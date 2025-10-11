Siro ho nghi gây tử vong cho 2 trẻ, bác sĩ bất tỉnh trong xe sau khi uống thử

Bác sĩ Tarachand Yogi, phụ trách Trung tâm Y tế cộng đồng Bayana (bang Rajasthan, Ấn Độ) đã uống một liều siro vào ngày 24/9 trước mặt các gia đình đang hoang mang. Tám giờ sau, ông được phát hiện bất tỉnh trong xe hơi, làm dấy lên lo ngại về độ an toàn của loại thuốc được phân phối rộng rãi trên toàn bang Rajasthan.

Theo hãng tin PTI, ngay sau vụ việc, chính quyền bang Rajasthan đã cấm lưu hành 22 lô siro, thu hồi toàn bộ hàng tồn và mở cuộc điều tra. Theo thống kê, hơn 133.000 chai siro đã được phân phối từ tháng 7, trong đó 8.200 chai đang lưu tại Bệnh viện Sawai Man Singh ở thành phố Jaipur.

Thời gian gần đây, một số loại siro ho của Ấn Độ vướng tai tiếng. Ảnh minh họa: Newsonair

Nỗi lo tăng lên khi vào đầu tháng 10, một bé trai 5 tuổi ở quận Sikar tử vong chỉ vài giờ sau khi uống siro do trung tâm y tế cộng đồng kê đơn. Trước đó, ngày 22/9, bé trai 2 tuổi Samrat Jatav cũng qua đời sau khi uống cùng loại thuốc.

“Ba đứa cháu của tôi đều uống siro. Hai đứa nôn và hồi phục nhưng Samrat không bao giờ hồi tỉnh. Chúng tôi nhận ra rằng thuốc là nguyên nhân”, bà Nehni Jatav, bà của nạn nhân, chia sẻ.

Ông Ajay Phatak, người đứng đầu cơ quan quản lý dược của bang Rajasthan, cho biết lực lượng chức năng đã lấy mẫu kiểm nghiệm tại một số khu vực. “Loại siro này không được dùng cho trẻ dưới 5 tuổi. Kết quả xét nghiệm dự kiến sẽ có trong vài ngày tới”, ông nói.

Nhà chức trách xác định Công ty Kayson Pharma là đơn vị cung cấp loại siro trên và đã đình chỉ toàn bộ hoạt động giao hàng. Các bác sĩ trong toàn bang được yêu cầu ngừng kê đơn siro này ngay lập tức.

Hôm qua, chủ một hãng sản xuất siro khác đã bị bắt vì sản phẩm liên quan tới cái chết của 21 người. Ông G. Ranganathan là chủ sở hữu Công ty Sresan Pharmaceuticals, đơn vị bị cáo buộc sản xuất siro ho chứa độc tố. Theo Times of India, từ cuối tháng 8, nhiều trẻ em tại khu vực Parasia và các làng lân cận thuộc quận Chhindwara bị suy thận cấp sau khi uống siro ho, phần lớn là trẻ dưới 5 tuổi. Ban đầu, chính quyền địa phương tạm thời cấm hai nhãn hiệu thuốc, nhưng kết quả xét nghiệm sau đó xác định nguyên nhân là siro Coldrif.

Báo cáo phân tích công bố ngày 4/10 cho thấy một lô Coldrif không đạt tiêu chuẩn chất lượng, bị pha tạp và chứa tới 48,6% diethylene glycol - hóa chất thường dùng trong dầu phanh và chất chống đông, có thể gây suy thận và tử vong nếu uống phải. Ngay sau khi có kết quả, cơ quan chức năng Ấn Độ đã cấm sản xuất, bán và lưu trữ Coldrif, đồng thời mở rộng lệnh cấm đối với toàn bộ sản phẩm của Sresan Pharmaceuticals.