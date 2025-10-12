Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Một "bác sĩ" dùng bằng không hợp pháp khám chữa bệnh cho hơn 4.500 lượt người

Sự kiện: Sống khỏe
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

"Bác sĩ" Nguyễn Xuân Hưng dùng văn bằng không hợp pháp khi làm việc tại một phòng khám ở Cà Mau, đã khám và chữa bệnh cho hơn 4.500 lượt bệnh.

Ngày 11-10, một lãnh đạo của Bảo Hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết vừa có báo cáo gửi đến ngành chức năng về việc "bác sĩ" Nguyễn Xuân Hưng sử dụng văn bằng không hợp pháp để hành nghề khám, chữa bệnh tại Phòng khám Đa khoa Y Đức Sài Gòn.

Phòng khám nơi ông Hưng từng làm việc

Phòng khám nơi ông Hưng từng làm việc

Theo báo cáo, ngày 8-7, BHXH khu vực XXXII có công văn về việc rà soát hợp đồng và phát sinh chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của ông Hưng. Từ đó, BHXH liên huyện Thới Bình - U Minh đã làm việc với Phòng khám Đa khoa Y Đức Sài Gòn nhằm rà soát các thông tin liên quan đến "bác sĩ" trên.

Kết quả cho thấy, ông Hưng hành nghề khám, chữa bệnh từ ngày 25-1 đến ngày 11-5 và đã khám cho 4.544 lượt bệnh với tổng chi phí phát sinh trên 1,3 tỉ đồng.

Trước khi bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp lệ thì ông Hưng xin nghỉ việc tại phòng khám.

Bác sĩ bị phạt 45 triệu đồng vì tiêm thuốc cho người say, rồi người này tử vong
Bác sĩ bị phạt 45 triệu đồng vì tiêm thuốc cho người say, rồi người này tử vong

Sau cái chết của một người đàn ông say rượu tại phòng khám tư, 1 bác sĩ ở Long An đã bị phạt 45 triệu đồng và tước quyền hành nghề.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vân Du ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/10/2025 12:21 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Sống khỏe Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN