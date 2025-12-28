Xét nghiệm tưởng mang thai, nào ngờ mắc ung thư hiếm gặp, thế giới ghi nhận dưới 200 ca

Phối hợp đa chuyên khoa “giải mã” khối u phổi ác tính

Mới đây, một bệnh viện đa khoa tiếp nhận chị N.H.A (36 tuổi) đến khám do rối loạn kinh nguyệt suốt 3 tháng, kèm ho khan, nuốt vướng, khạc máu đông. Thời điểm đến khám, chị A mới hết kinh 5 ngày.

Chị A được PGS.TS.BS Hoàng Thị Phượng - chuyên gia cao cấp một hệ thống bệnh viện; Phó chủ nhiệm Bộ môn Nội, Trường Đại học Y dược (Đại học Quốc gia Hà Nội); nguyên Trưởng khoa Lao và Bệnh phổi (Bệnh viện Phổi Trung ương) trực tiếp thăm khám.

Kết quả xét nghiệm ghi nhận Beta-hCG (Cobas e801) tăng cao lên tới 1540.00 U/L (chỉ số này thường ghi nhận ở phụ nữ mang thai). Kết quả chụp CT lồng ngực có tiêm cản quang ghi nhận hình ảnh u thùy dưới phổi trái (LUNGRADS 4B). Nốt nhỏ thùy giữa phổi phải - cần loại trừ tổn thương thứ phát.

Nhận định đây là ca bệnh phức tạp, có nhiều bất thường trên kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, PGS.TS.BS Hoàng Thị Phượng đã chỉ định sinh thiết phổi dưới CT. BSCKI. Trần Văn Thụ - Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Phó Giám đốc hệ thống Chẩn đoán hình ảnh của hệ thống bệnh viện này - là người trực tiếp thực hiện kỹ thuật.

Sau đó, mẫu bệnh phẩm được chuyển đến Trung tâm Giải phẫu thực hiện xét nghiệm mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Hematoxylin Eosin. Kết quả u ác tính hướng đến Choriocarcinoma nguyên phát. Khuyến nghị nhuộm hóa mô miễn dịch để xác chẩn: hCG, Sall4, CK, TTF1.

Dựa vào kết quả trên, chị A được chẩn đoán mắc u phổi ác tính hướng đến Choriocarcinoma (ung thư phổi tế bào nuôi) nguyên phát - một loại ung thư rất hiếm gặp.

Bệnh nhân được chuyển tuyến đến Bệnh viện Phổi Trung ương điều trị, thể trạng hiện tại ổn định.

Ung thư phổi tế bào nuôi - căn bệnh nguy hiểm, hiếm gặp

Theo PGS.TS.BS Hoàng Thị Phượng, Choriocarcinoma (ung thư tế bào nuôi) vốn khởi phát từ tế bào lá nuôi của nhau thai tại tử cung. Tuy nhiên, trường hợp của chị A là Choriocarcinoma nguyên phát tại phổi – biến thể đặc biệt hiếm gặp.

Y văn thế giới (PubMed/NIH cập nhật cuối năm 2024) hiện chỉ ghi nhận chưa tới 200 ca lâm sàng được báo cáo chính thức.

Về bệnh học, ung thư phổi tế bào nuôi phát sinh từ các tế bào mầm đa năng bị "lạc chỗ" từ giai đoạn phôi thai, sau đó diễn tiến ác tính ngay tại nhu mô phổi. Đây là loại u có độ ác tính rất cao, xâm lấn mạch máu mạnh và di căn nhanh qua đường máu đến não, gan, xương.

Do khối u trực tiếp giải phóng hormone Beta-hCG vào máu, bệnh nhân thường có triệu chứng giả mang thai hoặc rối loạn nội tiết (rối loạn kinh nguyệt, căng tức ngực). Kết hợp với đặc tính giàu mạch máu gây ho ra máu, đau ngực, PPC rất dễ bị chẩn đoán nhầm với các bệnh lý sản khoa hoặc hô hấp thông thường. Việc chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ chính là chìa khóa giúp phát hiện sớm những mầm bệnh âm thầm ngay cả khi cơ thể chưa phát ra tín hiệu bất thường.