Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2: Tài hoa bác sĩ Việt chinh phục bệnh nhân nước ngoài

Bệnh viện hàng đầu của Singapore giới thiệu bệnh nhân sang Việt Nam điều trị

Vài năm gần đây, tại các bệnh viện, từ Trung ương đến địa phương, từ công lập đến tư nhân, ngày càng xuất hiện nhiều bệnh nhân đến từ khắp nơi trên thế giới. Điều đáng chú ý là những bệnh nhân quốc tế tìm đến Việt Nam chữa bệnh không chỉ vì “giá rẻ”.

Vào hồi tháng 5/2025, một sản phụ người Singapore mang thai lần đầu sau hơn 10 năm hiếm muộn đặt chân xuống TP.HCM. Thai nhi 22 tuần tuổi được chẩn đoán mắc dị tật tim bẩm sinh đặc biệt nặng, nguy cơ tử vong gần như chắc chắn.

Ê-kíp bác sĩ 2 bệnh viện Từ Dũ và Nhi Đồng 1 phối hợp phẫu thuật cho sản phụ người Singapore. Ảnh: BVCC

Tại Singapore - nơi được xem là trung tâm y tế hàng đầu khu vực, các bác sĩ đã đi đến khuyến nghị chấm dứt thai kỳ. Nhưng với hi vọng tìm kiếm cơ hội cho con, chị và các bác sĩ tại Bệnh viện KK Women’s and Children’s Hospital đã tìm kiếm thông tin quốc tế về can thiệp tim bào thai và quyết định đến Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) - cơ sở đầu tiên tại Đông Nam Á thực hiện được kỹ thuật này. Với sự phối hợp chặt chẽ của các chuyên gia Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) đã thực hiện thành công ca can thiệp tim bào thai phức tạp bậc nhất từ trước tới nay do nhiều yếu tố bất lợi liên quan đến tuổi thai, giải phẫu tim và tư thế thai nhi.

Với thai nhi chỉ nặng vài trăm gram, mọi thao tác đều được tính bằng từng milimét, mọi quyết định đều mang theo sức nặng của sinh mệnh.

TS.BS Đỗ Nguyên Tín, Bệnh viện Nhi đồng 1, người trực tiếp can thiệp tim thai, cho biết ê-kíp can thiệp lần đầu vào ngày 22/5, tốn nhiều giờ song chưa thành công vì tư thế em bé không thuận lợi. Các bác sĩ quyết định dừng cuộc can thiệp, tránh ảnh hưởng xấu đến thai nhi. Thai phụ ở lại TP.HCM chờ đợi, bày tỏ quyết tâm nhờ bác sĩ cứu con đến cùng. May mắn lần can thiệp thứ hai, sau hơn hai giờ tiến hành em bé mới chịu xoay trở trong bụng mẹ, bác sĩ tranh thủ thực hiện thủ thuật thật nhanh.

"Em bé bị hẹp van động mạch chủ nặng, lòng thất mỏng như sợi chỉ, quá trình đưa kim vào can thiệp rất khó khăn, nguy cơ thất bại cao nên thực hiện rất căng thẳng", bác sĩ Tín nói.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ghép tạng cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Ca can thiệp thành công đã mang lại khoảnh khắc lặng đi trong phòng mổ, khi dòng máu bắt đầu lưu thông trở lại qua van động mạch chủ của thai nhi. Đó là khoảnh khắc không cần lời giải thích, nơi nước mắt của người mẹ và sự xúc động của ê-kíp y bác sĩ tự nói lên tất cả. Vài tháng sau, em bé chào đời khỏe mạnh tại Singapore - một cái kết viên mãn cho hành trình bắt đầu từ niềm tin đặt vào y tế Việt Nam.

BSCKII Trần Ngọc Hải - Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết, chẩn đoán bệnh lý trong bào thai vốn rất khó, đặc biệt ở giai đoạn sớm. Càng nhỏ tuổi thai, việc phát hiện bất thường càng thách thức. Với những người trong nghề, đây là một cuộc cách mạng trong chẩn đoán bào thai. Còn đối với gia đình người bệnh, họ gọi đây là một “phép màu y học” khi bày tỏ niềm hạnh phúc là lòng biết ơn tới các bác sĩ.

Sự thành công của ca mổ không chỉ cho thấy các bác sĩ Việt Nam đã tiếp cận, làm chủ và ứng dụng thành công kỹ thuật mới mà còn là "cú hích" thu hút người nước đến Việt Nam để khám và chữa bệnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã gửi thư khen tới ê kíp và tập thể lãnh đạo hai bệnh viện. Theo Bộ trưởng, thành công của kỹ thuật can thiệp tim bào thai đã mở ra nhiều triển vọng về sự phát triển kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu trong khám chữa bệnh, tạo dựng niềm tin, hình ảnh và uy tín quốc tế cho nền y tế nước nhà.

Bác sĩ Việt Nam đưa kỹ thuật nội soi chỉ 1 vết mổ 2cm lên ngang tầm thế giới

Cách đây không lâu, một gia đình người Úc (hiện đang sinh sống tại Bali, Indonesia) phát hiện con gái 4 tuổi của mình bị nang ống mật chủ. Theo tư vấn của bệnh viện nơi đây và tham khảo nhiều nước khác như Úc, Singapore, Pháp… thì phương pháp điều trị là mổ mở. Tuy nhiên, vốn là người kỹ tính và đặc biệt cẩn trọng với sức khỏe và tương lai của con gái sau này, ông Warren (bố cháu bé) vẫn mong muốn tìm một phương pháp tối ưu hơn, ít xâm lấn hơn vì thương con còn quá nhỏ.

PGS.TS Trần Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cùng các bác sĩ Trung tâm kỹ thuật cao và tiêu hoá, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn trong ca phẫu thuật cho bệnh nhi 4 tuổi người Úc. Ảnh: BVCC

Rồi tình cờ, ông Warren đọc được một bài báo của PGS.TS Trần Ngọc Sơn - Trưởng khoa Phẫu thuật Nhi, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) về kỹ thuật mổ nội soi một lỗ điều trị nang ống mật chủ. Người cha này đã quyết định gửi email cho PGS Sơn để trao đổi về tình trạng con gái mình.

Sau khi được bác sĩ Sơn giải thích cặn kẽ, ông Warren đã quyết định cả gia đình bay sang Việt Nam tìm gặp bác sĩ Sơn và đăng ký mổ cho con gái tại Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Và không ai khác, PGS.TS Trần Ngọc Sơn là phẫu thuật viên chính của ca mổ này.

PGS.TS Trần Ngọc Sơn đã đưa kỹ thuật nội soi chỉ 1 vết mổ 2cm lên ngang tầm thế giới. Ảnh: Gia Khiêm

Ít ai biết rằng, hiện nay, PGS Sơn là một trong hai bác sĩ đi đầu thế giới về thực hiện kỹ thuật mổ nội soi một lỗ trên bệnh nang ống mật chủ. Bé gái 4 tuổi này cũng là bệnh nhân nước ngoài đầu tiên đến Việt Nam để điều trị nang ống mật chủ bằng phương pháp nội soi một lỗ.

Như hơn 300 ca phẫu thuật khác trên trẻ em Việt Nam, ca mổ cho bệnh nhi nước ngoài đã thành công ngoài mong đợi của gia đình. PGS Sơn chỉ rạch một vết dài 15mm ở rốn. Việc "mổ như không mổ" giúp bệnh nhi phục hồi nhanh và vài ngày sau đã có thể chạy nhảy. Sau mổ 7 ngày, cháu bé đã được xuất viện, trở về nước.

Gia đình bệnh nhi người Úc cùng các bác sĩ trong ngày ra viện. Ảnh: BVCC

Bản thân ông Warren khi cùng vợ con sang Việt Nam đã thấy yêu mến con người nơi đây. Ông cảm nhận rõ sự thân thiện của người Việt, trong đó có đội ngũ y bác sĩ đã tận tình với người bệnh khi ở xa xứ.

Nếu những ca can thiệp siêu chuyên sâu khẳng định vị thế đỉnh cao của y tế Việt Nam, thì sự xuất hiện ngày càng nhiều bệnh nhân quốc tế tại các bệnh viện công lập địa phương lại cho thấy một chuyển động âm thầm nhưng bền vững: mặt bằng chất lượng đang được nâng lên trên toàn hệ thống.

Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển du lịch y tế

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, chi phí, dịch vụ y tế tại Việt Nam chỉ bằng khoảng 30-50% so với các quốc gia như Singapore hay Thái Lan, trong khi chất lượng đã tiệm cận chuẩn quốc tế, tạo lợi thế cạnh tranh thu hút bệnh nhân từ các nước phát triển và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Mỗi năm hơn 300.000 lượt người nước ngoài đến khám chữa bệnh là minh chứng rõ ràng cho sức hút ngày càng lớn của y tế Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, mỗi năm hơn 300.000 lượt người nước ngoài đến khám chữa bệnh là minh chứng rõ ràng cho sức hút ngày càng lớn của y tế Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Ảnh: Bộ Y tế

Đặc biệt Việt Nam có thế mạnh trong các dịch vụ phục hồi chức năng, y học cổ truyền, vật lý trị liệu kết hợp với nguồn dược liệu phong phú. Đây là xu hướng chăm sóc sức khỏe toàn diện, có bản sắc riêng mà nhiều nước trong khu vực không có được.

“Song song với đó, thế mạnh du lịch nghỉ dưỡng của Việt Nam là điểm cộng quan trọng. Với bờ biển dài, khí hậu đa dạng, cảnh quan đẹp, văn hóa và ẩm thực phong phú, Việt Nam có thể xây dựng các gói "du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe" mà ít quốc gia có được sự đa dạng tương tự. Thực tế cho thấy nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp, khách sạn 5 sao tại Việt Nam đã dành không gian phát triển hệ thống tiện ích chăm sóc sức khỏe đồng bộ", ông Tuyên nêu rõ.

TS Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết Việt Nam, sở hữu nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Ảnh: Gia Khiêm

Trao đổi với PV Dân Việt, TS Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết Việt Nam, sở hữu nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Người dân thân thiện, môi trường chính trị và xã hội ổn định cùng với những cảnh quan thiên nhiên đặc sắc đã tạo nên sức hút mạnh mẽ đối với du khách quốc tế. Thời gian qua lượng khách du lịch đến Việt Nam, trong đó có nhóm khách du lịch y tế, đã tăng trưởng đáng kể.

Theo ông Đức, đây là minh chứng cho thấy y tế Việt Nam ngày càng có vị thế, uy tín trên trường quốc tế. Xuất phát từ đó, trong Nghị quyết 72 “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”, Bộ Y tế đã tham mưu cho Bộ Chính trị đưa vào để đẩy mạnh du lịch y tế.

Ông Đức nhận định nếu khai thác tốt các lĩnh vực tiềm năng khác như thẩm mỹ, điều trị vô sinh (IVF), nhãn khoa hay chẩn đoán hình ảnh… Nếu Việt Nam phát triển tốt du lịch y tế có thể thu về hàng tỷ USD mỗi năm.

Theo lãnh đạo Cục Quản lý khám chữa bệnh, du lịch y tế của Việt Nam hiện nay có nhiều lợi thế. Thứ nhất, về mặt chuyên môn chúng ta không thua kém gì các nước quanh khu vực, kể cả các nước phát triển. Như thế giới ghép được tạng, ghép đa tạng thì chúng ta cũng đã làm được. Trình độ chuyên môn của các phẫu thuật viên cũng rất tài năng, có người làm việc, hỗ trợ tại nước ngoài.

Lợi thế cạnh tranh nổi bật của Việt Nam chính là chi phí dịch vụ hợp lý. Giá khám, chữa bệnh trong nước chỉ bằng khoảng một phần ba so với Thái Lan và thấp hơn rất nhiều so với Mỹ hay châu Âu.

"Như 20 – 30 năm trước cơ sở vật chất của chúng ta còn thấp nhưng hiện nay bệnh viện, trang thiết bị đều rất hiện đại. Tuy ở đâu đó còn chưa đạt được toàn diện nhưng có những nơi đạt được đẳng cấp. Nhiều bệnh viện đã đạt chứng nhận JCI - tiêu chuẩn vàng thế giới về an toàn và chất lượng y tế.

Về giá chúng ta rất cạnh tranh, như nha khoa trồng răng Implant ở Mỹ 5.000 USD/răng (hơn 130 triệu) thì ở Việt Nam chỉ 1.000-1.200 USD/răng (từ hơn 26 đến gần 32 triệu đồng…). Không chỉ có giá cạnh tranh, thời gian thực hiện dịch vụ ở Việt Nam cũng nhanh chóng, chất lượng kỹ thuật đã được nhiều bệnh viện làm chủ. Ví dụ, chụp MRI (cộng hưởng từ) bên Anh phải chờ vài tháng, phẫu thuật thay khớp mà không cấp cứu có khi phải đợi hàng năm, tại Việt Nam chỉ vào trong 1 tuần với chất lượng tương đương”, ông Đức nêu rõ.

Đặc biệt trong các lĩnh vực như phẫu thuật thẩm mỹ, điều trị vô sinh, tim mạch, nhãn khoa hay chấn thương chỉnh hình. Bên cạnh đó, Việt Nam còn có một nguồn khách dồi dào từ hơn 5,3 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, nhóm khách hàng thường xuyên quay về quê hương vừa để du lịch vừa kết hợp khám chữa bệnh.

Ngoài ra, Việt Nam có rất nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, nước ngoài sang du lịch, chữa bệnh, phục hồi sức khoẻ. Với nhiều lợi thế như vậy việc thu hút người nước ngoài đến Việt Nam kết hợp chữa bệnh và du lịch đã đang và sẽ ngày càng tiềm năng.