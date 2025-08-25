Nên uống gì, tránh uống gì để thận khỏe mạnh?

Thận không chỉ đơn thuần là cơ quan lọc máu trong cơ thể mà hoạt động như một hệ thống lọc, làm sạch máu, điều hòa cân bằng dịch và hóa chất. Thận loại bỏ các chất thải như urê và nước dư thừa, duy trì nồng độ khoáng chất thiết yếu (natri, kali…), giúp điều hòa huyết áp, thậm chí hỗ trợ sản xuất hồng cầu.

Tuy nhiên, cơ quan hoạt động không ngừng nghỉ này có thể bị tổn thương và tổn thương lại âm thầm, lặng lẽ. Bệnh thận thường được gọi là "kẻ giết người thầm lặng". Bạn có thể mất tới 90% chức năng thận trước khi xuất hiện các triệu chứng đáng chú ý.

Theo thông tin đăng trên trang TOI, không giống như bệnh tim hay tiểu đường, các vấn đề về thận thường không gây đau cấp tính hoặc các triệu chứng nghiêm trọng ở giai đoạn đầu. Thay vào đó, chúng xuất hiện một cách âm thầm, ngụy trang bằng các tình trạng như mệt mỏi, các vấn đề về da, các vấn đề tiêu hóa hoặc các triệu chứng đường tiết niệu... Điều này khiến việc phát hiện bệnh sớm trở nên khó khăn, nhưng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu và chăm sóc tốt hơn cho cơ quan này, trong đó, việc lựa chọn đồ uống phù hợp là vô cùng quan trọng.

1. Tại sao việc cung cấp đủ nước lại quan trọng với thận?

Nước lọc là lựa chọn hàng đầu tốt cho thận.

Thận hoạt động như một bộ lọc tự nhiên, loại bỏ chất thải và cân bằng dịch. Việc cung cấp đủ nước giúp thận hoạt động trơn tru. Thiếu nước sẽ gây áp lực cho thận, trong khi uống nước không đúng cách có thể gây hại.

Mất nước làm tăng nguy cơ sỏi thận và tổn thương lâu dài, trong khi tình trạng thừa nước ở những người mắc bệnh thận giai đoạn cuối có thể dẫn đến sưng hoặc tích tụ dịch. Đó là lý do tại sao chỉ cần cung cấp đủ nước và được cá nhân hóa.

2. Đồ uống tốt nhất cho thận khỏe mạnh

2.1 Nước lọc

Nước lọc là lựa chọn hàng đầu tốt cho thận. Nước giúp đào thải độc tố, hỗ trợ lưu thông máu và giảm nguy cơ sỏi thận. Đây là thức uống tốt nhất cho thận khỏe mạnh. Tuy nhiên, duy trì đủ nước không có nghĩa là cứ uống theo khuyến cáo chung từ 6-8 cốc một ngày. Nhu cầu nước thay đổi tùy theo cơ thể, khí hậu và mức độ hoạt động, do đó bổ sung một cách điều độ theo nhu cầu của cá nhân là quan trọng nhất, ngay cả khi đó là nước lọc.

2.2 Sữa thực vật (không đường)

Bên cạnh nước lọc, các loại sữa thực vật không đường cũng là lựa chọn tốt, đặc biệt đối với người đang cần theo dõi kali và phốt pho. Sữa hạnh nhân hoặc sữa dừa không đường có hàm lượng kali và phốt pho thấp, có thể tốt hơn cho thận so với sữa bò, đặc biệt là trong giai đoạn đầu của bệnh thận.

2.3 Sữa ít béo (vừa phải)

Sữa ít béo chứa nhiều canxi, vitamin D, magiê và kali… Sữa bò ít béo có thể làm chậm quá trình tiến triển của bệnh thận ở bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính (CKD). Tuy nhiên, sữa cũng chứa kali và phốt pho, vì vậy điều quan trọng là nên dùng vừa phải.

2.4 Cà phê và trà xanh (nhẹ và không đường)

Nghiên cứu cho thấy uống cà phê đen vừa phải có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính. Chỉ cần chú ý uống dưới ba tách mỗi ngày và tránh các loại có đường hoặc nhiều kem.

Không chỉ cà phê đen, trà xanh giàu chất chống oxy hóa, có thể làm chậm tổn thương thận và có thể giúp ngăn ngừa sỏi thận, đặc biệt là khi tiêu thụ vừa phải mà không thêm chất phụ gia.

2.5 Nước ép nam việt quất

Một số loại nước ép như nước ép nam việt quất hoặc táo không đường, nếu uống vừa phải có thể hỗ trợ sức khỏe đường tiết niệu và thận, đồng thời giúp ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu. Chúng cũng cung cấp chất chống oxy hóa thân thiện với thận. Tuy nhiên, hãy chọn loại ít hoặc không đường để có sức khỏe tổng thể tốt hơn.

2.6 Nước dừa và trà thảo mộc

Nước dừa không đường cung cấp nước với ít khoáng chất gây gánh nặng cho thận. Trà thảo mộc, không chứa caffeine, chứa nhiều chất chống oxy hóa, là những lựa chọn tốt, cung cấp nước để tăng cường chức năng thận.

3. Những loại đồ uống tệ nhất cho thận nên tránh

Nước ngọt và đồ uống có đường sẽ gây hại cho sức khỏe thận về lâu dài.

3.1 Nước ngọt và đồ uống có đường

Nước ngọt và đồ uống có đường có thể đem lại một chút sảng khoái nhất thời, nhưng quá nhiều đường sẽ gây hại cho sức khỏe nói chung và sức khỏe thận nói riêng về lâu dài. Các loại nước chứa nhiều đường và axit photphoric, có thể làm tăng nguy cơ tổn thương thận, huyết áp cao, tiểu đường và sỏi thận. Thậm chí chỉ cần uống một lon mỗi ngày cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính lên đến 20%.

3.2 Đồ uống tăng lực và thể thao

Đồ uống tăng lực và thể thao có thể cung cấp năng lượng tức thì nhưng chúng cũng chứa nhiều đường, natri, kali, caffeine và các chất phụ gia… tất cả đều có hại cho chức năng thận, phá vỡ sự cân bằng chất lỏng, tăng lượng độc tố trong cơ thể và làm tăng huyết áp.

3.3 Rượu

Rượu là thủ phạm gây hại thận. Rượu làm mất nước và buộc thận phải làm việc nhiều hơn, đồng thời gây căng thẳng cho huyết áp. Theo thời gian, có thể dẫn đến huyết áp cao, các vấn đề về gan và suy thận.

3.4 Trà thải độc và thanh lọc cơ thể bị thổi phồng quá mức

Thận có khả năng thanh lọc cơ thể một cách tự nhiên. Các sản phẩm thải độc đắt tiền hiếm khi mang lại lợi ích như quảng cáo mà đôi khi còn có thể gây hại. Thay vì thanh lọc cơ thể nhanh chóng, hãy tập trung vào việc cung cấp đủ nước và chế độ ăn uống cân bằng.

4. Hãy bổ sung nước một cách thông minh

Để biết cơ thể có bị mất nước hay không một trong những cách dễ thực hiện nhất là thi thoảng kiểm tra màu nước tiểu. Nếu nước tiểu có màu vàng nhạt cho thấy cơ thể đang đủ nước và thận đang hoạt động tốt. Tuy nhiên, nước tiểu màu vàng sẫm hơn cho thấy tình trạng mất nước, nước tiểu hoàn toàn trong suốt có thể cho thấy tình trạng thừa nước.

Hãy nhớ rằng uống đủ nước không có nghĩa là uống liên tục một cốc nước. Cách uống này sẽ gây thêm áp lực cho thận. Thay vào đó, hãy nhấp từng ngụm trong suốt cả ngày. Các yếu tố như mức độ hoạt động, khí hậu và chức năng thận hiện tại sẽ ảnh hưởng đến lượng nước bạn nên uống, nên cần điều chỉnh lượng nước uống cho phù hợp (có thể tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng).

Uống nước một cách có ý thức, uống đủ nước thường xuyên sẽ hiệu quả cho sức khỏe thận lâu dài. Bên cạnh đó, luôn hướng tới chế độ ăn uống cân bằng, kết hợp thực phẩm giàu oxalate như củ cải đường với nguồn canxi để giảm nguy cơ hình thành sỏi.