Nàng thơ Jisoo (BLACKPINK) mắc bệnh sưng hạch bạch huyết, những dấu hiệu không thể bỏ qua

Chủ Nhật, ngày 05/09/2021 10:00 AM (GMT+7)

Trong teaser chương trình Delicious place, chị cả BLACKPINK Jisoo vô cùng rạng rỡ, tươi tắn, xinh xắn, nhưng khi để ý kỹ hơn, người hâm mộ đã phát hiện ra những chi tiết bất thường trên cơ thể cô nàng, đặc biệt là bên phải cổ Jisoo xuất hiện một nốt hạch to, nổi rõ.

Điều này khiến người hâm mộ lo lắng rằng, các hạch bạch huyết sưng tấy của nữ ca sĩ sẽ xuất hiện trở lại. Các hạch này xuất hiện khi cơ thể mệt mỏi hoặc bị sốt, cảm, cúm. Sự xuất hiện của các hạch này cho thấy Jisoo đang trong tình trạng mệt mỏi và có thể vẫn đang bị ốm. Tuy nhiên, không thể chủ quan vì các hạch thường bị nóng hoặc sưng tấy trong các tình trạng từ viêm họng nhẹ đến các tình trạng nguy hiểm hơn như ung thư.

Dấu hiệu này khiến người hâm mộ BLACKPINK vô cùng quan tâm. Jisoo rất bận rộn với những album của nhóm. Thời gian luyện tập căng thẳng và những hoạt động, chuẩn bị cho bộ phim của bản thân rất có thể là nguyên nhân khiến nữ thần tượng ngày càng kiệt sức, mệt mỏi kéo dài và dẫn đến tái phát bệnh.

Trước đó, người hâm mộ phát hiện Jisoo bị sưng hạch bạch huyết vào đầu năm 2019 - thời điểm BLACKPINK đang đi lưu diễn. Để các hạch này lặn đi, người bệnh cần được nghỉ ngơi, thư giãn đầy đủ.

Các hạch bạch huyết bị sưng thường xảy ra do nhiễm trùng từ vi khuẩn hoặc vi rút. Hiếm khi, các hạch bạch huyết sưng lên là do ung thư.

Các hạch bạch huyết, còn được gọi là các tuyến bạch huyết, đóng một vai trò quan trọng giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng. Chúng có chức năng như bộ lọc, bẫy vi rút, vi khuẩn và các nguyên nhân gây bệnh khác trước khi chúng có thể lây nhiễm sang các bộ phận của cơ thể. Các khu vực phổ biến mà bạn có thể nhận thấy các hạch bạch huyết sưng lên bao gồm cổ, dưới cằm, nách và bẹn.

Nếu nhiễm trùng gây sưng hạch bạch huyết, việc điều trị tùy thuộc vào nguyên nhân.

Các triệu chứng

Hệ thống bạch huyết là một mạng lưới các cơ quan, mạch máu và các hạch bạch huyết nằm khắp cơ thể bạn. Nhiều hạch bạch huyết nằm ở vùng đầu và cổ. Các hạch bạch huyết thường xuyên sưng lên ở khu vực này, cũng như ở vùng nách và vùng bẹn.

Các hạch bạch huyết bị sưng là dấu hiệu cho thấy có điều gì đó không ổn từ trong cơ thể bạn. Khi đó, bạn có thể cảm thấy:

• Đau ở các hạch bạch huyết

• Có những vế sưng kích thước bằng hạt đậu, hoặc thậm chí lớn hơn ở các hạch bạch huyết

Tùy thuộc vào nguyên nhân gây sưng hạch bạch huyết, các dấu hiệu và triệu chứng khác mà bạn có thể gặp bao gồm:

- Chảy nước mũi, đau họng, sốt và các dấu hiệu khác của nhiễm trùng đường hô hấp trên

- Sưng hạch bạch huyết nói chung trên khắp cơ thể của bạn. Khi điều này xảy ra, nó có thể cho thấy một bệnh nhiễm trùng, chẳng hạn như HIV hoặc tăng bạch cầu đơn nhân, hoặc rối loạn hệ thống miễn dịch như bệnh lupus hoặc viêm khớp dạng thấp

- Các vết cứng, cố định, phát triển nhanh chóng, cho thấy có khả năng bị ung thư hoặc ung thư hạch

- Sốt

- Đổ mồ hôi đêm

Khi nào đến gặp bác sĩ

Một số hạch bạch huyết bị sưng trở lại bình thường sau 1 thời gian nhất định mà không cần điều trị, chẳng hạn như nhiễm trùng nhẹ. Hãy đến gặp bác sĩ trong những trường hợp dưới đây:

- Xuất hiện vết hạch mà không có lý do rõ ràng

- Lan rộng đến các cơ quan khác trong vòng 2-4 tuần

- Cảm thấy cứng hoặc không dịch chuyển khi bạn ấn vào chúng

- Kèm theo sốt dai dẳng, đổ mồ hôi ban đêm hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân

- Khó nuốt hoặc khó thở.

Nguyên nhân

Nguyên nhân phổ biến nhất của sưng hạch bạch huyết là do nhiễm trùng, đặc biệt là nhiễm virus. Các nguyên nhân khác có thể gây sưng hạch bạch huyết bao gồm:

Nhiễm trùng thông thường:

- Viêm họng hạt

- Bệnh sởi

- Nhiễm trùng tai

- Răng bị nhiễm trùng (áp xe)

- Tăng bạch cầu đơn nhân

- Nhiễm trùng da hoặc vết thương, chẳng hạn như viêm mô tế bào

- Vi rút suy giảm miễn dịch ở người (HIV) - vi rút gây ra bệnh AIDS

Nhiễm trùng không phổ biến:

- Bệnh lao

- Một số bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục, chẳng hạn như bệnh giang mai

- Toxoplasmosis - một bệnh nhiễm ký sinh trùng do tiếp xúc với phân của mèo bị nhiễm bệnh hoặc ăn thịt chưa nấu chín

- Sốt do mèo cào - một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn do mèo cào hoặc cắn

Rối loạn hệ thống miễn dịch:

- Lupus - một bệnh viêm mãn tính nhắm vào khớp, da, thận, tế bào máu, tim và phổi

- Viêm khớp dạng thấp - một bệnh viêm mãn tính nhắm mục tiêu đến mô lót các khớp của bạn

Ung thư

- Lymphoma - ung thư bắt nguồn từ hệ thống bạch huyết của bạn

- Bệnh bạch cầu - ung thư mô tạo máu của cơ thể bạn, bao gồm tủy xương và hệ thống bạch huyết của bạn

- Các bệnh ung thư khác đã lây lan (di căn) đến các hạch bạch huyết

Các nguyên nhân khác có thể xảy ra nhưng hiếm gặp bao gồm một số loại thuốc, chẳng hạn như thuốc chống co giật phenytoin (Dilantin) và thuốc phòng ngừa bệnh sốt rét.

