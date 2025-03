Người phụ nữ có men gan tăng gấp 8 lần, mặt biến dạng vì lý do này

Bệnh nhân N.T.C, 67 tuổi, sống tại Hà Nội, được gia đình đưa đi khám vì đau khớp gối. Sau khi thăm khám, bà được chẩn đoán mắc suy tĩnh mạch chi dưới và được kê đơn điều trị với 5 loại thuốc, gồm thuốc hỗ trợ tuần hoàn tĩnh mạch, canxi, vitamin C, vitamin tổng hợp và thuốc giảm cholesterol. Bà C. không sử dụng thêm thuốc nam hay thuốc bắc trong suốt quá trình điều trị.

Chỉ 2 ngày sau khi bắt đầu sử dụng thuốc, bà C. xuất hiện triệu chứng mẩn ngứa toàn thân. Ban đầu, ngứa chỉ nhẹ, nhưng sau đó lan rộng từ chân lên mặt, kèm theo cảm giác ngứa dữ dội. Khi quay lại cơ sở y tế để khám lại, bà C. được kê thêm thuốc rửa và thuốc chống dị ứng, tuy nhiên triệu chứng không hề giảm. Một ngày sau khi sử dụng thuốc chống dị ứng, bà C. tiếp tục bị sốt cao liên tục từ 39–40°C, dù đã dùng thuốc hạ sốt nhưng thân nhiệt vẫn không hạ và tái phát sau vài giờ. Gia đình buộc phải đưa bà C. đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để điều trị.

Người phụ nữ bị dị ứng thuốc.

Tại bệnh viện, bệnh nhân được Khoa Nội Tổng hợp tiếp nhận và điều trị. Bà C. tiếp tục sốt trong suốt 3 ngày, cùng với những triệu chứng dị ứng nghiêm trọng như ban đỏ toàn thân, da dày lên, ngứa dữ dội, phù nề ở mặt, môi, bụng, chân và lưng, khiến khuôn mặt bà C. bị sưng phồng đến mức biến dạng. Những triệu chứng đau rát, ngứa ngáy ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, ăn uống và vận động của bà C. Điều đáng lo ngại là chỉ số men gan của bệnh nhân tăng đột ngột, gấp 8 lần mức bình thường (do sử dụng thuốc hạ sốt liên tục trong 4 ngày (5 giờ/lần) cũng làm tăng gánh nặng cho gan, góp phần khiến men gan tăng cao). Bà C. được chẩn đoán: dị ứng thuốc.

TS.BS Trần Hải Ninh, Trưởng Khoa Nội Tổng hợp tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cảnh báo: “Dị ứng thuốc nặng có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như sốc phản vệ, phù nề thanh quản, co thắt đường thở, phù toàn thân… và có thể đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời. Trong trường hợp của bệnh nhân này, nếu không điều trị kịp thời và đúng cách, tình trạng men gan tăng cao kéo dài có thể dẫn đến suy gan cấp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều cơ quan khác trong cơ thể”.

Hiện tại, bệnh nhân đang được điều trị tích cực để kiểm soát dị ứng và hỗ trợ gan. Tiên lượng phục hồi khá tích cực.

“Người bệnh tuyệt đối không được chủ quan khi sử dụng thuốc, ngay cả khi thuốc đã được kê từ các cơ sở y tế. Cần theo dõi chặt chẽ phản ứng của cơ thể sau khi bắt đầu điều trị. Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào như mẩn ngứa, sốt, khó thở, sưng phù, cần đến ngay cơ sở y tế để được xử trí kịp thời. Tuyệt đối không tự ý kéo dài thuốc hạ sốt, không tự điều chỉnh liều lượng nếu chưa có chỉ định của bác sĩ. Đồng thời, luôn lưu giữ đơn thuốc và các loại thuốc đã sử dụng để cung cấp cho bác sĩ khi có biến chứng, giúp xác định nguyên nhân và có biện pháp xử lý thích hợp.” TS.BS Trần Hải Ninh cũng khuyến cáo.