Nạn nhân trong vụ sạt lở kinh hoàng ở Khánh Hòa được miễn toàn bộ viện phí

Sáng 18/11, trao đổi với Báo Sức khỏe và Đời sống, BS.CKII Lê Văn Khoa - Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa cho biết, ngay khi tiếp nhận các nạn nhân trên xe khách bị đất đá trên đèo Khánh Lê sạt lở làm bị thương, Sở Y tế Khánh Hòa đã quyết liệt chỉ đạo cấp cứu, điều trị một cách hiệu quả nhất. Các y, bác sĩ giỏi cùng thiết bị, thuốc men tập trung tối đa để điều trị cho những bệnh nhân này.

Vậy nên, các nạn nhân bị thương trong vụ sạt lở nhanh chóng ổn định sức khỏe và tinh thần. Đến thời điểm hiện tại, còn tổng cộng 15 nạn nhân trong vụ sạt lở đang điều trị tại BVĐK Khánh Hòa.

BS.CKII Lê Văn Khoa cũng khẳng định, các nạn nhân trong vụ sạt lở nói trên phải nhập viện sẽ được miễn toàn bộ viện phí.

Như Báo Sức khỏe và Đời sống thông tin, đêm 16/11, xe khách BKS 59H-531xx chạy tuyến Đà Lạt đi Quảng Ngãi đến đèo Khánh Lê (đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) thì gặp phải tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Lượng lớn đất đá trong vụ sạt lở đè lên xe khách khiến 6 người tử vong, nhiều người bị thương.

BVĐK Khánh Hòa thông tin, có tổng cộng 19 người bị thương trong vụ đất đá sạt lở đè lên xe khách được chuyển đến BVĐK Khánh Hòa cấp cứu và điều trị lúc gần 1h30 ngày 17/11.

Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện đã huy động tối đa nhân viên y tế khối ngoại, hồi sức, cận lâm sàng để cứu chữa, đồng thời chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị để xử trí kịp thời.

Tại thời điểm các nạn nhân vụ sạt lở được đưa đến bệnh viện, có 2 trường hợp sức khỏe được đánh giá ổn định nên cho xuất viện. Đến sáng 18/11, lãnh đạo Sở Y tế Khánh Hòa thông tin, có thêm 2 nạn nhân hồi phục sức khỏe, được xuất viện.