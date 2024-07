Những loại quả có tác dụng phòng ung thư

Quả mọng

Quả mọng gồm dâu tây, mâm xôi, việt quất... chứa nhiều anthocyanin. Đây là loại sắc tố thực vật có đặc tính chống oxy hóa, bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương tế bào có thể dẫn đến ung thư da, bàng quang, phổi, vú, thực quản.

Dâu tây cung cấp chất chống oxy hóa, vitamin C và axit folic dồi dào, góp phần giảm nguy cơ ung thư thực quản. Các chất phytochemical, vitamin và khoáng chất khác trong quả mâm xôi giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, có thể vô hiệu hóa các gốc tự do, phòng bệnh ung thư.

Việt quất chứa nhiều anthocyanoside và resveratrol. Anthocyanoside là chất chống oxy hóa mạnh, có đặc tính chống ung thư gồm trung hòa gốc tự do, kích thích các enzym giải độc, chống viêm. Resveratrol hỗ trợ tăng cường sức khỏe tim mạch, ức chế tế bào gây ung thư.

Nho

Nho giàu resveratrol - chất chống oxy hóa giúp tế bào sửa chữa những tổn thương do các phân tử có hại gây ra, hạn chế nguy cơ mắc ung thư vú, gan, dạ dày. Nồng độ resveratrol cao nhất nằm ở phần vỏ nho. Nước nho và rượu nho cũng chứa chất chống oxy hóa này. Quercetin, anthocyanin, catechin trong nho đều có tác dụng giảm viêm, ngăn chặn sự phát triển và lây lan của tế bào ung thư.

Táo

Táo chứa nhiều hợp chất polyphenol có tác dụng chống viêm, làm chậm sự phát triển và ngăn các tế bào ung thư nhân lên. Polyphenol phloretin trong táo có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư vú. Loại quả này còn cung cấp chất xơ có thể chống lại ung thư đại trực tràng.

Hàm lượng vitamin C trong táo tương đối cao. Đây là chất chống oxy hóa giúp hệ thống miễn dịch hoạt động tốt, giảm nguy cơ mắc ung thư vú, phổi, tuyến tiền liệt và một số bệnh ung thư đường tiêu hóa.

Táo chứa hợp chất thực vật có tác dụng chống viêm. Ảnh: Anh Chi

Quả có múi

Quả có múi như chanh, bưởi, cam, quýt cung cấp nhiều vitamin và hợp chất thực vật có lợi cho cơ thể. Vitamin C có khả năng ngăn ngừa tổn thương tế bào do các phân tử gốc tự do gây ra, tăng cường hệ miễn dịch. Một số flavonoid trong các loại quả này có đặc tính như chất chống oxy hóa, ức chế hoạt động của các chất gây ung thư, hạn chế nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi, thực quản, dạ dày, vú, tuyến tụy.

Kiwi

Kiwi chứa kali, folate, vitamin E và K có tác dụng chống oxy hóa, tăng cường miễn dịch. Chất xơ và phytochemical trong kiwi dồi dào hỗ trợ tiêu hóa và ngăn ngừa ung thư dạ dày, ruột. Lượng vitamin C của kiwi gần gấp đôi chanh và cam, có thể bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra, chống viêm.

