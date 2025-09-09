Nhiệt kế gãy nằm trong cơ thể cô gái suốt 22 năm

Mới đây, tại Vũ Hán, Trung Quốc, một phụ nữ họ Hồ bất ngờ phát hiện có dị vật lạ trong cơ thể trong lần khám sức khỏe.

Cô Hồ kể lại, cách đây ít lâu, sau một lần ngã xe đạp, lo sợ xương cùng bị gãy nên cô đi kiểm tra. Chính lúc này, bác sĩ tình cờ phát hiện dị vật bí ẩn. Ký ức ùa về, cô nhớ lại chuyện xảy ra khi còn học tiểu học:

“Hồi đó tôi đang ngồi học, bạn nam cùng bàn cầm chiếc nhiệt kế nghịch ngợm. Tôi làm rơi cục tẩy xuống đất, cả hai cùng cúi xuống nhặt. Không ngờ cậu ấy tiện tay đặt cây nhiệt kế lên ghế. Tôi vừa ngồi xuống thì một phần nhiệt kế cắm sâu vào mông trái của mình”.

Phim chụp CT 3D.

Gia đình ngay lập tức đưa cô đến bệnh viện, bác sĩ kịp thời phẫu thuật và gắp ra phần nhiệt kế lộ ra ngoài. Thế nhưng khi ấy, cô đã khóc lóc vì cảm thấy có gì đó không đúng, nghi ngờ vẫn còn một đoạn bị gãy nằm lại trong cơ thể.

“Tôi nói với bác sĩ rằng cái họ lấy ra bị ngắn, không giống cái ban đầu. Nhưng khi chụp X-quang hay CT thời đó đều không phát hiện ra, có lẽ vì nhiệt kế làm bằng thủy tinh trong suốt, không hiện rõ”.

Nhiệt kế gãy được lấy ra.

Mãi đến tận bây giờ, khi chụp CT 3D, sự thật mới được xác nhận. Các bác sĩ quyết định tiến hành ca mổ lấy ra dị vật đã nằm ẩn trong cơ thể suốt 22 năm. Và vừa nhìn thấy, cả bác sĩ lẫn bệnh nhân đều nhận ra ngay đó chính là đoạn nhiệt kế năm xưa.

Các bác sĩ cho biết: “Dị vật dài khoảng 2 cm. May mắn là bên trong không có thủy ngân. Nếu thủy ngân lọt vào cơ thể, hậu quả có thể dẫn đến ngộ độc cực kỳ nguy hiểm”.