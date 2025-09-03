3 bộ phận của cá nên hạn chế ăn để tránh nhiễm độc tố

Cá từ lâu được xem là nguồn thực phẩm bổ dưỡng, cung cấp nhiều protein chất lượng cao và các chất thiết yếu cho cơ thể. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, thường xuyên ăn các loại cá giàu omega-3 như cá thu, cá hồi có tác dụng bảo vệ tim mạch, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

Tuy nhiên, theo China Times, chuyên gia dinh dưỡng Trương Ngữ Hy (Trung Quốc) lưu ý, việc ăn cá cũng cần phải đúng cách nếu không có thể vô tình đưa vào cơ thể những độc tố nguy hiểm.

Theo bà Trương, 3 bộ phận của cá nên hạn chế hoặc tốt nhất không ăn gồm: Da, đầu và nội tạng cá. Đây là những nơi dễ tích tụ độc tố và kim loại nặng như chì, thủy ngân. Bên cạnh đó, chuyên gia cũng khuyên mọi người nên chọn cá nhỏ thay vì cá lớn, đồng thời áp dụng một số cách chế biến giảm thiểu nguy cơ hấp thụ kim loại nặng.

Da cá tích tụ kim loại nặng nhiều nhất

Da cá vốn được ưa chuộng vì chứa collagen và axit béo không bão hòa, giúp đẹp da và tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, đó cũng là nơi tích tụ nhiều chất ô nhiễm, đặc biệt là kim loại nặng như chì, thủy ngân. Điều này càng rõ ở các loài cá lớn sống ở vùng biển sâu, do chúng sống lâu và ở vị trí cao trong chuỗi thức ăn, nên tích lũy nhiều chất độc hơn.

Cá tốt cho cơ thể nhưng cũng chỉ nên ăn điều độ. Ảnh minh họa: Ban Mai

Đầu cá dễ tồn dư độc tố và ký sinh trùng

Đầu cá được nhiều người dùng để nấu canh vì ngọt béo. Nhưng khu vực quanh mang cá dễ tích tụ độc tố hoặc chứa ký sinh trùng. Nếu không làm sạch kỹ càng cá, nguy cơ ăn phải chất gây hại là rất cao.

Nội tạng cá giá trị dinh dưỡng thấp, rủi ro cao

Một số người có thói quen dùng nội tạng cá để nấu món ăn nhưng thực tế bộ phận này không mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng. Ngược lại, nội tạng cá dễ chứa độc tố, kim loại nặng và ký sinh trùng, gây nguy hiểm cho sức khỏe nếu ăn thường xuyên.

Để giảm nguy cơ hấp thụ kim loại nặng khi ăn cá, chuyên gia Trương đưa ra 3 gợi ý quan trọng:

Loại bỏ da cá: Nghiên cứu cho thấy, nếu lột da cá hồi trước khi chiên có thể giảm tới 40% lượng kim loại nặng còn sót lại. Nếu lột da sau khi chiên, mức giảm chỉ khoảng 20%.

Chọn cá nhỏ: Nên ưu tiên những loài cá có kích thước nhỏ thường tích lũy ít kim loại nặng hơn so với cá lớn.

Chần sơ trước khi nấu: Trước khi nấu canh, trụng cá qua nước sôi sẽ giúp loại bỏ máu thừa, mùi tanh, tạp chất và giảm tồn dư kim loại nặng.

Như vậy, ăn cá vẫn mang lại nhiều lợi ích, nhưng cần lựa chọn và chế biến thông minh. Bằng cách tránh 3 bộ phận dễ tích tụ độc tố, ưu tiên cá nhỏ và áp dụng những mẹo chế biến trên, bạn vừa có thể tận hưởng hương vị thơm ngon của cá vừa bảo vệ sức khỏe lâu dài cho cả gia đình.