Nắng nóng, cậu bé uống 6 chai nước trong 1 tiếng rồi hôn mê

Mới đây, Ray Jordan (10 tuổi) sống ở Nam Carolina, Mỹ đã uống hết 6 chai nước trong vòng 1 giờ do thời tiết quá nóng khi đang chơi ở Columbia. Sau khi uống nước được một lúc, cậu bất ngờ bị ngã, hôn mê do ngộ độc.

Mẹ Stacy Jordan cho biết, trong kỳ nghỉ lễ vừa qua, cả gia đình cùng nhau đi du lịch Colombia. Con trai cô bị ngộ ngộc nước do uống quá nhiều nước cùng lúc.

Cậu bé hôn mê do ngộ độc nước.

Người mẹ nói: “Chúng tôi không biết thằng bé đã uống bao nhiêu nước, sau đó chúng tôi phát hiện nó đã uống hết 6 chai nước trong khoảng thời gian từ 8h30 tới 9h30 tối”.

Người cha cho biết vào khoảng 22h30, con trai ông đột nhiên không thể kiểm soát được đầu, cánh tay hay bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể.

Gia đình cậu vội đưa Jordan đến bệnh viện gần đó, bác sĩ phát hiện thận của cậu bé quá tải vì không thể chịu đựng nổi việc uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn. Điều này dẫn đến lượng natri trong máu thấp nghiêm trọng và các triệu chứng của chứng tích nước.

Người mẹ nói: “Bác sĩ đã cho thằng bé một thứ gì đó để nó đi tiểu càng nhiều càng tốt, nhằm mục đích tống lượng chất lỏng lớn ra khỏi cơ thể, thứ đang gây ra cơn đau đầu vì sưng não”.

May mắn thay, sau khoảng 8 tiếng điều trị, Jordan đã tỉnh và dần hồi phục. Người mẹ cho biết: "Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng uống quá nhiều nước lại rất nguy hiểm".

Uống quá nhiều nước cùng lúc nguy hiểm như thế nào?

Uống quá nhiều nước cùng lúc có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của con người, gây ra tình trạng ngộ độc nước. Tình trạng này còn được gọi dư thừa nước trong cơ thể, là một trạng thái cơ thể thiếu cân bằng nước và ion, có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Ngộ độc nước xảy ra khi lượng nước uống vượt quá khả năng của cơ thể để bài tiết nước ra ngoài. Khi cơ thể không thể xử lý lượng nước lớn, nước sẽ giãn nở khối lượng trong các tế bào và các mô trong cơ thể, gây ra các triệu chứng như buồn nôn, đau đầu, mệt mỏi, co giật, và thậm chí có thể dẫn đến tử vong.

Các nguyên nhân của ngộ độc nước có thể do uống quá nhiều nước trong một khoảng thời gian ngắn, do bệnh lý hoặc do sử dụng các loại thuốc như thuốc lợi tiểu hoặc thuốc điều trị bệnh tăng huyết áp.

Để tránh ngộ độc nước, bạn nên uống nước đầy đủ nhưng không quá nhiều, và cần uống nước thường xuyên trong suốt cả ngày. Nếu bạn có triệu chứng như buồn nôn, đau đầu hoặc mệt mỏi khi uống quá nhiều nước, bạn nên giảm lượng nước uống hoặc tìm kiếm sự trợ giúp y tế. Nếu bạn đang điều trị bệnh hoặc sử dụng các loại thuốc, hãy tìm kiếm lời khuyên từ bác sĩ về lượng nước bạn nên uống mỗi ngày.

Trong một số trường hợp, ngộ độc nước có thể xảy ra trong môi trường thể thao hoặc khi tham gia các hoạt động liên quan đến nước như bơi lội. Trong những trường hợp này, cần tuân thủ các quy tắc an toàn và theo dõi lượng nước uống của mình để tránh ngộ độc nước.

