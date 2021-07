Những đối tượng nào nên và không nên tiêm vắc-xin Pfizer?

Thứ Tư, ngày 07/07/2021 16:53 PM (GMT+7)

Vắc xin này cho thấy an toàn và hiệu quả ở những người có nhiều bệnh lý nền liên quan tới việc tăng nguy cơ mắc bệnh nặng.

Chiều 7-7, Bộ Y tế phát đi khuyến cáo của nhóm chuyên gia tư vấn chiến lược về tiêm chủng (SAGE) của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về việc sử dụng vắc xin Pfizer/BioNtech.

Theo đó, WHO đã cấp phép sử dụng khẩn cấp (EUL) cho vắc xin của Pfizer/BioNTech vào ngày 31-12-2020. WHO cũng đã đánh giá kỹ lưỡng chất lượng, sự an toàn và hiệu lực của loại vắc xin này.

Nhóm Chuyên gia Tư vấn Chiến lược về Tiêm chủng (SAGE) của WHO đã ra khuyến nghị chính sách về triển khai diện rộng vắc xin COVID-19 đầu tiên được phê duyệt cho sử dụng khẩn cấp – vắc xin COIVID-19 của công ty Pfizer-BioNTech.

Vắc xin Pfizer/BioNtech.

Ai nên được tiêm chủng trước?

Trong bối cảnh nguồn cung vắc xin hạn chế, khuyến cáo đưa ra là ưu tiên tiêm chủng cho nhân viên y tế có nguy cơ phơi nhiễm cao và người cao tuổi, gồm những người từ 65 tuổi trở lên.

Các nước có thể tham khảo Lộ trình Ưu tiên của WHO và Khung Giá trị của WHO làm tài liệu hướng dẫn ưu tiên các nhóm đối tượng đích cho nước mình.

Những ai khác có thể tiêm chủng vắc xin này?

Vắc xin này cho thấy an toàn và hiệu quả ở những người có nhiều bệnh lý nền liên quan tới việc tăng nguy cơ mắc bệnh nặng.

Các bệnh nền bao gồm tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản, bệnh phổi, gan hoặc thận cũng như các bệnh truyền nhiễm mạn tính đã ổn định và được kiểm soát.

Cần có thêm các nghiên cứu về tác động trên những người bị suy giảm miễn dịch. Khuyến cáo tạm thời là những người bị suy giảm miễn dịch - những người thuộc nhóm được khuyến cáo tiêm chủng - có thể được tiêm chủng sau khi được cung cấp thông tin và tư vấn.

Những người đang sống chung với HIV có nguy cơ cao hơn mắc bệnh COVID-19 nặng. Hiện tại có ít số liệu an toàn trên những người nhiễm HIV ổn định trong các thử nghiệm lâm sàng. Người nhiễm HIV dương tính được tiêm chủng vắc xin cần được cung cấp thông tin, và khi có thể, được tư vấn về số liệu hiện có.

Có thể tiêm chủng vắc xin cho người đã từng mắc COVID-19. Tuy nhiên, do nguồn cung vắc xin hạn chế nên những người này có thể hoãn tiêm phòng COVID-19 khoảng 6 tháng kể từ thời gian bị nhiễm vi rút SARS-CoV-2.

Hiệu quả vắc xin được đánh giá là tương tự trên đối tượng phụ nữ đang trong thời kỳ cho con bú như với người trưởng thành khác. WHO khuyến cáo sử dụng vắc xin ở phụ nữ đang trong thời kỳ nuôi con bú giống như ở người trưởng thành khác. WHO không khuyến cáo dừng cho con bú sữa mẹ vì lý do tiêm phòng COVID-19.

Phụ nữ mang thai có nên tiêm chủng không?

WHO khuyến cáo sử dụng vắc xin COVID-19 ở phụ nữ mang thai khi lợi ích của việc tiêm chủng cho phụ nữ mang thai lớn hơn nguy cơ tiềm ẩn.

Để giúp phụ nữ mang thai đưa ra đánh giá này, cần cung cấp thông tin cho họ về nguy cơ mắc COVID-19 trong thời kỳ mang thai cũng như lợi ích của việc tiêm chủng trong bối cảnh dịch tễ của địa phương, và những hạn chế hiện tại về số liệu an toàn ở phụ nữ mang thai. WHO không khuyến cáo xét nghiệm chẩn đoán mang thai trước khi tiêm chủng. WHO không khuyến cáo trì hoãn việc mang thai hay đình chỉ thai nghén vì lý do tiêm phòng COVID-19.

Ai không nên tiêm chủng vắc xin này?

Những cá nhân có tiền sử dị ứng nặng với bất cứ thành phần nào của vắc xin không nên dùng loại vắc xin này.

Hiện tại, không có số liệu về hiệu lực hay an toàn ở trẻ dưới 12 tuổi. Cho tới khi có số liệu này, trẻ dưới 12 tuổi không nên được tiêm chủng thường quy loại vắc xin này.

Có khuyến cáo dùng vắc xin này cho trẻ vị thành niên không?

Thử nghiệm giai đoạn 3 ở trẻ 12 - 15 tuổi cho thấy vắc xin có hiệu lực cao và an toàn ở nhóm tuổi này, do đó đã mở rộng chỉ định độ tuổi trước đây từ 16 tuổi trở lên thành từ 12 tuổi trở lên.

Bằng chứng cho thấy trẻ vị thành niên, đặc biệt là nhóm lớn tuổi hơn, cũng có nguy cơ làm lây nhiễm SARS-CoV-2 như người trưởng thành. WHO khuyến cáo các nước cần cân nhắc việc sử dụng vắc xin ở trẻ 12 – 15 tuổi chỉ khi đạt được tỷ lệ cao tiêm chủng vắc xin đủ 2 liều ở các nhóm ưu tiên cao theo Lộ trình Ưu tiên của WHO.

Trẻ từ 12 đến 15 tuổi mắc các bệnh đi kèm khiến trẻ có nguy cơ cao hơn đáng kể mắc COVID-19 nặng, cùng với các nhóm nguy cơ cao khác, có thể cần được tiêm chủng.

