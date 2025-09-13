Ba bộ phận của tôm ngon ngọt cũng không nên ăn

Thời gian gần đây tôi thấy nhiều người chia sẻ việc dùng đầu tôm xay lọc lấy nước nấu là có bát canh ngọt nước, xanh rau. Bộ phận bỏ đi của con tôm có thể xin sẵn ngoài chợ. Liệu loại canh này có tốt cho sức khỏe? (Lê Hồng Hạnh, Hà Nội).

Các bác sĩ Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM tư vấn:

Tôm là một thực phẩm giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Trong 100g tôm chứa khoảng 17-20g protein cùng nhiều dưỡng chất quan trọng như selen, vitamin B12, omega-3 và canxi, giúp cung cấp năng lượng, tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ sức khỏe xương khớp và tim mạch.

Các bà nội trợ thường lựa chọn tôm để chế biến thành những món canh bổ dưỡng và hấp dẫn. Tuy nhiên, không phải bộ phận nào của tôm cũng an toàn và nên ăn trong đó có đầu tôm.

Tôm chứa nhiều dinh dưỡng. Ảnh: PV.

Dưới đây là những phần cần tránh khi sử dụng tôm để đảm bảo sức khỏe và vệ sinh:

1. Đầu tôm: Nhiều người lầm tưởng rằng đầu tôm rất bổ dưỡng, thậm chí cho rằng mắt tôm giúp sáng mắt và tốt cho não. Vì vậy, một số người có thói quen giữ nguyên đầu tôm hoặc giã đầu tôm để nấu canh. Tuy nhiên, đây là quan niệm sai lầm. Đầu tôm chứa nhiều ký sinh trùng, kim loại nặng và các chất từ đường tiêu hóa, có thể gây hại cho sức khỏe, đặc biệt đối với phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ. Do đó, nên loại bỏ đầu tôm trước khi chế biến để tránh rủi ro.

2. Vỏ tôm: Nhiều người tin rằng vỏ tôm chứa nhiều canxi, tốt cho xương, thậm chí ép trẻ nhỏ ăn tôm cả vỏ. Tuy nhiên, Thạc sĩ Tường khẳng định vỏ tôm không chứa nhiều canxi như mọi người lầm tưởng. Thành phần chính của vỏ tôm là kitin, một loại polymer tạo nên lớp vỏ của giáp xác. Việc ăn vỏ tôm không chỉ không mang lại lợi ích dinh dưỡng mà còn có thể gây khó tiêu, thậm chí nguy hiểm với trẻ nhỏ do dễ bị hóc hoặc khó nuốt.

3. Chỉ đen trên lưng tôm: Đường chỉ đen đậm nằm dọc lưng tôm, thường thấy ở những con tôm lớn, thực chất là đường tiêu hóa chứa dạ dày và đại tràng của tôm. Theo Thạc sĩ Tường, khi tôm được nấu chín, đường chỉ này không gây hại. Tuy nhiên, để đảm bảo vệ sinh và tăng tính thẩm mỹ cho món ăn, bạn nên loại bỏ đường chỉ đen trước khi chế biến.

Mọi người không nên ăn đầu, vỏ tôm và sơ chế cần bỏ đường chỉ đen trên lưng tôm vì đó là đường đi của chất thải. Ngoài ra, khi lựa chọn, nên mua tôm còn sống, bởi tôm chết rất nhanh bị ươn, bốc mùi và có thể gây hại cho sức khỏe.