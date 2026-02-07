Một kiểu ăn uống có thể giúp nữ giới ngừa mọi loại đột quỵ

Viết trên tạp chí khoa học Neurology Open Access, nhóm tác giả dẫn đầu bởi tiến sĩ Sophia S. Wang, từ Trung tâm Ung thư toàn diện City of Hope (Mỹ) chỉ ra rằng chế độ ăn Địa Trung Hải có thể giúp phòng ngừa nguy cơ cả 2 loại đột quỵ - do thiếu máu não cục bộ lẫn do xuất huyết não.

Chế độ ăn Địa Trung Hải có thể giúp phụ nữ phòng ngừa đột quỵ hiệu quả - Ảnh minh họa: JOHN HOPKINS MEDICINE

Theo News Medical, các tác giả đã nghiên cứu trên hơn 105.000 phụ nữ ở độ tuổi trung bình là 53, không có tiền sử đột quỵ.

Họ được chấm điểm từ 0 đến 9 dựa trên mức độ tuân thủ chế độ ăn Địa Trung Hải, là chế độ ăn bao gồm nhiều rau, các loại đậu, trái cây, cá và chất béo lành mạnh như dầu ô liu; đồng thời hạn chế tiêu thụ thịt đỏ và các sản phẩm chế biến sẵn, thực phẩm giàu đường và chất béo bão hòa.

Tổng cộng 30% người tham gia đạt điểm từ 6 đến 9, là nhóm cao nhất. 13% người tham gia đạt điểm từ 0 đến 2, là nhóm thấp nhất.

Sau 21 năm theo dõi, 4.083 trường hợp đột quỵ đã ghi nhận bao gồm 3.358 trường hợp đột quỵ thiếu máu cục bộ và 725 trường hợp đột quỵ xuất huyết.

Sau khi điều chỉnh các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến nguy cơ đột quỵ, chẳng hạn như hút thuốc, hoạt động thể chất và huyết áp cao, kết quả cuối cùng cho thấy những người có điểm tuân thủ chế độ ăn Địa Trung Hải cao nhất có nguy cơ đột quỵ thấp hơn 18% so với nhóm có điểm số thấp nhất.

Nếu tính riêng từng dạng đột quỵ, việc thường xuyên ăn theo kiểu Địa Trung Hải giúp nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ thấp hơn 16% và do xuất huyết não thấp hơn 25%.

Theo tiến sĩ Wang, vẫn cần thêm các bước nghiên cứu để xác nhận phát hiện này thông qua các cơ chế cụ thể. Mặc dù vậy, việc thử ăn theo kiểu Địa Trung Hải ngay lúc này chắc chắn là có lợi cho bạn.