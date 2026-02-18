Bí quyết ăn uống khoa học để cơ thể không bị quá tải mùa Tết

Chuẩn bị thực phẩm thông minh trước Tết

Một cái Tết khỏe mạnh bắt đầu từ khâu chuẩn bị. Việc lập danh sách thực phẩm cần mua, ước lượng số lượng phù hợp với nhu cầu gia đình sẽ giúp tránh tình trạng tích trữ quá nhiều dẫn đến lãng phí và khó kiểm soát khẩu phần ăn.

Khi chọn mua thực phẩm, nên ưu tiên hàng tươi sống, có nguồn gốc rõ ràng, bao bì nguyên vẹn và còn hạn sử dụng. Đối với bánh kẹo, mứt Tết, nên chọn sản phẩm ít đường, hạn chế phẩm màu và chất bảo quản. Thay vì mua quá nhiều đồ chế biến sẵn, gia đình có thể bổ sung thêm rau xanh, trái cây tươi và các loại đậu để cân bằng dinh dưỡng.

Bảo quản thực phẩm đúng cách cũng rất quan trọng. Thực phẩm tươi nên được giữ ở ngăn mát 0–4°C, thực phẩm đông lạnh ở -18°C. Không nên trữ đông quá lâu vì có thể làm giảm chất lượng và giá trị dinh dưỡng. Với thực phẩm khô, cần bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát để tránh ẩm mốc.

Duy trì chế độ ăn điều độ trong những ngày Tết

Trong không khí rộn ràng của những buổi tiệc tùng, việc ăn uống rất dễ mất kiểm soát. Để cơ thể không bị “quá tải”, điều quan trọng nhất là duy trì thói quen ăn đúng giờ và không bỏ bữa, đặc biệt là bữa sáng. Bỏ bữa khiến cơ thể đói quá mức, dẫn đến ăn bù nhiều hơn vào bữa sau.

Ăn uống điều độ, khoa học sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh trong dịp Tết

Nên chia khẩu phần thành nhiều bữa nhỏ, ăn chậm và nhai kỹ để giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả. Khi lựa chọn món ăn, cần đảm bảo sự cân đối giữa các nhóm thực phẩm: protein từ thịt nạc, cá, trứng, đậu phụ; chất xơ từ rau xanh và trái cây; tinh bột ở mức vừa phải, ưu tiên ngũ cốc nguyên cám thay vì chỉ ăn bánh chưng, bánh tét nhiều dầu mỡ.

Các món chiên, xào, thực phẩm nhiều muối như dưa muối, củ kiệu chỉ nên dùng lượng vừa phải. Việc tiêu thụ quá nhiều muối và chất béo bão hòa có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu. Bánh kẹo ngọt nên được xem là món thưởng thức thay vì ăn thường xuyên trong ngày.

Đối với rượu bia, cần sử dụng có chừng mực và không uống khi đói để hạn chế tác động xấu lên dạ dày và gan. Uống đủ nước mỗi ngày giúp cơ thể thanh lọc và hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.

An toàn thực phẩm – yếu tố không thể bỏ qua

Tết là thời điểm nguy cơ ngộ độc thực phẩm tăng cao do chế biến số lượng lớn và bảo quản chưa đúng cách. Khi nấu nướng, cần rửa tay sạch, sử dụng dao thớt riêng cho thực phẩm sống và chín để tránh nhiễm khuẩn chéo. Thực phẩm, đặc biệt là thịt, cá, trứng, cần được nấu chín kỹ ở nhiệt độ tối thiểu 70°C.

Hạn chế để thức ăn ở nhiệt độ phòng quá lâu. Thức ăn thừa nên bảo quản trong tủ lạnh và sử dụng trong vòng 1–2 ngày. Tuyệt đối không dùng thực phẩm có dấu hiệu ôi thiu, nấm mốc hoặc mùi lạ.

Việc ưu tiên thực phẩm theo mùa, có nguồn gốc rõ ràng không chỉ đảm bảo độ tươi ngon mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe gia đình.

Khôi phục cân bằng sau Tết

Sau những ngày tiệc tùng, cơ thể cần được “giải phóng” khỏi tình trạng dư thừa năng lượng. Việc đầu tiên là kiểm tra lại thực phẩm còn tồn trong nhà, loại bỏ những món không còn đảm bảo chất lượng. Thực phẩm còn lại có thể được chế biến thành các món nhẹ như cháo, súp, salad để dễ tiêu hóa hơn.

Tăng cường rau xanh, trái cây tươi và uống đủ nước giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru. Giảm dần lượng chất béo, đường và muối trong khẩu phần ăn để cơ thể thích nghi trở lại với nhịp sinh hoạt bình thường.

Bên cạnh chế độ ăn uống, vận động đóng vai trò quan trọng trong việc tiêu hao năng lượng dư thừa. Đi bộ, tập yoga hoặc các bài tập nhẹ nhàng mỗi ngày sẽ giúp cơ thể nhanh chóng lấy lại sự cân bằng.

Xây dựng thói quen lâu dài

Ăn uống khoa học không chỉ là giải pháp ngắn hạn cho mùa Tết mà nên trở thành thói quen bền vững. Việc ghi chép khẩu phần ăn, chú ý đến phản ứng của cơ thể với từng loại thực phẩm và tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng khi cần thiết sẽ giúp mỗi người chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe.

Tết sẽ trọn vẹn hơn khi niềm vui sum họp đi kèm với một cơ thể khỏe mạnh. Chỉ cần lựa chọn thực phẩm thông minh, ăn uống điều độ và duy trì vận động hợp lý, bạn hoàn toàn có thể tận hưởng mùa xuân mà không lo cơ thể bị “quá tải”.