở tâm nên mất nhiều thời gian để hấp thụ nhiệt hơn hẳn phần bên ngoài. Việc đo nhiệt độ bên trong của thực phẩm là điều lý tưởng để xác định đặc tính và độ an toàn của thực phẩm.

Các chuyên gia của Trung tâm Sức khỏe và an toàn công việc Canada (CCOHS) cho biết cúm gia cầm không lây lan qua thực phẩm nấu chín. Không có bằng chứng nào cho thấy ăn thịt gia cầm hoặc trứng nấu chín có thể truyền virus sang người.

Tổ chức Y tế Thế giới và các cơ quan y tế khắp thế giới đều khuyến cáo nấu ăn đúng cách là một biện pháp chung tốt và điều này càng quan trọng hơn ở những quốc gia có dịch cúm gia cầm. Virus có thể bị tiêu diệt bởi nhiệt nên gia cầm phải được nấu ở nhiệt độ bên trong là 74 độ C để đảm bảo an toàn khi ăn. Một số chuyên gia còn khuyên nên nấu thực phẩm đạt tới nhiệt độ bên trong cao hơn 80 độ C. Trứng cũng phải được nấu chín kỹ cả lòng đỏ, không ăn trứng chần.

Thịt gà phải bảo đảm nhiệt độ bên trong từ 74 độ C.

Có nên ăn trứng và gia cầm khi có tin dịch cúm gia cầm không?

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), việc ăn thịt gia cầm và trứng là an toàn khi chúng được xử lý đúng cách và nấu chín kỹ. CDC khẳng định thêm rằng "việc xử lý và nấu đúng cách gia cầm và trứng ở nhiệt độ bên trong là 74 độ C sẽ tiêu diệt vi khuẩn và virus, bao gồm cả virus H5N1". Tuy nhiên, CDC Hoa Kỳ cũng khuyến cáo người dân không ăn thịt, trứng từ gia cầm bị bệnh.

Để giữ an toàn khỏi bệnh tật do thực phẩm, CDC Hoa Kỳ khuyến cáo cần xử lý và nấu thịt gia cầm và trứng đúng cách, tuân thủ các biện pháp sau:

- Rửa tay bằng nước ấm với xà phòng trong ít nhất 20 giây trước và sau khi xử lý thực phẩm.Làm sạch thớt, bát đĩa, đồ dùng và mặt bàn bằng nước xà phòng nóng sau khi chuẩn bị từng món ăn.

- Tách thịt gia cầm sống và trứng ra khỏi các thực phẩm khác.

- Sử dụng một chiếc thớt cho sản phẩm tươi sống và một chiếc thớt khác cho thịt gia cầm sống.

- Không bao giờ đặt thức ăn đã nấu chín lên đĩa đã đựng thịt sống trước đó, kể cả thịt gia cầm hoặc trứng trừ khi đĩa đó đã được rửa bằng nước xà phòng nóng.

- Nấu trứng cho đến khi lòng đỏ và lòng trắng trứng cứng lại. Chỉ sử dụng các công thức yêu cầu trứng phải được nấu chín hoặc đun nóng kỹ.

- Sử dụng nhiệt kế thực phẩm là cách tốt nhất để đảm bảo rằng các món ăn từ thịt gia cầm và trứng được nấu chín đúng cách. Những thực phẩm này phải được nấu ở nhiệt độ bên trong tối thiểu an toàn là 74 độ C đối với gia cầm và trên 71 độ C đối với các món có trứng.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân phòng dịch cúm gia cầm

Hiện nay đang là giai đoạn chuyển mùa từ cuối xuân sang hè, điều kiện thời tiết thay đổi cũng là nguyên nhân khiến dịch cúm gia cầm gia tăng. Liên quan đến cúm A/H5N1, Bộ Y tế nhận định, trong thời gian tới vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cúm gia cầm sang người. Do đó, để chủ động phòng, chống dịch cúm A/H5N1 lây từ gia cầm sang người, người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau:

1. Không ăn gia cầm, các sản phẩm gia cầm ốm, chết và không rõ nguồn gốc; đảm bảo ăn chín, uống sôi; rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn.

2. Không giết mổ, vận chuyển, mua bán gia cầm và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc.

3. Khi phát hiện gia cầm ốm, chết tuyệt đối không được giết mổ và sử dụng mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương và đơn vị thú y trên địa bàn.

4. Hạn chế tiếp xúc, giết mổ, ăn các loại động vật hoang dã, đặc biệt là chim.

5. Khi có biểu hiện cúm như sốt, ho, đau ngực, khó thở có liên quan đến gia cầm phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.

