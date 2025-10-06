5 triệu chứng bệnh tim ở người trẻ, bác sĩ nhấn mạnh 9 nguyên tắc phòng ngừa từ sớm

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh, cơ thể thường phát đi tín hiệu cảnh báo từ sớm bệnh tim - nếu được nhận diện, người bệnh có thể thay đổi lối sống và điều trị kịp thời để ngăn ngừa biến chứng.

Trên toàn cầu, bệnh tim là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, với hàng triệu người đang phải sống chung với trái tim yếu ngay cả khi mới ngoài 20 tuổi. Các bác sĩ nhấn mạnh, phòng ngừa cần bắt đầu từ sớm, bằng việc nhận biết những triệu chứng bất thường và điều chỉnh lối sống lành mạnh hơn.

1. Dấu hiệu cảnh báo bệnh tim ở người trẻ

1.1 Đau ngực dấu hiệu điển hình của bệnh tim

Đau ngực là triệu chứng điển hình, thường gặp ở người trẻ khi có vấn đề về tim mạch. Cảm giác này được mô tả như tức ngực, nóng rát, thắt chặt hoặc nặng nề "như có con voi ngồi trên ngực". Cơn đau có thể lan sang cổ, hàm, vai, cánh tay (thường là bên trái), lưng hoặc thậm chí cả vùng bụng.

Điểm nguy hiểm là triệu chứng đau ngực liên quan đến tim đôi khi thoáng qua, khiến nhiều người nhầm với khó tiêu hay căng cơ. Tuy nhiên, nếu tình trạng khó chịu lặp lại hoặc kéo dài trên vài phút, cần liên hệ ngay với bác sĩ vì đây có thể là tín hiệu cảnh báo cơn đau tim hoặc biến chứng tim mạch nghiêm trọng. Việc bỏ qua dấu hiệu này sẽ làm tăng nguy cơ bệnh tiến triển nặng và đe dọa tính mạng.

1.2 Mệt mỏi mạn tính

Nếu bạn cảm thấy kiệt sức ngay cả sau một đêm ngủ ngon, hãy cẩn trọng. Đây có thể là triệu chứng sớm của bệnh tim, thường đi kèm khó thở khi thực hiện những hoạt động rất đơn giản như đi bộ hay leo cầu thang. Nguyên nhân là do tim không bơm đủ máu để đáp ứng nhu cầu của cơ thể.

Ở người trẻ, tình trạng này thường bị nhầm lẫn với căng thẳng hoặc rối loạn giấc ngủ. Tuy nhiên, nếu mệt mỏi kéo dài và ngày càng ảnh hưởng đến sinh hoạt, công việc, cần đi khám để loại trừ bệnh tim. Việc phát hiện sớm giúp bác sĩ can thiệp kịp thời bằng điều trị tăng cường chức năng tim kết hợp thay đổi lối sống, từ đó ngăn ngừa biến chứng nặng nề.

1.3 Nhịp tim không đều hoặc hồi hộp

Cảm giác tim đập loạn nhịp, quá nhanh, bỏ nhịp hoặc "rung động trong lồng ngực" là dấu hiệu thường gặp khi tim hoạt động bất thường. Thỉnh thoảng nhịp tim bỏ qua một nhịp không đáng lo, nhưng nếu tình trạng hồi hộp kéo dài, lặp đi lặp lại, kèm theo chóng mặt hay đau ngực thì cần đặc biệt lưu ý.

Ở người trẻ, đây có thể là biểu hiện của rối loạn nhịp tim hoặc bệnh tim tiềm ẩn. Nếu không được điều trị, loạn nhịp tim có thể tiến triển thành suy tim hoặc làm tăng nguy cơ đột quỵ. Do đó, việc thăm khám sớm với bác sĩ tim mạch có ý nghĩa quan trọng để được chẩn đoán và can thiệp kịp thời. Điều trị loạn nhịp tim sớm có thể ngăn ngừa sự tiến triển của suy tim và đột quỵ.

1.4 Chóng mặt và ngất xỉu

Khi tim hoạt động bất thường, lượng máu lên não không đủ, dẫn đến chóng mặt hoặc thậm chí ngất xỉu ngắn. Nếu triệu chứng này tái diễn, cần được bác sĩ đánh giá ngay vì đây có thể là dấu hiệu của vấn đề tim mạch nghiêm trọng.

Ở người trẻ, ngất xỉu không rõ nguyên nhân có thể liên quan đến loạn nhịp tim hoặc huyết áp thấp. Việc thăm khám và chẩn đoán kịp thời giúp ngăn ngừa tổn thương tim, giảm nguy cơ biến chứng nặng nề, thậm chí tử vong.

1.5 Sưng ở phần thân dưới

Suy tim có thể khiến máu lưu thông kém, dẫn đến tích tụ dịch trong các mô và gây sưng ở chân, mắt cá hoặc bụng. Dấu hiệu này thường tiến triển dần, ban đầu dễ nhận thấy qua việc giày dép trở nên chật hơn hoặc nhẫn khó tháo ra.

Khi sưng phù đi kèm mệt mỏi và khó thở, đó là tín hiệu cảnh báo bệnh tim cần được thăm khám y tế. Điều trị sớm không chỉ giúp cải thiện lưu thông máu, giảm sưng mà còn bảo vệ tim khỏi những tổn thương nghiêm trọng hơn.

2. Chuyên gia khuyến cáo cách phòng ngừa sớm bệnh tim

Để phòng ngừa bệnh tim mạch và các biến chứng liên quan, PGS.TS.BS. Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn, Phục hồi Dinh dưỡng và Kiểm soát béo phì thuộc Viện Dinh dưỡng Quốc gia khuyến cáo, bên cạnh chế độ ăn uống lành mạnh theo cá thể hóa (có thể khác nhau tùy thuộc vào tuổi, giới, mức độ lao động, bệnh mắc kèm, nơi sống, phong tục tập quán và chuẩn mực văn hóa…), vẫn cần tập trung vào 9 nguyên tắc cơ bản sau:

1. Ăn đủ trái cây, rau, các loại hạt và ngũ cốc nguyên hạt

2. Hạn chế đường

3. Hạn chế muối

4. Kiểm soát chất béo (đặc biệt là chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa)

5. Duy trì hoạt động thể lực theo đúng khuyến nghị

6. Không hút thuốc lá/thuốc lào…

7. Rượu bia an toàn

8. Ngủ sớm, ngủ đủ giấc

9. Đi khám sức khỏe định kỳ và tư vấn dinh dưỡng để phát hiện sớm nguy cơ, điều chỉnh chế độ dinh dưỡng và tập luyện phù hợp hơn nữa…