Nang gan gần 9 cm suýt vỡ vì chủ quan không điều trị

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày 5/3 thông tin bệnh nhân nữ 65 tuổi, trú tại Hưng Yên, được đưa tới khám do nghi ngờ xuất huyết nang gan. Trước đó, bệnh nhân có dấu hiệu mệt mỏi kéo dài, da xanh nhợt kèm đau âm ỉ liên tục vùng hạ sườn phải.

Qua khai thác, bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm và vẫn duy trì dùng thuốc theo đơn. Cách đây một năm, trong lần khám sức khỏe định kỳ, bà được phát hiện có nang gan. Cho rằng đây là tổn thương lành tính, không gây đau đớn, bà đã không tái khám, cũng không theo dõi định kỳ theo khuyến cáo của bác sĩ.

Tại Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế, sau khi thăm khám và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ ghi nhận tình trạng bệnh lý khá phức tạp. Xét nghiệm máu cho thấy chỉ số bạch cầu tăng nhẹ (11,39 G/L), gợi ý phản ứng viêm nhiễm của cơ thể trước tình trạng xuất huyết. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy bệnh nhân bị nang gan trái đa ổ. Đặc biệt, khối nang lớn nhất ở gan trái có kích thước lên tới 89x67x63 mm, trong tình trạng căng to và có hiện tượng xuất huyết bên trong.

Trước nguy cơ vỡ nang gây chảy máu ổ bụng đe dọa tính mạng, các bác sĩ đã hội chẩn và chỉ định phẫu thuật nội soi cắt gan trái để xử lý triệt để tổn thương.

Bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật nội soi cắt gan trái để ngừa tổn thương, biến chứng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ CKII Nguyễn Thanh Sơn, Trung tâm phẫu thuật Ngoại Gan mật - Tiêu hóa, cho biết nang gan là tình trạng xuất hiện một hoặc nhiều túi chứa dịch trong nhu mô gan. Phần lớn nang gan là lành tính, không gây triệu chứng và thường được phát hiện tình cờ khi người bệnh đi siêu âm hoặc chụp CT ổ bụng.

Tuy nhiên, khi kích thước nang vượt quá 60mm, người bệnh có thể xuất hiện cảm giác căng tức, đau âm ỉ ở vùng hạ sườn phải. Trường hợp nang bị xuất huyết hoặc vỡ có thể gây đau bụng dữ dội, thậm chí chảy máu ổ bụng, viêm phúc mạc, đe dọa tính mạng.

Hiện nay, phẫu thuật nội soi cắt gan được áp dụng phổ biến trong điều trị các nang gan kích thước lớn hoặc có biến chứng. Phương pháp này giúp loại bỏ tổn thương, hạn chế xâm lấn, giảm đau sau mổ, rút ngắn thời gian nằm viện và không ảnh hưởng đáng kể đến chức năng gan.

Ca bệnh là lời nhắc nhở với những người bệnh có tâm lý chủ quan khi được chẩn đoán khối u lành tính. Tuy phần lớn nang gan không nguy hiểm, nếu không được theo dõi định kỳ, khối nang có thể phát triển lớn, gây biến chứng như thiếu máu, nhiễm trùng, áp xe gan, vỡ nang hoặc chảy máu ổ bụng.

Các bác sĩ khuyến cáo, người đã được chẩn đoán nang gan, đặc biệt là người cao tuổi có bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, cần siêu âm hoặc chụp cộng hưởng từ ít nhất 6 tháng một lần. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng vùng hạ sườn, đầy bụng, buồn nôn hoặc mệt mỏi bất thường, cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám kịp thời, tránh để xảy ra biến chứng nặng phải can thiệp đại phẫu.