Có những dấu hiệu này đi khám thận ngay kẻo "hối không kịp"

Thứ Tư, ngày 19/02/2020 10:03 AM (GMT+7)

Những biểu hiện này không phải chỉ đặc hiệu cho bệnh thận - nhưng có thể thường gặp ở những người thận "có vấn đề", nhất là suy thận mạn tính.

Thận là nơi lọc các chất thải, giúp cơ thể sản sinh tế bào hồng cầu, cân bằng hormone và tăng cường sức khỏe xương. Vai trò của thận trong cơ thể là vô cùng quan trọng, chịu trách nhiệm bài tiết nước tiểu và chất thải từ quá trình trao đổi chất của cơ thể. Nếu thận bị tổn thương, chức năng thận sẽ bị chặn, dẫn đến suy thận.

Vậy làm thế nào để phán đoán thận có khỏe hay không? Bất kể nam hay nữ trên cơ thể có những dấu hiệu này chứng tỏ thận đang "kêu cứu".

Nước tiểu có mùi hôi

Nếu là người có sức khỏe tốt, nước tiểu có màu vàng nhạt và mùi rất nhẹ. Tuy nhiên khi cơ thể có quá nhiều độc tố, sẽ hình thành chất độc trong nước tiểu ngày càng nhiều, theo thời gian mùi nước tiểu càng nặng, mọi người nên cẩn thận vì nếu thận yếu sẽ thường biểu hiện rõ qua nước tiểu.

Khó ngủ

Khi thận hoạt động không hiệu quả có nghĩa độc tố không thể được thải lọc ra khỏi cơ thể qua nước tiểu và tồn tại ở trong máu. Mức độ độc tố tăng lên khiến cơ thể khó đi vào giấc ngủ. Đó là lý do tại sao thời gian ngủ ít hơn, khó ngủ hơn và tăng nguy cơ suy giảm chức năng thận.

Nhức đầu, mệt mỏi và suy nhược cơ thể

Thận khỏe mạnh và hoạt động hiệu quả sẽ chuyển đổi Vitamin D trong cơ thể để duy trì xương chắc khỏe và sản xuất hormone Erythropoietin (EPO) có vai trò quan trọng trong việc sản xuất các tế bào hồng cầu.

Khi thận hoạt động không hiệu quả, chúng tạo ra ít EPO gây giảm sản xuất các tế bào hồng cầu làm thiếu hụt lượng oxi dẫn đến cơ thể mệt mỏi, thường xuyên mỏi cơ, hoạt động não kém hiệu quả.

Miệng hôi

Miệng hôi là một vấn đề phổi biến, có rất nhiều nguyên nhân gây hôi miệng, trong đó có thể do thận xuất hiện vấn đề. Thận chịu trách nhiệm chuyển hóa nước tiểu, nếu quá trình chuyển hóa trong thận có vấn đề, nước tiểu cũng có ảnh hưởng, khi nước tiểu không được bài tiết kịp thời ra ngoài, cũng sẽ gây ra hiện tượng hôi miệng.

Da khô kèm theo ngứa ngáy

Thận khỏe mạnh thực hiện các công việc là loại bỏ chất thải và một số chất dư thừa từ máu, giúp tạo ra các tế bào hồng cầu và duy trì lượng khoáng chất thích hợp trong cơ thể. Da ngứa và khô báo hiệu thận hoạt động chưa thực sự tốt để duy trì sự cân bằng các khoáng chất và chất dinh dưỡng, điều này có thể dẫn đến bệnh xương và thận.

Khó thở

Mối liên quan giữa bệnh thận và khó thở, đặc biệt sau vận động gắng sức liên quan đến hai cơ chế.

Đầu tiên, cơ thể ứ dịch (vì thận lọc không hiệu quả) và làm kém hoạt động của phổi (ứ dịch phế nang). Thứ hai, thiếu hồng cầu làm giảm sự vận chuyển lượng oxy của cơ thể và điều này dẫn đến khó thở.

Sưng ở mắt cá chân, bàn chân và bàn tay

Chức năng thận kém sẽ không loại bỏ được hết lượng chất thải ra khỏi cơ thể. Điều này dẫn đến việc natri bị giữ lại trong cơ thể khiến ứ dịch và gây sưng ở mắt cá chân, bàn chân và bàn tay. Phù nề các chi dưới cũng có thể báo hiệu bệnh tim và gan hoặc các vấn đề về tĩnh mạch chân.

Hôi chân

Nhiều người nghĩ rằng mùi hôi chân là do khí ở chân gây ra, do đó thường sẽ mua một số loại thuốc trị hôi chân để bôi. Thực tế điều này là vì thận không tốt, mồ hôi lòng bàn chân tiết ra nhiều hơn, chức năng thận bị rối loạn khiến mồ hôi chứa độc tố, độc tố này sẽ tồn tại dưới chân, chảy mồ hôi càng nhiều, chân càng "bốc mùi". Do đó nếu gặp phải tình trạng này, kiến nghị mọi người nên chú ý, đến bệnh viện kiểm tra kịp thời.

Đau lưng

Suy thận có thể dẫn đến đau lưng thường xuyên ngay phía dưới khung xương sườn, có thể được cảm giác đau lan ra phía trước vùng chậu hoặc vùng hông.

Bọng mắt

Dấu hiệu sớm cho thấy thận bị tổn thương là sự xuất hiện của protein trong nước tiểu. Bọng mắt xung quanh mắt có thể được giải thích do thận thải một lượng lớn protein vào nước tiểu thay vì giữ lại trong máu và phân phối khắp cơ thể. Mất protein làm giảm áp lực keo của máu và gây ra phù.

Huyết áp cao

Hệ thống tuần hoàn và thận phụ thuộc và có mối liên hệ mật thiết với nhau. Thận có nephron (đơn vị thận) nhỏ lọc chất thải từ máu. Nếu các mạch máu bị tổn thương, các nephron lọc máu sẽ không nhận đủ oxy và chất dinh dưỡng. Đó là lý do tại sao huyết áp cao là nguyên nhân hàng thứ hai của suy thận.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/suc-khoe/co-nhung-dau-hieu-nay-di-kham-than-ngay-keo-hoi-khong-kip-1520802.tpo