Nhận biết dấu hiệu đau lưng do bệnh tim và đau thận

Đau lưng dai dẳng là vấn đề sức khỏe phổ biến, thường liên quan đến tư thế xấu, căng cơ hoặc các vấn đề về cột sống. Tuy nhiên, nó cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của các tình trạng nghiêm trọng như nhồi máu cơ tim hoặc tổn thương thận.

Đau lưng do vấn đề ở cơ, xương hoặc dây thần kinh ở lưng. Loại này có thể xảy ra ở bất kỳ vị trí nào trên lưng nhưng thường gặp nhất là ở lưng dưới hoặc mông. Đau cơ có cảm giác như đau nhói. Lưng có thể cứng và đau hơn vào buổi sáng. Đau lưng do cơ xương khớp có thể cải thiện nếu bạn thay đổi tư thế, đi lại hoặc chuyển sang các hoạt động giúp giảm áp lực lên lưng.

Với một số tình trạng bệnh lý như nhồi máu cơ tim và bệnh thận, cơn đau và vị trí có thể khác biệt. Nhận biết rõ điểm khác nhau có vai trò rất quan trọng để chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Đau lưng liên quan đến nhồi máu cơ tim

Dù đau ngực là triệu chứng dễ nhận biết nhất của nhồi máu cơ tim, nhưng ở một số người, đặc biệt là phụ nữ, có thể bị đau lưng như một triệu chứng chính hoặc đi kèm. Cơn đau này thường được mô tả là dai dẳng ở phần lưng trên, giữa hai bả vai và có thể kèm theo các triệu chứng không điển hình khác như buồn nôn, mệt mỏi, chóng mặt hoặc khó thở.

Đặc điểm chính của đau lưng liên quan đến bệnh tim:

- Vị trí và tính chất của cơn đau: Cảm giác khó chịu thường ở phần lưng trên. Người bệnh có thể cảm thấy như bị đè ép hoặc căng cứng.

- Các triệu chứng liên quan: Đau ngực, khó thở, buồn nôn, chóng mặt hoặc đổ mồ hôi lạnh.

- Sự khác biệt về giới tính: Phụ nữ có nhiều khả năng gặp phải hơn nam giới

Đau liên quan đến thận

Đau thận thường bị nhầm lẫn với đau lưng do vị trí tương đối gần nhau. Tuy nhiên, cảm giác khó chịu liên quan đến thận có những đặc điểm riêng biệt giúp phân biệt với đau cơ xương khớp. Người mắc bệnh thận mạn tính thường bị đau cơ xương khớp, bao gồm cả đau lưng.

Đặc điểm chính của đau thận:

- Vị trí: Đau do thận thường xuất hiện ở giữa hoặc lưng trên, ngay dưới lồng ngực, ở một hoặc cả hai bên cơ thể và đôi khi lan ra phía trước.

- Bản chất của cơn đau: Cơn đau thường là cơn đau âm ỉ, dai dẳng hoặc khó chịu nhói và thường không thay đổi đáng kể khi vận động, thay đổi tư thế hoặc hoạt động thể chất.

- Các triệu chứng liên quan: Các triệu chứng kèm theo có thể bao gồm sốt, buồn nôn, nôn, tiểu đau hoặc tiểu buốt, tiểu gấp hoặc thay đổi đáng chú ý về hình dạng nước tiểu như nước tiểu đục, có mùi hôi hoặc có máu.

- Đặc điểm giới tính: Ảnh hưởng đến cả hai giới như nhau.

Các tình trạng như sỏi thận, nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc nhiễm trùng thận có thể gây ra các triệu chứng này. Người bị đau lưng dai dẳng kèm theo bất kỳ dấu hiệu nào trong số này nên đi kiểm tra sức khỏe sớm.