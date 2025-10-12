Một "bác sĩ" dùng bằng không hợp pháp khám chữa bệnh cho hơn 4.500 lượt người

Ngày 11-10, một lãnh đạo của Bảo Hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết vừa có báo cáo gửi đến ngành chức năng về việc "bác sĩ" Nguyễn Xuân Hưng sử dụng văn bằng không hợp pháp để hành nghề khám, chữa bệnh tại Phòng khám Đa khoa Y Đức Sài Gòn.

Phòng khám nơi ông Hưng từng làm việc

Theo báo cáo, ngày 8-7, BHXH khu vực XXXII có công văn về việc rà soát hợp đồng và phát sinh chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của ông Hưng. Từ đó, BHXH liên huyện Thới Bình - U Minh đã làm việc với Phòng khám Đa khoa Y Đức Sài Gòn nhằm rà soát các thông tin liên quan đến "bác sĩ" trên.

Kết quả cho thấy, ông Hưng hành nghề khám, chữa bệnh từ ngày 25-1 đến ngày 11-5 và đã khám cho 4.544 lượt bệnh với tổng chi phí phát sinh trên 1,3 tỉ đồng.

Trước khi bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp lệ thì ông Hưng xin nghỉ việc tại phòng khám.