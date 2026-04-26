6 món ăn 'giữ hồn' văn hóa Việt ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Mỗi năm, cứ đến ngày 10/3 Âm lịch, hàng triệu người Việt lại hướng về cội nguồn trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương. Đây không chỉ là ngày lễ lớn mang ý nghĩa lịch sử, mà còn là dịp để mỗi gia đình bày tỏ lòng tri ân với tổ tiên thông qua những mâm cỗ đậm đà bản sắc dân tộc.

Tại Đền Hùng, dòng người hành hương tấp nập, mang theo lễ vật và những món ăn truyền thống – nơi hội tụ tinh hoa ẩm thực gắn liền với truyền thuyết dựng nước.

Những món ăn không thể thiếu trong ngày Giỗ Tổ

Bánh chưng – Biểu tượng của đất

Không thể thiếu trong bất kỳ mâm cỗ nào, bánh chưng gắn liền với truyền thuyết Lang Liêu thời Vua Hùng. Hình vuông tượng trưng cho đất, lớp lá xanh bao bọc bên ngoài thể hiện sự chở che của cha mẹ.

Gợi ý cách làm bánh chưng truyền thống:

Nguyên liệu: gạo nếp, đậu xanh, thịt ba chỉ, lá dong. Gói bánh vuông vức, buộc lạt chặt tay. Luộc liên tục 8–10 tiếng để bánh dẻo, thơm. Bí quyết: Ngâm gạo và đậu trước khi gói giúp bánh mềm và đậm vị hơn.

Bánh giầy – Biểu tượng của trời

Đi cùng bánh chưng là bánh giầy – hình tròn tượng trưng cho trời. Sự kết hợp “trời – đất” thể hiện quan niệm vũ trụ hài hòa của người Việt cổ.

Cách làm đơn giản tại nhà: Đồ xôi nếp chín. Giã nhuyễn khi còn nóng. Nặn thành bánh tròn, có thể kẹp chả lụa. Đây là món ăn mềm dẻo, tinh khiết, mang ý nghĩa thanh cao.

Gà luộc – Biểu tượng của khí chất

Con gà trống trong mâm cỗ tượng trưng cho sự mạnh mẽ, chính trực và ánh sáng. Đây là lễ vật quen thuộc trong các nghi lễ truyền thống.

Mẹo luộc gà vàng đẹp: Luộc từ nước lạnh, thêm chút muối và gừng. Khi chín, nhúng qua nước lạnh để da giòn, không nứt. Phết mỡ gà hoặc nghệ để da bóng đẹp.

Xôi gấc – Màu đỏ của may mắn

Xôi gấc nổi bật với sắc đỏ tượng trưng cho tài lộc và thịnh vượng. Đây là món ăn mang ý nghĩa cầu chúc một năm sung túc, đủ đầy.

Cách nấu xôi gấc dẻo thơm: Trộn gạo nếp với thịt gấc và rượu trắng. Đồ chín, thêm đường và nước cốt dừa. Xôi có màu đỏ tự nhiên, vị béo nhẹ, rất dễ ăn.

Nem rán – Hương vị sum vầy

Nem rán là món quen thuộc trong mọi dịp lễ của người Việt. Tùy vùng miền, nhân nem có thể biến tấu nhưng vẫn giữ được vị giòn rụm hấp dẫn.

Cách làm nem rán giòn lâu: Nhân gồm thịt băm, mộc nhĩ, miến, trứng. Cuốn chặt tay, rán hai lần để giòn lâu. Món này ăn kèm rau sống và nước mắm chua ngọt.

Cơm hạt sen – Thanh khiết và tinh tế

Cơm hạt sen mang hương vị nhẹ nhàng, thanh mát, thường xuất hiện trong các mâm cỗ mang tính trang trọng.

Gợi ý chế biến: Nấu cơm trắng, trộn với hạt sen đã hấp mềm. Có thể thêm tôm, thịt, rau củ. Gói trong lá sen để tăng hương thơm. Món ăn thể hiện sự tinh tế, nhẹ nhàng đúng tinh thần ẩm thực Việt.

Trong nhịp sống hiện đại, mâm cỗ Giỗ Tổ có thể giản lược, nhưng giá trị tinh thần vẫn còn nguyên vẹn. Đó không chỉ là những món ăn, mà là cách mỗi gia đình gìn giữ văn hóa, kết nối các thế hệ và nhắc nhớ về cội nguồn.

Dù ở bất cứ đâu, chỉ cần một mâm cơm ấm cúng với bánh chưng, đĩa xôi hay con gà luộc, người Việt đã có thể gửi gắm trọn vẹn lòng thành kính trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.