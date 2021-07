Những hiểu lầm về viêm gan B mà ai cũng tin “sái cổ”

Chủ Nhật, ngày 04/07/2021 16:00 PM (GMT+7)

Có một vài thông tin lan truyền về bệnh viêm gan B “nghe thì có vẻ đúng” nhưng bản chất lại sai hoàn toàn.

1. Chức năng gan bình thường có nghĩa là gan không nhiễm bệnh

Đối với gan, có sự khác biệt riêng lẻ về giá trị bình thường của transaminase trong chức năng. Một số ít bệnh nhân dương tính với DNA của virus viêm gan B khi đi xét nghiệm vẫn cho kết quả chức năng gan bình thường. Chỉ đến khi làm sinh thiết mới phát hiện ra tình trạng viêm và xơ hóa gan cấp độ cao. Thậm chí ung thư được tìm thấy trên siêu âm B hoặc chụp CT cho thấy sự phát triển của bệnh viêm gan B.

Do đó, chúng ta cần kiểm tra thật kĩ lưỡng lá gan của mình bằng ít nhất 2 lần khám chuyên khoa toàn diện, nhằm phát hiện sớm nhất tiến triển của bệnh. Lá gan của con người cũng giống như một chiếc xe hơi, cần được kiểm tra và bảo dưỡng thường xuyên để tránh hư hỏng dẫn đến đại tu.

2. Nếu mắc viêm gan B chắc chắn sẽ bị xơ gan, ung thư gan

Mặc dù nguy cơ mắc bệnh ung thư của bệnh nhân viêm gan B cao hơn hẳn so với người bị tổn thương gan thông thường, nhưng nhiều bệnh nhân ung thư gan là do bệnh tiến triển dần dần do lâu ngày không được thăm khám và điều trị theo tiêu chuẩn.

Không phải bệnh viêm gan B nào cũng sẽ biến chứng thành ung thư gan. Có rất nhiều người mắc viêm gan B cả đời mà không phát triển thành ung thư, thậm chí còn sống thọ đến 80, 90 tuổi. Vì vậy, cần điều trị viêm gan B một cách khoa học, đánh giá nguy cơ viêm gan B chuyển biến thành xơ gan và ung thư gan một cách cẩn thận và tiến hành điều trị cẩn thận.

3. Thuốc kháng virus uống lâu dễ nhờn thuốc, gây ra tác dụng phụ và không bảo vệ gan

Nếu khám chuyên khoa phát hiện gan đang bị viêm xơ, thậm chí là xơ gan độ nặng thì cần điều trị kháng virus ngay để đạt được mục đích kiểm soát sự nhân lên của virus và kìm hãm sự phát triển của tổn thương gan. Lúc này, các bác sĩ sẽ theo dõi tình hình cụ thể của bệnh nhân để lựa chọn thuốc thích hợp.

Phương pháp điều trị hiện nay của hầu hết bệnh nhân là thuốc kháng virus nucleoside đường uống. Hiện tại, xác suất kháng thuốc và tác dụng phụ của loại thuốc này tương đối thấp. Hãy bắt đầu liệu pháp kháng virus vào đúng thời điểm và dứt khoát để tránh những hậu quả bất lợi của bệnh viêm gan B như xơ gan hay ung thư gan. Đối với các bệnh nhân vị viêm gan siêu vi, nếu không chống lại được virus, họ sẽ chỉ dùng thuốc bảo vệ gan. Đây là cách chữa bệnh tạm thời, ít tác dụng, không ngăn chặn được tiến triển của tình trạng viêm, xơ gan và ung thư gan.

4. Có phương pháp điều trị tại nhà có thể chữa khỏi viêm gan B và không có tác dụng phụ

Viêm gan C hiện có thể được chữa khỏi. Còn đối với viêm gan B, có khoảng 85% người trưởng thành nhiễm viêm gan B cấp tính có thể tự động loại bỏ virus và chữa lành. Mặc dù các phương pháp điều trị kháng virus có thể kiểm soát sự nhân lên của virus, nhưng tỉ lệ âm tính của kháng nguyên bề mặt vẫn rất thấp.

Một số phương pháp dân gian và các cơ sở y tế không chính thống quảng cáo rằng họ có thể đạt được điều trị hơn 90% kháng nguyên bề mặt là âm tính và chữa khỏi hoàn toàn. Điều này là không hề đáng tin cậy. Một số phương pháp điều trị kháng virus tế bào gốc tạo máu không có cơ sở khoa học và cực kì tốn kém. Uống thuốc không rõ nguồn gốc để điều trị viêm gan B không khiến bệnh tình thuyên giảm mà thậm chí còn mất mạng.

5. Mắc viêm gan B thì nên ăn uống theo chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt

Đối với bệnh nhân xơ gan, vitamin, protein, chất béo… có thể bị kém hấp thu, cần bổ sung khi cần thiết. Tuy nhiên, đối với bệnh viêm gan B mãn tính thông thường, nhẹ thì không cần bổ sung quá nhiều dinh dưỡng. Tuy nhiên cần đảm bảo không được uống đồ uống có cồn. Bởi nếu tiêu thụ đồ uống có cồn, gan sẽ nhiễm mỡ sẽ bị tổn thương và xơ hóa. Lúc này, virus viêm gan B có thể làm tăng tốc độ, đẩy nhanh sự xuất hiện của xơ gan.

Vì vậy, bệnh nhân viêm gan B chỉ cần chú ý kiểm soat chỉ số BMI, phòng ngừa gan nhiễm mỡ, ăn uống điều độ không cần thiết phải quá nghiêm ngặt.

Nguồn: http://danviet.vn/nhung-hieu-lam-ve-viem-gan-b-ma-ai-cung-tin-sai-co-5020214715591775.htmNguồn: http://danviet.vn/nhung-hieu-lam-ve-viem-gan-b-ma-ai-cung-tin-sai-co-5020214715591775.htm