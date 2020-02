Cảnh báo thận suy yếu nếu trên cơ thể có 4 bộ phận "bốc mùi"

Thứ Hai, ngày 17/02/2020 16:00 PM (GMT+7)

Muốn biết thận có khỏe mạnh hay không, cách tốt nhất đó là luôn lắng nghe những dấu hiệu lạ của cơ quan này và kịp thời thăm khám.

Thận là nơi lọc các chất thải, giúp cơ thể sản sinh tế bào hồng cầu, cân bằng hormone và tăng cường sức khỏe xương. Vai trò của thận trong cơ thể là vô cùng quan trọng, chịu trách nhiệm bài tiết nước tiểu và chất thải từ quá trình trao đổi chất của cơ thể. Nếu thận bị tổn thương, chức năng thận sẽ bị chặn, dẫn đến suy thận.

Vậy làm thế nào để phán đoán thận có khỏe hay không? Bất kể nam hay nữ trên cơ thể có 4 bộ phận “bốc mùi” chứng tỏ thận đang “kêu cứu”.

1. Nước tiểu có mùi hôi

Nếu là người có sức khỏe tốt, nước tiểu có màu vàng nhạt và mùi rất nhẹ. Tuy nhiên khi cơ thể có quá nhiều độc tố, sẽ hình thành chất độc trong nước tiểu ngày càng nhiều, theo thời gian mùi nước tiểu càng nặng, mọi người nên cẩn thận vì nếu thận yếu sẽ thường biểu hiện rõ qua nước tiểu.

2. Miệng hôi

Miệng hôi là một vấn đề phổi biến, có rất nhiều nguyên nhân gây hôi miệng, trong đó có thể do thận xuất hiện vấn đề. Thận chịu trách nhiệm chuyển hóa nước tiểu, nếu quá trình chuyển hóa trong thận có vấn đề, nước tiểu cũng có ảnh hưởng, khi nước tiểu không được bài tiết kịp thời ra ngoài, cũng sẽ gây ra hiện tượng hôi miệng.

3. Hôi chân

Nhiều người nghĩ rằng mùi hôi chân là do khí ở chân gây ra, do đó thường sẽ mua một số loại thuốc trị hôi chân để bôi. Thực tế điều này là vì thận không tốt, mồ hôi lòng bàn chân tiết ra nhiều hơn, chức năng thận bị rối loạn khiến mồ hôi chứa độc tố, độc tố này sẽ tồn tại dưới chân, chảy mồ hôi càng nhiều, chân càng “bốc mùi”. Do đó nếu gặp phải tình trạng này, kiến nghị mọi người nên chú ý, đến bệnh viện kiểm tra kịp thời.

4. Nách có mùi hôi

Nếu nách “bốc mùi” cũng có thể là dấu hiệu tổn thương thận. Khi đổ nhiều mồ hôi, nách sẽ bắt đầu có mùi hôi. Còn khi nách có mùi ngay cả khi không đổ mồ hôi bạn cần phải chú ý, bởi vì trong cơ thể có rất nhiều chất độc được đào thải ra ngoài qua nước tiểu.

Nhưng nếu thận bị tổn thương, độc tố không được đào thải kịp thời sẽ thải ra ngoài qua lỗ chân lông, nách là sự lựa chọn tốt nhất, chất độc được đào thải sẽ bắt đầu có mùi hôi. Mỗi lần nách có mùi hôi khó chịu, nhiều người đều cho rằng là do đổ mồ hôi, cuối cùng dẫn đến việc thận tiếp tục bị tổn thương.

Làm thế nào để nuôi dưỡng thận?

Đối với những người có chức năng thận kém, duy trì thói quen sống lành mạnh chính là chìa khóa.

Uống đủ nước:

Nước có vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất, đào thải độc tố. Thiếu nước sẽ là một gánh nặng rất lớn cho thận, vì vậy mỗi ngày bạn cần phải uống đủ lượng nước cần thiết, khoảng 2 lít. Các chuyên gia cho rằng, nếu bẩm sinh không có quả thận tốt thì bạn vẫn có thể thay đổi được tình thế bằng bằng cách xây dựng lối sống lành mạnh, ăn uống khoa học, đủ chất.

Ăn uống đúng cách:

Bên cạnh việc duy trì chế độ ăn uống cân bằng giữa rau xanh, thịt, cá thì mỗi người cũng cần bổ sung thêm những loại thực phẩm có lợi cho thận. Những thực phẩm được các chuyên gia đánh giá là tốt cho thận bao gồm mè đen, gạo lứt, nấm hương, mộc nhĩ, rong biển, hải sâm đen… Lí giải điều này, các chuyên gia cho biết, những thực phẩm màu đen thường có nhiều tác dụng trong việc phòng ngừa các gốc tự do, chất chống oxy hóa, chống lại sự hình thành của các khối u…

Đại tiện thông suốt:

Đông y cho rằng đại tiểu tiện là việc "đầu ra" của thận. Nếu như việc này được thực hiện tốt, hoạt động trơn chu thì chức năng của thận sẽ luôn được đảm bảo. Còn nếu như đại tiện không thông thì cơ thể sẽ bị tích tụ độc tố, làm bạn mệt mỏi với những dấu hiệu cụ thể như buồn nôn, đau lưng.

Ngưng hút thuốc:

Hút thuốc lá có thể làm tăng 50% nguy cơ ung thư thận. Đây là một trong những tác hại nguy hiểm mà thuốc lá gây ra cho sức khỏe con người. Bởi khi hút thuốc lá sẽ làm chậm các dòng máu lưu thông đến thận và việc này sẽ dẫn đến chức năng thận bị suy yếu.

