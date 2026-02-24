Những bộ phận sau đây của gà dễ gây hại cho sức khỏe, nên tránh

Phao câu gà

Phao câu luôn là bộ phận gây tranh cãi vì vị béo ngậy đặc trưng. Tuy nhiên, đây thực chất là nơi chứa tuyến bã nhờn của gà và là khu vực tập trung của các túi bạch huyết. Các túi này chứa nhiều đại thực bào, có chức năng tiêu diệt vi khuẩn, virus nhưng đồng thời cũng là nơi trú ngụ của nhiều mầm bệnh và chất độc chưa kịp đào thải. Việc ăn phao câu không chỉ nạp vào cơ thể lượng chất béo bão hòa cực cao mà còn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn nghiêm trọng.

Phổi gà

Phổi gà là bộ phận chứa rất nhiều phế nang, đây là nơi diễn ra quá trình trao đổi khí và cũng là nơi lọc bụi bẩn từ môi trường. Do cấu trúc dạng xốp, phổi gà rất khó làm sạch hoàn toàn. Ngay cả khi được nấu ở nhiệt độ cao, một số loại vi khuẩn ưa nhiệt và virus ẩn sâu trong các tiểu phế quản vẫn có thể tồn tại. Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng phổi gà có thể chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh hô hấp và các kim loại nặng tích tụ từ môi trường sống.

Đầu gà

Nhiều người có sở thích ăn đầu gà, đặc biệt là phần óc và mắt. Tuy nhiên, đầu gà là nơi tập trung nhiều mạch máu. Trong quá trình chăn nuôi, nếu gà ăn phải các loại thực phẩm chứa kim loại nặng hoặc tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, các chất này thường có xu hướng tích tụ tại các mô não và đầu. Ăn quá nhiều đầu gà có thể gây ảnh hưởng không tốt đến hệ thần kinh và sức khỏe lâu dài của con người.

Nội tạng gà (gan, mề, tim)

Nguy cơ nhiễm ký sinh trùngNội tạng gà, đặc biệt là gan và mề, đóng vai trò là cơ quan chuyển hóa và lọc độc tố. Gan là "nhà máy" xử lý chất độc, nên nếu gà bị bệnh hoặc sử dụng thuốc kháng sinh quá liều, dư lượng sẽ nằm lại tại đây. Mề gà là nơi tiêu hóa thức ăn, thường chứa rất nhiều vi khuẩn và ký sinh trùng nếu không được làm sạch kỹ lưỡng. Dù rất ngon miệng, nhưng nội tạng gà chứa hàm lượng cholesterol cực cao, không tốt cho người bị bệnh tim mạch hay gout.

Cổ gà

Cổ gà là nơi tập trung dày đặc các tuyến bạch huyết và các mô mỡ. Các hạch bạch huyết này hoạt động như một bộ lọc ngăn chặn vi khuẩn tấn công cơ thể gà, do đó chúng chứa rất nhiều độc tố, virus và vi khuẩn. Khi chế biến, nếu không loại bỏ sạch các hạt nhỏ (hạch) nằm dưới lớp da cổ, người ăn rất dễ nạp vào cơ thể các chất gây hại. Ngoài ra, lớp da cổ cũng là nơi tích tụ nhiều mỡ thừa nhất, dễ gây tăng cân và máu nhiễm mỡ.