Những dấu hiệu cảnh báo ung thư thận, đừng bỏ qua kẻo ân hận mấy cũng muộn

Thứ Sáu, ngày 28/02/2020 12:00 PM (GMT+7)

Ung thư thận có tỷ lệ mắc đứng thứ 9 ở người trưởng thành và đứng thứ 3 trong ung thư hệ tiết niệu (sau ung thư tuyến tiền liệt và ung thư bàng quang), nhưng lại là ung thư có tỷ lệ tử vong cao nhất.

Ung thư thận thường gặp ở nam giới với tỷ lệ nam/nữ = 2/1. Nhóm tuổi cao nhất bị bệnh là 60-70 tuổi. Ung thư thận rất hiếm gặp ở bệnh nhân dưới 50 tuổi. Tuy nhiên vẫn gặp các trường hợp ung thư thận ở trẻ em. Bệnh chiếm 5% các trường hợp ung thư ở trẻ nhỏ. Lứa tuổi hay gặp nhất từ 3-4 tuổi, trong đó khoảng 1-2% có tính chất gia đình (Bệnh di truyền). Ung thư thận ở trẻ em thường kết hợp với nhiều dị tật bẩm sinh như dị tật tiết niệu, tật không mống mắt hay phì đại nửa người…

Dưới đây là một số dấu hiệu của ung thư thận

Huyết áp tăng

Nếu huyết áp của bạn đang ổn định, bỗng tăng đột ngột thì nên đi khám bác sĩ, đó có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư thận.

Thận giúp kiểm soát sự cân bằng chất lỏng trong cơ thể và huyết áp bằng cách tiết ra hoóc môn renin. Khi ung thư thận xảy ra, quá trình này có thể bị can thiệp, gây tăng huyết áp.

Máu trong nước tiểu

Nếu bạn thấy nước tiểu có màu hồng, nâu hoặc sự đổi màu nhẹ, đó có thể là dấu hiệu của ung thư thận. Thông thường có thể nhìn thấy bằng mắt thường khi đi tiểu nhưng nếu lượng máu rất ít chỉ có thể phát hiện khi phân tích nước tiểu. Ngoài ra một số bệnh khác cũng gây tiểu máu như nhiễm trùng bàng quang, sỏi thận, u nang hoặc viêm. Nếu bạn thấy máu trong nước tiểu, tốt nhất nên đến gặp bác sĩ để được thăm khám kịp thời.

Cảm giác đau hoặc tức vùng lưng hông

Đau do ung thư thận thường xuất phát ở một bên sườn, vùng lưng hông. Cơn đau có thể kéo dài và dao động từ âm ỉ đến dữ dội.

U ở bụng

Bệnh nhân ung thư thận có thể cảm nhận được khối u khi sờ tay lên bụng. Dù vậy đa phần khối u thận ở sâu trong ổ bụng nên khó cảm nhận, chỉ có thể nhìn thấy rõ trên hình ảnh siêu âm hoặc CT scan.

Phình ở bên hông hoặc lưng dưới

Đây có thể là dấu nhiệu khởi phát ung thư thận. Vì thận nằm ở sâu bên trong cơ thể nên bệnh nhân nhận thấy rất ít hoặc hầu như không nhận thấy triệu chứng gì trong giai đoạn đầu của bệnh.

Đến khi người bệnh nhận thấy triệu chứng bất thường thì ung thư thận đã tiến triển ở giai đoạn cuối.

Thiếu máu

Một phần lý do khiến bạn mệt mỏi có thể là do số lượng hồng cầu thấp. Một loại hoóc môn khác do thận tiết ra, erythropoeitin có vai trò kích thích tủy xương sản xuất các tế bào hồng cầu. Cơ thể cần các tế bào hồng cầu để cung cấp ô xy cho toàn bộ cơ thể. Khi thận không hoạt động tốt, dẫn đến cơ thể thiếu hồng cầu, gây thiếu máu và năng lượng.

Mệt mỏi, sụt cân

Mệt mỏi, chán ăn, sụt cân không giải thích được là ba triệu chứng cho thấy ung thư thận đang tiến triển nặng, theo Mayo Clinic.

Tuy nhiên, những triệu chứng này khi xuất hiện có thể là dấu hiệu của ung thư thận nhưng cũng có thể là do cơ thể bị căng thẳng. Dù thế nào đi nữa thì khi thấy cơ thể ngủ đủ nhưng vẫn mệt mỏi hoặc bất chợt sụt cân thì cũng cần đến khám bác sĩ.

Sốt mà không xuất hiện dấu hiệu của viêm nhiễm, triệu chứng của cảm cúm như ho, hắt hơi, đau đầu hay bất kỳ căn bệnh gì thì có thể là do hệ miễn dịch đang phản ứng với những vấn đề ở thận, theo Reader’s Digest. Ảnh minh họa: Internet

Không bị bệnh mà vẫn sốt

Sốt là dấu hiệu cho thấy hệ miễn dịch đang hoạt động để chống lại tình trạng viêm nhiễm của cơ thể hoặc sự xâm nhập của vi khuẩn, vi rút.

Sốt mà không xuất hiện dấu hiệu của viêm nhiễm, triệu chứng của cảm cúm như ho, hắt hơi, đau đầu hay bất kỳ căn bệnh gì thì có thể là do hệ miễn dịch đang phản ứng với những vấn đề ở thận, theo Reader’s Digest.

Để phát hiện sớm ung thư thận, người dân nên kiểm tra định kỳ sức khoẻ hàng năm, ít nhất 6 tháng/1 lần, đặc biệt là những người trên 55 tuổi hoặc người có nguy cơ cao.

“Loại ung thư thận phổ biến nhất là ung thư tế bào thận bắt nguồn từ ống thận”, Reader’s Digest dẫn lời bác sĩ phẫu thuật tiết niệu Jason Abel tại trung tâm nghiên cứu ung thư thuộc Đại học Wisconsin (Mỹ).

Nam giới bị sưng tĩnh mạch xung quanh tinh hoàn bên phải

Giãn tĩnh mạch làm cho một cụm các tĩnh mạch ở khu vực tinh hoàn bên phải bị sưng. Đây có thể là dấu hiệu của một khối u thận lớn, nên gặp bác sĩ ngay lập tức.

Một số yếu tố nguy cơ của ung thư thận Hút thuốc lá: hút thuốc lá tăng nguy cơ mắc ung thư thận gấp 2 lần Tiếp xúc hóa chất độc hại: công nhân tiếp xúc với các hóa chất như thuốc nhuộm aniline hay kim loại nặng có nguy cơ mắc ung thư thận cao hơn Béo phì: người béo phì có nguy cơ bị ung thư thận cao hơn. Bệnh thận giai đoạn cuối có lọc máu Sử dụng thuốc giảm đau kéo dài như Paracetamol hay NSAID (ví dụ: Ibuprofen, Aspirin) Ung thư thận di truyền: chiếm nhỏ hơn 5% tổng số bệnh nhân ung thư thận. Một số hội chứng có thể dẫn đến ung thư thận như hội chứng von Hippel-Lindau (VHL syndrome), hội chứng Birt-Hogg-Dube hay bệnh xơ hóa củ.

