Ngày Tết, các quý ông nên ăn gì để "chuyện ấy" thăng hoa?

Để cuộc yêu thêm nồng nàn, các chuyên gia tình dục khuyến cáo các cặp đôi không để tâm trạng bị uất ức, biết kiềm chế để tránh làm thương tổn tạng can, gây phát sinh nhiều bệnh như di tinh, huyết tinh, xuất tinh sớm… Các cặp đôi không nên ăn quá no làm cho đường ruột, dạ dày xung huyết, lượng máu cung cấp cho não bộ và các bộ phận khác không đủ. Vì vậy, không nên quan hệ khi vừa ăn no; Cố gắng ăn tối trước 8 giờ hoặc bữa tối nên ăn nhẹ, hạn chế các chất dầu mỡ, tinh bột….