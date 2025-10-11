Nhập viện vì nuốt 8 con ếch sống để chữa đau lưng

Thông thường, khi bị đau lưng, mọi người sẽ chọn uống thuốc giảm đau, bôi cao dán, hoặc đến bệnh viện khám. Tuy nhiên, bà Trương, một cụ bà lớn tuổi ở Hàng Châu lại tin vào lời đồn rằng, nuốt ếch sống có thể chữa khỏi đau lưng.

Bà nhờ người thân bắt giúp vài con ếch cỡ vừa nhưng không nói rõ mục đích. Ngay trong ngày, bà nuốt liền 5 con ếch sống, và hôm sau tiếp tục nuốt thêm 3 con nữa. Không lâu sau đó, bà bắt đầu cảm thấy đau bụng dữ dội.

Người phụ nữ nuốt ếch sống để chữa đau lưng (Ảnh minh hoạ)

Ban đầu, bà Trương chỉ thấy hơi khó chịu ở vùng bụng nhưng cơn đau ngày càng tăng. Khi không thể chịu nổi, bà mới thú nhận với gia đình mình đã nuốt 8 con ếch sống. Gia đình lập tức đưa bà đến Bệnh viện trực thuộc Đại học Chiết Giang để cấp cứu.

Tại đây, sau khi làm các xét nghiệm, bác sĩ loại trừ khả năng u bướu nhưng phát hiện số lượng tế bào oxyphil trong cơ thể bà cao bất thường, dấu hiệu thường thấy ở nhiễm ký sinh trùng hoặc rối loạn máu.

Một bác sĩ cho biết: “Việc nuốt ếch sống đã làm tổn thương hệ tiêu hoá và khiến ký sinh trùng xâm nhập vào cơ thể bệnh nhân. Bà đã bị nhiễm sán dây Sparganum, loại ký sinh thường gặp ở những người ăn hoặc tiếp xúc với ếch, rắn sống”.

Sau hai tuần điều trị, bà Trương bình phục và được xuất viện. Tuy nhiên, các bác sĩ nhấn mạnh rằng trường hợp này nên được xem là lời cảnh tỉnh về sự nguy hiểm của các bài thuốc dân gian.

“Ngoài việc nuốt ếch sống, nhiều người còn ăn mật rắn, mật cá sống, hoặc đắp da ếch lên người. Hầu hết họ là người lớn tuổi, ít chia sẻ tình trạng sức khoẻ với con cháu, và chỉ đến bệnh viện khi bệnh đã trở nặng”, bác sĩ cho biết thêm.