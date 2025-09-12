Ngực biến dạng, chảy mủ vì tiêm chất làm đầy từ 5 năm trước

TS.BS Hoàng Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Thẩm mỹ, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa thông tin, bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân N.T.T (sinh năm 1990) nhập viện trong tình trạng sưng đau, áp xe nặng ở cả hai bên ngực sau khi tiêm chất làm đầy từ 5 năm trước.

Bệnh nhân từng tiêm tại một cơ sở thẩm mỹ tư nhân nhưng không rõ loại và số lượng chất đã sử dụng. Sau tiêm, ngực có tăng thể tích, tuy nhiên khoảng hai tháng gần đây xuất hiện tình trạng sưng đau, kèm nhiều mảng da đỏ, giãn mạch. Người bệnh tự dùng kháng sinh song không cải thiện; ngực phải ngày càng sưng nóng, đau nhức, xuất hiện nhiều ổ cứng và lỗ rò trên núm vú chảy dịch trắng đục.

TS.BS Hoàng Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Thẩm mỹ, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đang phẫu thuật cho bệnh nhân.

Kết quả siêu âm tại Bệnh viện 108 cho thấy tuyến vú hai bên không đồng nhất, có nhiều ổ dịch rải rác trong lớp mỡ dưới da và nhu mô tuyến. Vú phải xuất hiện khối dịch viêm kích thước 70x15 mm, vú trái 80x20 mm, kèm thâm nhiễm mô mềm xung quanh – biểu hiện điển hình của biến chứng sau tiêm chất làm đầy.

Các bác sĩ đã cấy dịch mủ và phát hiện tụ cầu vàng – loại vi khuẩn gây nhiễm trùng mạnh. Người bệnh được điều trị bằng kháng sinh theo kháng sinh đồ và phẫu thuật chích rạch, hút hơn 2 lít dịch mủ, loại bỏ silicon, đồng thời bảo tồn nhu mô tuyến và quầng – núm vú.

Theo TS.BS Hoàng Thanh Tuấn, số ca biến chứng sau tiêm chất làm đầy thẩm mỹ có xu hướng gia tăng. Nguyên nhân chủ yếu do sản phẩm không rõ nguồn gốc, khó phân biệt bằng mắt thường và thói quen tìm đến spa để tiêm thay vì cơ sở y tế chuyên khoa.

“Nhân viên spa thường không có kiến thức về giải phẫu, nguy cơ tiêm vào mạch máu dẫn đến biến chứng nghiêm trọng là rất lớn”, ông nhấn mạnh.

Bác sĩ khuyến cáo: “Trường hợp này là lời cảnh tỉnh về những biến chứng nặng nề từ việc tiêm chất làm đầy ngực không đảm bảo vô trùng, không rõ nguồn gốc. Chị em cần lựa chọn cơ sở thẩm mỹ uy tín, sản phẩm chính hãng có tem nhập khẩu, xuất xứ rõ ràng và tuyệt đối không tự ý điều trị khi có dấu hiệu bất thường”.